Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι της Meta για τη διαρκή παρακολούθηση των υπολογιστών τους
Οι εργαζόμενοι της Meta ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών, καθώς ανησυχούν ότι χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκπαιδευτούν οι ψηφιακοί αντικαταστάτες τους.
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
- Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα: 58χρονος έπεσε από ύψος 10 μέτρων με το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
- Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων προκαλεί το σχέδιο της Meta να παρακολουθεί τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια τους, σε μια προσπάθεια να συλλέξει δεδομένα για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.
Φυλλάδια διαμαρτυρίας εμφανίστηκαν στα γραφεία της εταιρείας –πάνω σε αυτόματους πωλητές, τουαλέτες και αίθουσες συνεδριάσεων- καλώντας τους υπαλλήλους να συμμετάσχουν σε συλλογή υπογραφών.
«Δεν θέλετε να δουλεύετε στο εργάζεστε στο Εργοστάσιο Εξαγωγής Δεδομένων Εργαζομένων;» ρωτάει το φυλλάδιο, σύμφωνα με φωτογραφίες που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters.
Η εξέλιξη έρχεται περίπου μια εβδομάδα προτού η εταιρεία του Facebook και του Instagram προχωρήσει στην απόλυση του 10% του προσωπικού της.
Τα φυλλάδια είναι το πιο εμφανές σημάδι ενός νεοεμφανιζόμενου εργατικού κινήματος στο εσωτερικό της Meta, καθώς πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν ότι εργάζονται για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων που τελικά θα τους αντικαταστήσουν.
Αντί για σχόλιο, εκπρόσωπος της Meta παρέπεμψε το Reuters σε προηγούμενη ανακοίνωση για με το σύστημα παρακολούθησης των εταιρικών υπολογιστών.
«Εφόσον αναπτύσσουμε πράκτορες που θα βοηθούν τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες χρησιμοποιώντας υπολογιστές, τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην πράξη — πράγματα όπως κινήσεις του ποντικιού, κλικάρισμα κουμπιών και πλοήγηση σε αναδυπομενα μενού», ανέφερε η ανακοίνωση.
Τα φυλλάδια διαμαρτυρίας, πάντως, επικαλούνται την εργατική νομοθεσία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «οι εργαζόμενοι προστατεύονται νομικά όταν επιλέγουν να οργανωθούν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους».
Στη Βρετανία, ομάδα εργαζομένων της Meta έχει ξεκινήσει προσπάθεια για συνδικαλιστική ένταξη με το συνδικάτο United Tech and Allied Workers (UTAW).
Οι εργαζόμενοι δημιούργησαν έναν ιστότοπο για την προσέλκυση μελών χρησιμοποιώντας το URL «Leanin.uk», μια αναφορά στο μπεστ σέλερ «Lean In» της πρώην διευθύντριας λειτουργιών Σέριλ Σάντμεργκ, το οποίο ενθαρρύνει τις γυναίκες να διεκδικούν ισότιμη θέση στον χώρο εργασίας.
Όπως δήλωσε η Έλινορ Πέιν, οργανώτρια της UTAW, «οι εργαζόμενοι της Meta πληρώνουν το τίμημα για τα απερίσκεπτα και δαπανηρά στοιχήματα της διοίκησης. Ενώ τα στελέχη κυνηγούν κερδοσκοπικές στρατηγικές AI, το προσωπικό αντιμετωπίζει καταστροφικές περικοπές θέσεων εργασίας, αυταρχική παρακολούθηση και τη σκληρή πραγματικότητα του να αναγκάζεται να εκπαιδεύει τα αναποτελεσματικά συστήματα που προορίζονται να τους αντικαταστήσουν».
- Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
- NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
- Ανανεώθηκε η παραχώρηση του στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ» στον Δήμο Χαλκιδέων
- Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
- Παραμένει η βεβαιότητα στην Αθήνα ότι το drone στην Λευκάδα είναι ουκρανικό
- Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «Πάμε μια βόλτα;» με την Ελένη Ράντου
- «Bones» της Τέτης Νικολοπουλου: Μια έξτρα παράσταση στο ΠΛΥΦΑ
- Σταύρος Φλώρος: «Μαμά, ζω… τα άλλα θα τα αντιμετωπίσουμε»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις