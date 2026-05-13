13.05.2026 | 09:54
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε βρέφος 7 μηνών
AI 13 Μαΐου 2026, 11:59

Στα κάγκελα οι εργαζόμενοι της Meta για τη διαρκή παρακολούθηση των υπολογιστών τους

Οι εργαζόμενοι της Meta ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών, καθώς ανησυχούν ότι χρησιμοποιούνται προκειμένου να εκπαιδευτούν οι ψηφιακοί αντικαταστάτες τους.

Αντιδράσεις μεταξύ των εργαζομένων προκαλεί το σχέδιο της Meta να παρακολουθεί τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια τους, σε μια προσπάθεια να συλλέξει δεδομένα για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης.

Φυλλάδια διαμαρτυρίας εμφανίστηκαν στα γραφεία της εταιρείας –πάνω σε αυτόματους πωλητές, τουαλέτες και αίθουσες συνεδριάσεων-  καλώντας τους υπαλλήλους να συμμετάσχουν σε συλλογή υπογραφών.

«Δεν θέλετε να δουλεύετε στο εργάζεστε στο Εργοστάσιο Εξαγωγής Δεδομένων Εργαζομένων;» ρωτάει το φυλλάδιο, σύμφωνα με φωτογραφίες που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται περίπου μια εβδομάδα προτού η εταιρεία του Facebook και του Instagram προχωρήσει στην απόλυση του 10% του προσωπικού της.

Τα φυλλάδια είναι το πιο εμφανές σημάδι ενός νεοεμφανιζόμενου εργατικού κινήματος στο εσωτερικό της Meta, καθώς πολλοί εργαζόμενοι ανησυχούν ότι εργάζονται για την ανάπτυξη των ψηφιακών εργαλείων που τελικά θα τους αντικαταστήσουν.

Αντί για σχόλιο, εκπρόσωπος της Meta παρέπεμψε το Reuters σε προηγούμενη ανακοίνωση για με το σύστημα παρακολούθησης των εταιρικών υπολογιστών.

«Εφόσον αναπτύσσουμε πράκτορες που θα βοηθούν τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες χρησιμοποιώντας υπολογιστές, τα μοντέλα μας χρειάζονται πραγματικά παραδείγματα για το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην πράξη — πράγματα όπως κινήσεις του ποντικιού, κλικάρισμα κουμπιών και πλοήγηση σε αναδυπομενα μενού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τα φυλλάδια διαμαρτυρίας, πάντως, επικαλούνται την εργατική νομοθεσία των ΗΠΑ, λέγοντας ότι «οι εργαζόμενοι προστατεύονται νομικά όταν επιλέγουν να οργανωθούν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους».

Στη Βρετανία, ομάδα εργαζομένων της Meta έχει ξεκινήσει προσπάθεια για συνδικαλιστική ένταξη με το συνδικάτο United Tech and Allied Workers (UTAW).

Οι εργαζόμενοι δημιούργησαν έναν ιστότοπο για την προσέλκυση μελών χρησιμοποιώντας το URL «Leanin.uk», μια αναφορά στο μπεστ σέλερ «Lean In» της πρώην διευθύντριας λειτουργιών Σέριλ Σάντμεργκ, το οποίο ενθαρρύνει τις γυναίκες να διεκδικούν ισότιμη θέση στον χώρο εργασίας.

Όπως δήλωσε η Έλινορ Πέιν, οργανώτρια της UTAW, «οι εργαζόμενοι της Meta πληρώνουν το τίμημα για τα απερίσκεπτα και δαπανηρά στοιχήματα της διοίκησης. Ενώ τα στελέχη κυνηγούν κερδοσκοπικές στρατηγικές AI, το προσωπικό αντιμετωπίζει καταστροφικές περικοπές θέσεων εργασίας, αυταρχική παρακολούθηση και τη σκληρή πραγματικότητα του να αναγκάζεται να εκπαιδεύει τα αναποτελεσματικά συστήματα που προορίζονται να τους αντικαταστήσουν».

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι κερδισμένοι 12.05.26

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν

Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Σύνταξη
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Μύθος 08.05.26

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
Μακρόν: Η πέτρα του σκανδάλου και το SMS πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ – «Σε βρίσκω πολύ όμορφη»
Ζαβολιές... 13.05.26

Η πέτρα του σκανδάλου, το SMS και η αποκάλυψη που οδήγησε στο χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν

Ο Φλοριάν Ταρντίφ, πολιτικός συντάκτης στο Paris Match, αποκάλυψε το «ειδύλλιο» που αναπτυσσόταν μεταξύ της ιρανής καλλονής και του Εμανουέλ Μακρόν, προτού η Μπριζίτ τους πιάσει «στα πράσα»

Σύνταξη
NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»
Μπάσκετ 13.05.26

NBA: Ολοκληρώθηκε η έρευνα για Μπακς-Αντετοκούνμπο – Καμία ποινή για τα «Ελάφια»

Το NBA ολοκλήρωσε την έρευνά του και έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος για κυρώσεις στους Μιλγουόκι Μπακς, όταν επέλεξαν να μην αγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα τελευταία ματς της regular season.

Σύνταξη
Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε
Πολιτική Γραμματεία 13.05.26

Βουλή: Επεισοδιακή άρση ασυλίας Βελόπουλου – Πώς η Ελ. Λύση άλλαξε γραμμή και «έπεισε» τη ΝΔ αλλά δεν πέρασε

Συνολικά, την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου ψήφισαν 194 βουλευτές, εκ των οποίων οι 97 υπερψήφισαν, έναντι 79 που καταψήφισαν (18 δήλωσαν «παρών»)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ηράκλειο: Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του
Κρήτη 13.05.26

Στον ανακριτή ξανά ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη λάβει δύο προθεσμίες για να απολογηθεί και αναμένεται να ζητήσει και τρίτη - «Μου είπε μόνο ότι την πάτησε αυτοκίνητο και τσακώθηκαν», λέει η μητέρα της 28χρονης

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου – Επιτέθηκε φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία
Στην Κρήτη 13.05.26

Συνελήφθη Βρετανός στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου - Είχε επιτεθεί φραστικά στη σύζυγό του σε πτήση από Αγγλία

Ο συλληφθείς ταξίδευε με την 37χρονη σύζυγό του και το ανήλικο παιδί τους προς την Κρήτη, όταν άρχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά και να μη συμμορφώνεται στις υποδείξεις του πληρώματος

Σύνταξη
Χανταϊός: Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε
MV Hondius 13.05.26

Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή που πέθανε από χανταϊό - Σε καραντίνα για 14 μέρες

Μία Γαλλίδα άνω των 65 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε ΜΕΘ - O ΠOY καλεί τις χώρες να προετοιμαστούν για περισσότερες κρούσματα του χανταϊού

Σύνταξη
Οι ανισότητες ευθύνονται για το ένα τρίτο των θανάτων από κρύο ή ζέστη στην Ευρώπη
Κλίματική αλλαγή 13.05.26

Φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες – Ο συνδυασμός σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν δυσανάλογα τις φτωχότερες και πιο στερημένες περιοχές, δείχνει νέα ανάλυση. Οι ανισότητες επιδεινώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ
Άλλα Αθλήματα 13.05.26

Ελλάδα – Ολλανδία: Για το πρώτο βήμα πρόκρισης στο Παγκόσμιο η Εθνική χάντμπολ

Το πρώτο βήμα πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 θέλει να κάνει το απόγευμα της Τετάρτης (13/5, 19:30) η Εθνική χάντμπολ των ανδρών, απέναντι στην Ολλανδία.

Σύνταξη
Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της
Τέρας 13.05.26

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοί της

Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα
Κόσμος 13.05.26

Θρίλερ στη Βρετανία: Η αστυνομία ανέσυρε τα πτώματα τριών γυναικών από τη θάλασσα

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να επιβεβαιώσουν τις ταυτότητες αυτών των τριών γυναικών και να γίνει κατανοητό τι συνέβη», ανακοίνωσαν οι Αρχές στη Βρετανία

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας
Η ανακοίνωση 13.05.26

Ουκρανία: Η Ρωσία έχει ξεκινήσει συντονισμένη αεροπορική επίθεση κατά της χώρας

«Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις και μάλιστα στοχεύοντας αναίσχυντα και σκοπίμως τις σιδηροδρομικές μας υποδομές και μη στρατιωτικούς στόχους στις πόλεις μας», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Λουτρά Ωραίας Ελένης: Βίντεο – ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ
«Συμμορία των 8» 13.05.26

Βίντεο - ντοκουμέντο από το χτύπημα των ληστών της Τιθορέας σε ΑΤΜ στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Η 26χρονη σύντροφος του αρχηγού της συμμορίας των ληστών της Τιθορέας, η οποία καταγράφεται στο βίντεο να κρατάει όπλο, φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τράπεζες

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

