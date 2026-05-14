Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
14.05.2026 | 11:14
Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;
AI 14 Μαΐου 2026, 10:00

Μήπως το chatbot AI σας χειραγωγεί και διαμορφώνει έμμεσα τις απόψεις σας;

Τα συστήματα AI μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Μια διαφημιστική πινακίδα προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι. Το ίδιο κάνει και ένας πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Όμως, όσο καλοδουλεμένη και να είναι η προώθηση, γνωρίζεις πολύ καλά ότι το κίνητρο είναι το κέρδος και μπορείς να αποχωρήσεις ανά πάσα στιγμή.

Τι θα γινόταν αν αυτή η πώληση ήταν αόρατη, εκμεταλλευόταν τους δικούς σου φόβους και ματαιοδοξίες και σου μεταφερόταν με μια φωνή που ακούγεται σαν εκείνη ενός έμπιστου φίλου;

Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AI)  έχει αλλάξει εντελώς τους κανόνες της πειθούς: τα chatbots μπορούν πλέον να παραδίδουν ένα εξατομικευμένο, προσαρμοστικό και στοχευμένο μήνυμα, βασισμένο στις πιο προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής σας.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) μπορούν να στοχεύουν με ακρίβεια τα μηνύματα αντλώντας στοιχεία από τις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες σας στα social media.

Τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, και ιδιαίτερα τα LLMs, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν εξαιρετικά εξατομικευμένα μηνύματα. Μέσα από δεδομένα που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προηγούμενες συνομιλίες και προσωπικές πληροφορίες, τα συστήματα αυτά μπορούν να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις συνήθειες, ακόμη και τις αδυναμίες ενός ανθρώπου. Έτσι, η πειθώ δεν βασίζεται πλέον σε γενικά διαφημιστικά μηνύματα, αλλά σε στοχευμένες προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στον κάθε χρήστη ξεχωριστά.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι αυτή η διαδικασία συχνά πραγματοποιείται αόρατα.

Ένα chatbot μπορεί να μιλά με φιλικό και καθησυχαστικό τρόπο, δημιουργώντας την εντύπωση ενός έμπιστου φίλου.

Στην πραγματικότητα, όμως, μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις του χρήστη αξιοποιώντας τους φόβους, τις ανασφάλειες και τις επιθυμίες του.

Μελέτες δείχνουν ότι τα εξατομικευμένα μηνύματα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ πιο πειστικά από τα συνηθισμένα διαφημιστικά μηνύματα, ενώ μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και πολιτικές ή κοινωνικές απόψεις.

Ηθικά ζητήματα και κοινωνικοί κίνδυνοι

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας δημιουργεί σοβαρά ηθικά ζητήματα, γράφει σε άρθρο του στο The Conversation ο Richard Lachman.

Η ιδιωτικότητα των συνομιλιών καθιστά δύσκολο τον έλεγχο του περιεχομένου που προβάλλεται σε κάθε άτομο. Σε αντίθεση με μια δημόσια διαφήμιση, τα εξατομικευμένα μηνύματα της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ορατά από άλλους ανθρώπους ή από εποπτικές αρχές.

Αυτό σημαίνει ότι η παραπληροφόρηση ή η χειραγώγηση μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να αφήνουν ίχνη.

Παράλληλα, πολλοί άνθρωποι στρέφονται ήδη στην τεχνητή νοημοσύνη για συμβουλές σχετικά με την υγεία, τις σχέσεις ή τα οικονομικά τους προβλήματα. Αν οι συμβουλές αυτές βασίζονται σε εμπορικά ή άλλου είδους συμφέροντα, τότε υπάρχει κίνδυνος σοβαρής επιρροής στις προσωπικές επιλογές των πολιτών. Ένα σύστημα που φαίνεται βοηθητικό μπορεί τελικά να λειτουργεί ως μέσο ελέγχου και χειραγώγησης.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αναμφίβολα ένα ισχυρό εργαλείο με μεγάλες δυνατότητες.

Παρ’ όλα αυτά, η χρήση της απαιτεί σαφή όρια, διαφάνεια και αυστηρή εποπτεία.

Καθώς εταιρείες όπως η Meta και η IBM διερευνούν πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπερ-εξατομικεύσει τις διαφημίσεις για συγκεκριμένα ακροατήρια, η διαχωριστική γραμμή μεταξύ εργαλείων που βοηθούν τους χρήστες να βρουν αυτό που πραγματικά θέλουν και εκείνων που τους χειραγωγούν ενάντια στα συμφέροντά τους, γίνεται όλο και πιο σημαντική.

Αργή, σταδιακή και έμμεση αλλαγή

Ίσως το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν να αναδιαμορφώσουν σταδιακά την κοσμοθεωρία μας με την πάροδο του χρόνου.

Οι μελετητές υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και οι μηχανές αναζήτησης δημιουργούν «φούσκες» φιλτραρίσματος, στις οποίες μας τροφοδοτούν με καλοφτιαγμένο περιεχόμενο κειμένου, βίντεο και ήχου που είτε ενισχύει την κοσμοθεωρία μας είτε ασκεί επιρροή προς την κοσμοθεωρία κάποιου άλλου.

Ελέγχοντας τις πληροφορίες που βλέπουμε και τον τρόπο παρουσίασής τους, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να μετατοπίσουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας, και μάλιστα να αλλάξουν την ίδια την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.

Αυτή η ικανότητα γίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική όταν συνδυάζεται με συναισθηματική χειραγώγηση. Οι προμηθευτές υποδηλώνουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους μπορούν να εκτιμήσουν την συναισθηματική κατάσταση ενός χρήστη μέσω της ανάλυσης κειμένου, των φωνητικών προτύπων ή των εκφράσεων του προσώπου, και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πειθούς τους αναλόγως.

Αισθάνεστε ευάλωτοι; Μοναχικοί; Θυμωμένοι; Το σύστημα θα μπορούσε να τροποποιήσει την προσέγγισή του για να εκμεταλλευτεί αυτές τις συναισθηματικές καταστάσεις. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι θα μπορούσε να καλλιεργήσει σκόπιμα ορισμένες συναισθηματικές καταστάσεις για να καταστήσει την πειθώ του πιο αποτελεσματική.

Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να κολακεύουν τους χρήστες, επιβεβαιώνοντας τις ενέργειές τους κατά 50% περισσότερο από ό,τι κάνουν οι άνθρωποι, ακόμη και όταν οι ενέργειες αυτές ενέχουν πιθανές βλάβες. Περαιτέρω έρευνα δείχνει ότι τα chatbots χρησιμοποιούν σκόπιμες στρατηγικές συναισθηματικής χειραγώγησης — όπως «επιχειρήματα ενοχής» και «δόλωμα του φόβου της απώλειας» — για να μας κρατήσουν στη συνομιλία όταν προσπαθούμε να αποχαιρετήσουμε.

Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις chatbots τεχνητής νοημοσύνης που υποτίθεται ότι έθεσαν σε κίνδυνο χρήστες, ενθάρρυναν αυτοκτονικές σκέψεις ή έδωσαν λεπτομερείς συμβουλές για το πώς ένας χρήστης θα μπορούσε να βλάψει τον εαυτό του.

Τα προστατευτικά μέτρα που έχουν θέσει οι εταιρείες για να προστατεύσουν τους χρήστες από βλάβες έχουν επίσης αποδειχθεί εκπληκτικά εύκολο να παρακαμφθούν.

Ο σχεδιασμός της AI έχει σημασία

Η πειθώ δεν είναι παρενέργεια της τεχνολογίας — συχνά είναι ο σκοπός. Κάθε διεπαφή, κάθε ειδοποίηση, κάθε σχεδιαστική απόφαση φέρει μαζί της την πρόθεση να επηρεάσει τη συμπεριφορά.

Μερικές φορές αυτή η επιρροή είναι ευπρόσδεκτη: υπενθυμίσεις για τη λήψη φαρμάκων, ενθάρρυνση για άσκηση ή προτροπές για αιμοδοσία που ενισχύουν αξίες που ήδη πρεσβεύουμε. Αλλά μερικές φορές η πειθώ εξυπηρετεί τα σχέδια κάποιου άλλου — ωθώντας μας να αγοράσουμε, να κάνουμε scroll, να δουλέψουμε πιο σκληρά ή να εγκαταλείψουμε την ιδιωτικότητά μας.

Οι ίδιες τεχνικές πειθούς μπορούν να ενδυναμώσουν ή να εκμεταλλευτούν, ανάλογα με το ποιος ελέγχει το σύστημα, ποιοι στόχοι επιδιώκονται και αν υπάρχει ουσιαστική συναίνεση.

Ο σχεδιασμός έχει σημασία. Είτε στη δημόσια υγεία, είτε στον χώρο εργασίας, είτε στην καθημερινή ζωή. Πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα σχετικά με την πρόθεση, την αυτονομία και την εξουσία. Ποιος ωφελείται από έναν σχεδιασμό; Ποιος πείθεται και το γνωρίζει;

Οι τεχνολογίες που δημιουργούμε πρέπει να υποστηρίζουν την πραγματική και λελογισμένη επιλογή, όχι να την υπονομεύουν.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να διαμορφώνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και ενεργούμε, οι ηθικές μας υποχρεώσεις γίνονται πιο έντονες: να δημιουργούμε συστήματα που είναι διαφανή, που δίνουν προτεραιότητα στην αξιοπρέπεια του χρήστη και που ενισχύουν την ικανότητά μας για ανεξάρτητη κρίση. Δεν χρειαζόμαστε απλώς καινοτομία — χρειαζόμαστε σοφία.

Ελληνική οικονομία: Η ανησυχία ενόψει των εαρινών προβλέψεων της Κομισιόν

Αδυνάτισμα: Τα πόσα βήματα είναι τελικά ο «χρυσός κανόνας»;

Σι Τζινπίνγκ: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα εξαρτώνται από την Ταϊβάν, προειδοποιεί τον Τραμπ

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Πώς η «μανία» της AI κρύβει τα πλήγματα που δέχονται οι μεγάλες εταιρείες από τον πόλεμο στο Ιράν
Οι μεγαλύτεροι όμιλοι έχουν σημειώσει αύξηση αξίας 5,4 τρισ. δολαρίων από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν, ωστόσο, ο τομέας των ημιαγωγών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Δήμος Χαλκηδόνος: Ικανοποίηση για τον διαγωνισμό του ΟΣΕ για την απομάκρυνση παλαιών βαγονιών
«Το ζήτημα αποτελούσε επί χρόνια σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας, υγιεινής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, κυρίως στις περιοχές της Γέφυρας και της Αγχιάλου» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο επαγγελματίας λασπολόγος επιχειρεί να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά
Σφοδρά πυρά προς τον Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή τους ισχυρισμούς του για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «συκοφαντίες» ενός «επαγγελματία λασπολόγου σε εντεταλμένη υπηρεσία» και προαναγγέλλοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.

Θεσσαλονίκη: Απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του 54χρονου – Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία
Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται πως το έγκλημα έγινε για κλεμμένα περιστέρια - Οι έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της σορού έχουν προσωρινά σταματήσει

Σι σε Τραμπ: Κακοί χειρισμοί στο θέμα της Ταϊβάν μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση – Το Ιράν και τα άλλα θέματα στην ατζέντα
Τραμπ και Σι συζήτησαν και για την «κατάσταση στη Μέση Ανατολή» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και έτρεχε με 145χλμ
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την Τροχαία

Κίεβο: Νέα ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους μετά το μαζικό σφυροκόπημα
Η Ρωσία εξαπέλυσε μπαράζ επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου νωρίς το πρωί της Πέμπτης, λίγες μόλις ώρες μετά από μια σπάνια επίθεση που είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα την Τετάρτη.

Γιατί οι «δύσκολοι» σκύλοι δεν είναι αυτό που νομίζουμε – Ο μύθος της φυλής
Πολλοί σκύλοι κουβαλούν την ταμπέλα του «ανυπάκουου». Όμως, πίσω από κάθε άρνηση «κρύβεται», συνήθως, ένας κόσμος γεμάτος άγχος, φόβο και ανεπεξέργαστα ερεθίσματα.

NBA: Οι Καβαλίερς έκαναν το 3-2 μέσα στο Ντιτρόιτ και απέχουν μια νίκη από τους τελικούς της Ανατολής (vid)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς πήραν τη νίκη μέσα στο Ντιτρόιτ επί των Πίστονς στο Game 5 και χρειάζονται μία ακόμη για να περάσουν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας του NBA.

Πόσο δίκαιες είναι οι Πανελλαδικές; Γιατί η Ελλάδα «διψά» για γιατρούς και δικηγόρους; – Τι λέει σύμβουλος σταδιοδρομίας
Ο Στράτος Στρατηγάκης, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μελετά τις Πανελλαδικές ως σύστημα εδώ και δεκαετίες. Κάθε χρόνο «ζυγίζει» μόρια και βάσεις, ενώ είναι σε άμεση επαφή με παιδιά, καθηγητές και γονείς

Κούβα: Διαμαρτυρίες ξεσπούν σε όλη την Αβάνα, καθώς οι διακοπές ρεύματος επιδεινώνονται
Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί δραματικά αυτή την εβδομάδα και την προηγούμενη σε όλη την πρωτεύουσα Αβάνα, με πολλές περιοχές να μένουν χωρίς φως για 20 έως 22 ώρες την ημέρα

ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για το «ρετιρέ» της κεντροαριστεράς, οι δημοσκοπήσεις και η αναδίπλωση της Αναστασίου
Με αιχμή την κοινωνική ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός κυβερνητικός αντίπαλος της ΝΔ, την ώρα που στη Χαριλάου Τρικούπη σκιαγραφούν τις επόμενες κινήσεις τους με φόντο την επιστροφή Τσίπρα αλλά και στον απόηχο της «γκάφας» Αναστασίου.

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη» που ανέφερε ο Σι στον Τραμπ κατά τη συνάντησή τους
Ο αμερικανός πρόεδρος έχει συνομιλίες με τον Σι σε μια κρίσιμη συγκυρία, με φόντο τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αλλά και την στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» κατά του Ιράν

Ινδία: Σχεδόν 90 νεκροί καθώς σφοδρή καταιγίδα πλήττει την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της χώρας
Οι καταιγίδες στην Ινδία είναι συχνές κατά τη διάρκεια της ζεστής περιόδου, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν οι βροχές του μουσώνα φέρουν ανακούφιση.

Ηλιούπολη: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη στη ΜΕΘ – Βαρύ κλίμα στο σχολείο των δύο κοριτσιών
Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη που έπεσε στο κενό στην Ηλιούπολη - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

