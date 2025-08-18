science
Καταφύγια, όργια και ξηρά τροφή – Πώς οι prepper ετοιμάζονται για την κυριαρχία της ΑΙ
AI 18 Αυγούστου 2025 | 17:58

Καταφύγια, όργια και ξηρά τροφή – Πώς οι prepper ετοιμάζονται για την κυριαρχία της ΑΙ

Οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της ΑΙ οδηγούν κάποιους Aμερικανούς σε δραστικά μέτρα προετοιμασίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Καλύτερα πολλά μικρά προβλήματα, παρά ένα μεγάλο…

Έρευνα: Καλύτερα πολλά μικρά προβλήματα, παρά ένα μεγάλο…

Spotlight

Ο Χένρι, ερευνητής της ΑΙ με νεανική εμφάνιση, πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα 50% να αναδειχθεί η τεχνητή νοημοσύνη σε υπαρξιακή απειλή για τους ανθρώπους τα επόμενα χρόνια.

Τις ώρες γραφείου, προσπαθεί να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη ως ερευνητής για μια μικρή εταιρεία που εστιάζεται σε θέματα ασφάλειας για την ΑΙ στο Σαν Φρανσίσκο. Παίρνει τη δουλειά του στα σοβαρά, έχοντας απορρίψει ακόμα και ρομαντικές προτάσεις για να αφοσιωθεί στην αποστολή του. Δίνει επίσης το ένα τρίτο του εισοδήματός του σε οργανώσεις που μελετούν τους κινδύνους της ΑΙ.

Και στον ελεύθερο χρόνο του, ο Χένρι ετοιμάζεται ενεργά για την ενδεχόμενη καταστροφή.

Μιλώντας σε βιντεοκλήση από το γραφείο του, ο Χένρι λέει στο Business Insider ότι είναι εύκολο να κατασκευάσει κανείς ένα καταφύγιο για να προστατευτεί από τα υπερμικρόβια που μπορεί να επινοήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια τέντα θετικής πίεσης, φίλτρα αέρα και αποθέματα τροφής και νερού.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας εποχής στην οποία η πνευματική εργασία θα αυτοματοποιηθεί πλήρως

Το καταφύγιο που ετοιμάζει «πιθανότατα θα κοστίσει λιγότερο από 10.000 δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που επαρκούν για τρία χρόνια» λέει ο Χένρι, ο οποίος χρησιμοποιεί ψευδώνυμο για να μην στιγματιστεί ως «prepper», όπως ονομάζονται οι άνθρωποι που συγκεντρώνουν εφόδια για μια ενδεχόμενη Αποκάλυψη.

Σεξαπίλ αντί ευφυίας

Ο Χένρι δεν είναι ο μόνος: την ώρα που οι εταιρείες τεχνολογίας διαφημίζουν τα νέα τους chatbot, πολλοί στη Σίλικον Βάλεϊ ανησυχούν για τις κοινωνικές επιπτώσεις.

Ορισμένοι πιστεύουν ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας εποχής στην οποία η πνευματική εργασία θα αυτοματοποιηθεί πλήρως. Οι άνθρωποι αυτοί ασπάζονται έναν νέο τρόπο ζωής, στον οποίο η εμφάνιση παίζει σημαντικότερο ρόλο και η ευφυία έρχεται σε δεύτερη προτεραιότητα.

Άλλοι, πάλι, ανησυχούν ότι η ΑΙ θα εξοντώσει κάθε μορφή βιολογικής ζωής. Ξοδεύουν τις αποταμιεύσεις τους, συμμετέχουν σε «όργια» και χτίζουν καταφύγια.

«Μου αρέσει να οργανώνω περίεργα όργια και σκέφτομαι πως ‘ε λοιπόν, όλοι θα πεθάνουμε’»

Τα επόμενα δύο χρόνια είναι η κρίσιμη περίοδος κατά την οποία «μπορούμε να κάνουμε κάτι» λέει ο Χένρι. «Πολύς κόσμος θα σκεφτεί ‘Γιατί δεν παραιτήθηκα από τη δουλειά μου για να κάνω κάτι που άξιζε όταν είχα την ευκαιρία’» προβλέπει.

Το μέλλον θα δείξει αν οι προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολικές (Reuters)

Το μέλλον θα δείξει αν οι προειδοποιήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη είναι υπερβολικές (Reuters)

Η Απούρβα Σρινιβάσαν, αναλύτρια βιοϊατρικών δεδομένων, είναι μια από όσους πιστεύουν ότι, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει όλο και περισσότερα επαγγέλματα που απαιτούν σκέψη, η ευφυία θα είναι σύντομα λιγότερο σημαντική από την εμφάνιση και τη μυϊκή δύναμη,

Η Σρινιβάσαν λέει ότι πλέον δεν έλκεται από τους έξυπνους άνδρες. Προτιμά τους ωραίους.

Την ίδια άποψη συμμερίζεται ο Ζόρεν Λάρσον, επιχειρηματίας της τεχνολογίας με έδρα τη Φλόριντα. «Πάντα αγαπούσα τη γυμναστική και πιστεύω πως το να είσαι ελκυστικός, κοινωνικός και αστείος θα είναι χαρακτηριστικά που θα σπανίζουν όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει όλα τα πνευματικά πράγματα» λέει.

Απόδραση με όργια

Η Αέλα, ερευνήτρια των φετίχ και σεξεργάτρια στο Σαν Φρανσίσκο με πολλούς ακολούθους στο Χ, ακολουθεί αυτή τη νοοτροπία ως τα άκρα: «Μου αρέσει να οργανώνω περίεργα όργια και σκέφτομαι πως ‘ε λοιπόν, όλοι θα πεθάνουμε’. Ποιο είναι το πιο περίεργο, το πιο έντονο, το πιο τρελό όργιο που μπορούμε να κάνουμε; Ας το κάνουμε τώρα» λέει.

Ανήσυχη ότι η ΑΙ θα φέρει το τέλος της ανθρωπότητας, η Αέλα ξοδεύει τις οικονομίες της, κάνει γυμναστική και δοκιμάζει νέα ναρκωτικά. Για καλό και για κακό, πάντως, φρόντισε να καταψύξει τα ωάριά της.

Για την Χόλι Έλμορ, εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης Pause AI κατά της τεχνητής νοημοσύνης, οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν αιτία διαζυγίου. Ο τέως σύζυγός της δεν συμμεριζόταν την άποψή της ότι αυτό που απαιτείται είναι μαζικές διαδηλώσεις εναντίον εταιρειών όπως η OpenAI.

«Είχα μια πολύ ισχυρή ηθική πεποίθηση που οργάνωσε πολύ καλά τις προτεραιότητες στη ζωή μου. Και ειλικρινά, μου αρέσει να ζω έτσι» λέει.

Με τους ειδικούς να διαφωνούν για το εάν η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει τελικά τον έλεγχο του πλανήτη, οι prepper της ΑΙ στρέφονται σε όλο και πιο δραστικά μέτρα.

Λίγες εβδομάδες αφότου μίλησε για πρώτη φορά στο Business Insider, ο Χένρι, λέει ότι άλλαξε γνώμη και σταμάτησε να ετοιμάζει το καταφύγιό του.

Αντ’ αυτού, προτιμά πλέον μια πιο δραστική λύση: προσπαθεί να αγοράσει γη στην Καλιφόρνια προκειμένου να χτίσει μόνιμες υποδομές όπου θα προστατεύσει όλους τους φίλους και τους συγγενείς τους.

Η πανίσχυρη ΑΙ που θα μπορούσε να καταλάβει τον κόσμο, λέει, μπορεί να διατηρεί κάποια ίχνη ενσυναίσθησης και να μην εξοντώσει όλη την ανθρωπότητα.

Όταν η AI κερδίσει τον πόλεμο, καταλήγει, «ίσως θα φροντίσει τους επιζώντες και θα τους βάλει σε κάποιο ζωολογικό κήπο για ανθρώπους».

«Καλύτερα να ζήσω σε έναν ανθρώπινο ζωολογικό κήπο παρά να σκοτωθώ από βιολογικά όπλα».

