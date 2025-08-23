Ρομποτικά σκυλιά με τροχούς και τεχνητή νοημοσύνη σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει ολλανδική εταιρεία παράδοσης φαγητού σε συνεργασία με την ελβετική εταιρεία RIVR, δοκιμάζοντας πιλοτικά την τεχνολογία πρώτα στη Ζυρίχη και αργότερα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Το σχέδιο είναι τα υβριδικά ρομπότ διανομής να γίνουν τακτική εικόνα στους δρόμους της ελβετικής πόλης με την υπηρεσία να ξεκινά με το τοπικό εστιατόριο Zekis World.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που όμοιό του δεν έχει υπάρξει

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα της Just Eat Takeaway.com και του συνεργάτη της, της ελβετικής εταιρείας ρομποτικής RIVR.

Αποφεύγει εμπόδια, αναγνωρίζει τους πεζούς

Οι σκύλοι-ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για απρόσκοπτες και αποτελεσματικές παραδόσεις ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις. Ξεχωρίζουν από άλλα ρομπότ καθώς έχουν τροχούς «για αποτελεσματική κίνηση, ανέβασμα σε σκάλες και κράσπεδα», σύμφωνα με την εταιρεία. Κατανοούν το χώρο που βρίσκονται χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, αποφεύγοντας εμπόδια όπως κάδους απορριμμάτων ή γρασίδι και «κινούνται ασφάλεια γύρω από πεζούς, οχήματα και ποδηλάτες».

Αναπτύσσουν ταχύτητες περίπου 15 χιλιομέτρων την ώρα και αντέχουν στη βροχή, το χιόνι, τις υψηλές θερμοκρασίας και τον άνεμο. Κάθε παράδοση παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και το ρομπο-σκυλί παράδοσης μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως.

Είναι προγραμματισμένο να σταματά αμέσως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, είτε αυτόματα είτε μέσω απομακρυσμένης εντολής, και είναι εξοπλισμένο με φώτα για να παραμένει ευδιάκριτο κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Ένας ασφαλής μηχανισμός κλειδώματος εγγυάται την ασφαλή παράδοση της παραγγελίας τόσο για τον συνεργάτη όσο και για τον χρήστη.

Τα μελλοντικά σχέδια

Η Just Eat Takeaway.com σχεδιάζει να εισαγάγει περισσότερες λύσεις ρομποτικής παράδοσης σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις αργότερα φέτος, με πιθανή επέκταση σε καταστήματα λιανικής πώλησης και ψιλικών.

Έχει ήδη δοκιμάσει πιλοτικά καινοτόμες επιλογές παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας παράδοσης με drone στην Ιρλανδία, σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης drone Manna Drones Ltd.

Η RIVR σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα ρομπότ για τη μεταφορά δεμάτων, αγαθών, ειδών παντοπωλείου και φρέσκων γευμάτων, στο μέλλον.