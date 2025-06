Τα σκυλιά-ρομπότ βρίσκονται… παντού – «Κερδίζουν» νέες θέσεις εργασίας

Τα σκυλιά-ρομπότ πολλαπλασιάζονται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, μεταμορφώνονται από διασκεδαστικά παιχνίδια σε αξιόπιστους συντρόφους που αναπτύσσονται σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής μέχρι τα πεδία μάχης.

Η αυξανόμενη χρήση των σκυλων-ρομπότ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επανάστασης στη ρομποτική, καθώς οι εξελίξεις τόσο στο υλικό όσο και στο λογισμικό καθιστούν τις μηχανές ικανότερες να προσαρμόζονται σε δύσκολα περιβάλλοντα. Τα μηχανοποιημένα τετράποδα πετυχαίνουν ένα κρίσιμο σημείο, καθώς είναι ταυτόχρονα χρήσιμα και προβλέψιμα.

Μοιράζονται κρίσιμα χαρακτηριστικά με τα ανδροειδή, όπως το να μπορούν να περπατούν. Αλλά το χαμηλότερο κέντρο βάρους τους σημαίνει ότι υποφέρουν λιγότερο από προβλήματα, όπως η αστάθεια σε ανώμαλο έδαφος, που έχουν καθυστερήσει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη δίποδων ρομπότ.

Ο τομέας έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την κυκλοφορία, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, του ρομποτικού σκύλου Aibo της Sony. Έγινε αμέσως αίσθηση με τις πωλήσεις, αλλά τελικά ήταν μια χαριτωμένη περιέργεια.

Σκυλιά – ρομπότ στον στρατό της Κίνας

Robot dogs in use in Chinese army’s operations.pic.twitter.com/nd0BxFRhao — Massimo (@Rainmaker1973) April 26, 2025

This is getting scary. Chinese Army was seen walking with Robo Dog equipped with a machine gun. pic.twitter.com/hjULKoRi8n — Barsee 🐶 (@heyBarsee) May 25, 2024

Χορεύουμε;

Ξανά η Κίνα

Η Κίνα πρωτοστατεί και στα σκυλιά – ρομπότ με φωνητική καθοδήγηση.

GALBOT just launched TrackVLA, a product-grade, end-to-end embodied FSD large model. This pure-vision, language-instructed, autonomously reasoning, zero-shot generalizable embodied VLA model is already powering Unitree’s robot dogs. They’re now flexibly and autonomously… pic.twitter.com/ynrYNQhww4 — RoboHub🤖 (@XRoboHub) June 2, 2025

Πηγή: ot.gr