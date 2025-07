Σε βιομηχανία παραγωγής εξαρτημάτων για αυτοκίνητα στην πόλη Μιανγιάνγκ που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Κίνα, μία ομάδα από ανθρωποειδή ρομπότ υποβλήθηκαν σε ένα αυτοσχέδιο και ρεαλιστικό τεστ άγχους για την αναγνώριση παλετών και καλαθιών στο πάτωμα του εργοστασίου, προγραμματίζοντας αυτόνομα τις διαδρομές τους και μεταφέροντας τα καλάθια στα αντίστοιχα ράφια τους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε αυτή την επαναστατική επίδειξη της βιομηχανικής δυναμικής που εμπεριέχει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), η εταιρία ρομποτικής AgiBot με έδρα τη Σανγκάη και οι συνεργάτες της παρουσίασαν σε πραγματικό χρόνο τα ρομπότ που κατασκευάζουν.

Τα αναφερόμενα ρομπότ κινούνται πάνω σε τροχούς, ενώ διαθέτουν δύο ρομποτικούς βραχίονες που τους επέτρεψαν την εκτέλεση ρεαλιστικών σεναρίων βιομηχανικής παραγωγής αδιάκοπα για τρεις ώρες, το απόγευμα της 9ης Ιουλίου.

Bend, reach, grip, turn, release – simple but hard for robots. A2-W robot, developed by #Shanghai‘s AgiBot, just made history with the world’s FIRST live stream of a robot doing actual factory work! In 3 hours, one A2-W robot autonomously moved over 800 material boxes flawlessly. pic.twitter.com/LyQWSHuNX7

— Amazing China plus (@AmzChina) July 10, 2025