Με την υπερεντατικοποίηση στην εργασία την τελευταία δεκαετία, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό που ονομάστηκε «σιωπηλή παραίτηση» (quiet quitting). Τώρα, στους χώρους εργασίας εμφανίζεται και το φαινόμενο της «σιωπηλής ρωγμής» (quiet cracking).

Τον όρο «quiet cracking» επινόησαν οι αναλυτές της πλατφόρμας cloud learning TalentLMS, για να περιγράψουν σε μια νέα έκθεση ένα «επίμονο αίσθημα δυσαρέσκειας στον χώρο εργασίας που οδηγεί σε αποδέσμευση, κακή απόδοση και αυξημένη επιθυμία για παραίτηση».

Το σύμπτωμα της σταδιακής εξάντλησης που έφερε η υπερεντατικοποίηση στην εργασία

«Σε αντίθεση με την επαγγελματική εξουθένωση, δεν εκδηλώνεται πάντα με εξάντληση. Σε αντίθεση με την ‘σιωπηλή παραίτηση’, δεν εμφανίζεται αμέσως στις μετρήσεις απόδοσης», σημειώνει η έκθεση.

Ψυχική εξάντληση

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι βιώνουν κάποιας μορφής «σιωπηλή ρήξη», σύμφωνα με την έκθεση της TalentLMS. Περίπου το 47% δήλωσε ότι σπάνια ή ποτέ δεν αισθάνεται έτσι.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.000 εργαζόμενοι στις ΗΠΑ σε διάφορους κλάδους τον Μάρτιο.

Ωράρια-λάστιχο, διαρκείς απαιτήσεις, υψηλοί στόχοι παραγωγικότητας, αδυναμία διατήρησης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, έλλειψη επαρκούς αναγνώρισης, προκαλούν το λεγόμενο «quiet cracking».

Ο όρος αναφέρεται στη σταδιακή ψυχική εξάντληση που νομοτελειακά θα οδηγήσει κάποια στιγμή – με μια μικρή έστω αφορμή – στην κατάρρευση.

Αναζητώντας διέξοδο

Ο Frank Giampietro, υπεύθυνος για την ευημερία στα γραφεία της EY στην Αμερική, είπε (CNBC) ότι η «σιωπηλή ρωγμή» και η «σιωπηλή παραίτηση» είναι «δύο όψεις του ίδιου νομίσματος».

«Και τα δύο αφορούν την επαγγελματική εξουθένωση και τα δύο μπορούν να αποτελέσουν πρόβλημα για τους οργανισμούς, αν δεν αντιμετωπιστούν», σημείωσε.

Αν νιώθετε ότι δεν έχετε κίνητρο στη δουλειά, δεν είστε τόσο παραγωγικοί ή βιώνετε ένα είδος εσωτερικής μάχης προτού πάτε στη δουλειά, ίσως βιώνετε το φαινόμενο του «quiet cracking», αναφέρει η New York Post.

Όροι όπως «σιωπηλή ρωγμή», «σιωπηλή παραίτηση», «μεγάλη παραίτηση», φανερώνουν τις υποκείμενες τάσεις στην ευρύτερη αγορά εργασίας, δήλωσε ο Cory Stahle, ανώτερος οικονομολόγος στο Indeed, έναν ιστότοπο αναζήτησης εργασίας.

«Αν κοιτάξουμε τη μεγάλη παραίτηση, ένα μεγάλο μέρος της αφορούσε ανθρώπους που εγκατέλειψαν τις δουλειές τους». Τώρα, «η αγορά εργασίας δεν είναι και τόσο καλή και περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν στις θέσεις εργασίας τους γνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια διέξοδος», συμπληρώνει.

Νέα κατάσταση

Η αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό του βασικού προβλήματος προτού φτάσουν οι εργαζόμενοι στη «σιωπηλή παραίτηση».

Ενδεικτικά σημάδια είναι η αναβλητικότητα ορισμένων καθηκόντων μέχρι την τελευταία στιγμή και οι μειωμένες αλληλεπιδράσεις με συναδέλφους. Επίσης, τα διαρκή παράπονα για τα καθήκοντα, τους άλλους εργαζόμενους και τους κανόνες της εταιρείας.

Στα τέλη του 2021 και καθ′ όλη τη διάρκεια του 2022, στο αποκορύφωμα της «μεγάλης παραίτησης», αν ένας εργαζόμενος ένιωθε ότι ήταν καιρός να προχωρήσει από τον τρέχοντα ρόλο του, υπήρχαν πολλές ευκαιρίες εργασίας για να διαλέξει, δήλωσε ο Stahle. Στο μεταξύ, οι μισθοί αυξάνονταν με γρήγορους ρυθμούς. Τέτοιες συνθήκες «ενθάρρυναν τους ανθρώπους να παραιτηθούν», ανέφερε το στέλεχος στο Indeed.

Αλλάζει η οικονομία

Περίπου το 60% των εργαζομένων που άλλαξαν θέση εργασίας από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 είδαν αύξηση των πραγματικών αποδοχών τους σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με έκθεση του Pew Research Center για το 2022.

Ωστόσο, η οικονομία έχει επιβραδυνθεί από τότε. Λόγω της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας λίγοι εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει τις δουλειές τους και οι εταιρείες έχουν επιβραδύνει τις προσλήψεις, λένε οι ειδικοί.

Η ιδέα της αλλαγής θέσης εργασίας για την αύξηση του εισοδήματος έχει αντιστραφεί. Οι μισθοί για όσους παραμένουν στη δουλειά έχουν ξεπεράσει τα κέρδη των εργαζομένων που αλλάζουν θέση εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν την αποσύνδεση και την εξουθένωση των εργαζομένων, όπως η έλλειψη σαφών στόχων, ο φόρτος εργασίας και οι κακές σχέσεις στην εργασία, λένε οι ειδικοί.