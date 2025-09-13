Η Gen Z ψάχνει τη δουλειά των ονείρων της: Job-hopping και φιλοδοξίες σε αβέβαιο εργασιακό τοπίο

Η «συχνή αλλαγή θέσεων εργασίας» («job-hopping») ήταν κάποτε σίγουρη συνταγή για υψηλότερους μισθούς και μεγαλύτερους τίτλους. Αν και η τακτική αυτή έχει χάσει τη λάμψη της καθώς οι μισθοί παραμένουν στάσιμοι, η Gen Z εξακολουθεί να αλλάζει ρόλους νωρίς στην καριέρα της, όχι επειδή δεν ενδιαφέρονται για την καριέρα τους.

Σύμφωνα με νέα έρευνα της Randstad, η μέση διάρκεια παραμονής ενός Gen Z στην πρώτη πενταετία της καριέρας του είναι μόλις 1,1 χρόνια.

Οι millennials, σε σύγκριση, έμεναν κατά μέσο όρο 1,8 χρόνια στην πρώτη τους δουλειά. Οι Gen X και οι boomers κρατούσαν τις αρχικές θέσεις τους για περίπου 3 χρόνια πριν προχωρήσουν στην επόμενη.

Η σύνθετη πραγματικότητα

Όμως η βραχύβια παραμονή της Gen Z είναι πιο περίπλοκη απ’ ό,τι φαίνεται. Οι αγγελίες για θέσεις αρχικού επιπέδου έχουν μειωθεί κατά 29% από τον Ιανουάριο του 2024. Παράλληλα με τις λιγότερες ευκαιρίες, πολλοί νέοι νιώθουν απροετοίμαστοι και χωρίς στήριξη στην επαγγελματική τους εξέλιξη, σύμφωνα με το Fortune.

Και δεν έχει να κάνει καν με τα χρήματα: η «συχνή αλλαγή θέσεων εργασίας» έχει χάσει την οικονομική της επιβράβευση, καθώς η διαφορά μισθού ανάμεσα σε όσους μένουν και σε όσους αλλάζουν δουλειά είναι η μικρότερη της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με στοιχεία της Fed της Ατλάντα. Όσοι παρέμειναν στις θέσεις τους έλαβαν αύξηση 4,6% τον Ιανουάριο–Φεβρουάριο του 2025, ενώ όσοι άλλαξαν εργασία μόλις 4,8%—δηλαδή διαφορά 0,2%.

«Ως αποτέλεσμα, η διάρκεια παραμονής μικραίνει: οι νέοι εργαζόμενοι αλλάζουν δουλειές ταχύτερα από κάθε προηγούμενη γενιά», σημειώνει η Randstad. «Ενώ οι εργοδότες μπορεί να το εκλαμβάνουν ως έλλειψη αφοσίωσης, τα ευρήματά μας δείχνουν ότι πρόκειται για αντίδραση σε ανεκπλήρωτες προσδοκίες και μια έντονη διάθεση για εξέλιξη».

Η «συχνή αλλαγή θέσεων εργασίας» της Gen Z

Το ότι η Gen Z αλλάζει δουλειές πιο συχνά δεν σημαίνει ότι «παραιτείται σιωπηλά». Περίπου το 68% δηλώνει ότι προσπαθεί να αποδίδει αποτελεσματικά στις τρέχουσες θέσεις του, σύμφωνα με τη Randstad. Ωστόσο, όπως πολλοί πρωτοεισερχόμενοι στην αγορά, δεν ενθουσιάζονται με τις αρχικές ευκαιρίες και είναι διατεθειμένοι να κάνουν αλλαγές.

Η Gen Z είναι η γενιά με τις λιγότερες πιθανότητες να πει ότι η δουλειά της ταιριάζει με το «όνειρο» της καριέρας της: μόλις 56%, έναντι 63% των boomers. Και οι τομείς υψηλής ανάπτυξης που επιθυμούν περισσότερο, τους αποκλείουν. Οι junior θέσεις στην τεχνολογία έχουν μειωθεί κατά 35% από τον Ιανουάριο 2024, ενώ οι αρχικές θέσεις στα χρηματοοικονομικά έχουν μειωθεί κατά 24%. Αντίθετα, η υγεία—ένας τομέας ανθεκτικός στην ύφεση και στην αυτοματοποίηση μέσω AI—ανέβηκε κατά 13% στο ίδιο διάστημα.

Η δύσκολη αγορά για θέσεις αρχικού επιπέδου επιβαρύνει τη Gen Z, παρά τη διάθεση των νέων να αλλάζουν δουλειές. Δύο στους πέντε δεν πιστεύουν ότι μπορούν να πετύχουν τη δουλειά των ονείρων τους λόγω σπουδών ή έλλειψης αυτών, ενώ το 41% δηλώνει ότι δεν έχει την αυτοπεποίθηση να βρει νέα δουλειά.

Οι εργοδότες ίσως θεωρούν ότι αυτά τα εμπόδια θα φρενάρουν τους νέους, αλλά το 54% συνεχίζει να ψάχνει τακτικά για νέες θέσεις.

Η φιλοδοξία της Gen Z

Παρά την αβεβαιότητα, οι νέοι εργαζόμενοι αναζητούν ενεργά θέσεις σε τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως IT, υγεία και χρηματοοικονομικά. Ωστόσο, η είσοδός τους στην αγορά συμπίπτει με ένα ασταθές περιβάλλον.

Η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά γρήγορα θέσεις αρχικού επιπέδου—και μόνο στον δημόσιο τεχνολογικό τομέα, το ποσοστό των εργαζομένων Gen Z έχει μειωθεί στο μισό από τις αρχές του 2023. Με περιορισμένες ευκαιρίες, οι νέοι νιώθουν αποκλεισμένοι και υποτιμημένοι και γι’ αυτό αλλάζουν δουλειές, αναζητώντας την ιδανική θέση.

«Η οικονομική αστάθεια, η μείωση ευκαιριών για αρχάριους και ο αντίκτυπος της AI δεν έχουν μειώσει τη δίψα της Gen Z για εξέλιξη», αναφέρει η μελέτη της Randstad.

Στην πραγματικότητα, τέσσερις στους δέκα Gen Z «πάντα» λαμβάνουν υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους καριέρας στις αποφάσεις αλλαγής εργασίας—το υψηλότερο ποσοστό από κάθε γενιά. Η φιλοδοξία τους είναι έντονη, ακόμα και σε συνθήκες που οι Gen X και boomers δεν αντιμετώπισαν στα 20 τους.

Αντί να δαιμονοποιούν τη Gen Z για τη «συχνή αλλαγή θέσεων εργασίας», οι εργοδότες θα έπρεπε να αναγνωρίζουν την ανάγκη της για εξέλιξη μέσα στις οργανώσεις τους—αλλιώς κινδυνεύουν να τους χάσουν.

«Η Gen Z δεν είναι πρόβλημα προς διαχείριση ούτε εμπόδιο προς λύση. Σε ένα εργασιακό τοπίο που αναδιαμορφώνεται από την AI και τη φιλοδοξία, προσφέρει ένα νέο σχέδιο για το τι μπορεί να γίνει η εργασία», καταλήγει η έρευνα. «Για τους εργοδότες, το μήνυμα είναι σαφές: η Gen Z θέλει να αναπτυχθεί και να προσαρμοστεί, αλλά χρειάζεται στήριξη που να είναι προσιτή, χωρίς αποκλεισμούς και εναρμονισμένη με τις φιλοδοξίες της».