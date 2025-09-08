Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Μόνο το 6% των εργαζομένων της Gen Z δηλώνει ότι ο βασικός επαγγελματικός στόχος είναι να φτάσει σε ηγετικές θέσεις, σύμφωνα με την έρευνα «2025 Gen Z and Millennial Survey» της Deloitte.

Αντί να θεωρηθεί αυτό έλλειψη φιλοδοξίας, οι διορατικοί εργοδότες θα το αναγνωρίσουν ως ένα ξυπνητήρι για το τι κινητοποιεί το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος σε μια εποχή όπου το παραδοσιακό «κοινωνικό συμβόλαιο» δεν ισχύει πια.

Ενώ άλλες γενιές μπορεί να μεταφράζουν την προσέγγιση της Gen Z στη δουλειά ως «τεμπέλικη», τα δεδομένα υποδηλώνουν κάτι διαφορετικό: αυτή η γενιά έχει εντοπίσει θεμελιώδεις αδυναμίες στις παραδοσιακές δομές εργασίας και δεν διστάζουν να τις καταδείξουν.

Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η Gen Z απορρίπτει ένα σύστημα όπου η ηγεσία συχνά σημαίνει περισσότερη πίεση, περισσότερες ώρες δουλειάς και ελάχιστη ισορροπία εργασίας-ζωής ενώ το ενδεχόμενο αυξήσεων παραμένει χαμηλό.

Tο 74% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα είναι Gen Z έως το 2030

Οι προσδοκίες τους για τον χώρο εργασίας θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να διορθώσουν ξεπερασμένες πρακτικές που βλάπτουν την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων. Δεδομένου ότι ερευνητές της Forrester προβλέπουν ότι το 74% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα είναι Gen Z έως το 2030, η κατανόηση της οπτικής τους δεν είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη για την επιβίωση των οργανισμών.

Δεν επιζητεί τίτλους

Αντί να κυνηγούν τίτλους, οι εργαζόμενοι της Gen Z επικεντρώνονται στην ουσία, στην πραγματική απόκτηση δεξιοτήτων και στην προσωπική ανάπτυξη. Η Deloitte αποκάλυψε ότι το 70% των εργαζομένων της Gen Z αφιερώνει χρόνο κάθε εβδομάδα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του—σε σύγκριση με μόνο 59% των Millennials—και ότι η εκπαίδευση και ανάπτυξη κατατάσσεται στους τρεις κορυφαίους παράγοντες που η Gen Z λαμβάνει υπόψη όταν επιλέγει εργοδότη.

Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η Gen Z ενδιαφέρεται περισσότερο για την απόκτηση εξειδίκευσης και τη συνεχή μάθηση παρά για την ανάβαση στην εταιρική ιεραρχία. Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει μια βαθύτερη εκτίμηση της βιωσιμότητας της καριέρας και της προσωπικής ανάπτυξης, δίνοντας προτεραιότητα στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων ικανοτήτων.

Τι δεν διαπραγματεύεται με τίποτα

Δεν περιορίζονται απλώς στο να μιλούν για την επιθυμία τους για ουσιαστική εργασία: η γενιά Z δεν διστάζει να δράσει. Ο σκοπός είναι κρίσιμος για την πλειονότητα (89%) όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση και την ευημερία—το 44% έχει στην πραγματικότητα εγκαταλείψει θέσεις εργασίας που δεν είχαν για αυτούς νόημα, σύμφωνα με τη Deloitte.

Αυτή είναι μια γενιά που βάζει τις αξίες της σε εφαρμογή—ακόμη και αν αυτό κοστίζει βραχυπρόθεσμα οικονομικά ή επαγγελματικά. Κατανοούν ότι η εργασία με σκοπό οδηγεί σε καλύτερη απόδοση, υψηλότερη δέσμευση και πιο βιώσιμη ικανοποίηση από την καριέρα.

Η Gen Z είναι έτοιμη να δουλέψει

Η έρευνα «2025 Gen Z and Millennial Survey» διαπίστωσε επίσης ότι η πλειονότητα των εργαζομένων της Gen Z (86%) αναζητά από τους προϊσταμένους καθοδήγηση αντί μικροδιαχείριση. Η μικροδιαχείριση εμποδίζει τα άμεσα υποκείμενα να γίνουν ποτέ αυτόνομα—μεταξύ άλλων αρνητικών συνεπειών, όπως επισημαίνουν ερευνητές από τα Πανεπιστήμια Σεούλ, Όκλαντ, Μίσιγκαν και Nova Southeastern. Η Gen Z κατανοεί ενστικτωδώς τι αναπτύσσει πραγματικά τους ανθρώπους: καθοδήγηση που ενισχύει τις ικανότητες αντί επιτήρησης που τις καταστέλλει.

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι είναι επίσης πρώιμοι υιοθετητές εργαλείων παραγωγικότητας, με το 57% να χρησιμοποιεί ήδη το GenAI για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και την απελευθέρωση χρόνου για στρατηγικές εργασίες, σύμφωνα με τη Deloitte. Αντί να φοβούνται ή να αντιδρούν στην τεχνολογία, τη χρησιμοποιούν για να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά και να επικεντρωθούν σε υψηλότερης αξίας δραστηριότητες.