Η Gen Z αποκηρύσσει την τηλεργασία λόγω… μοναξιάς

Πολλοί νέοι εργαζόμενοι της Gen Z αρχίζουν να επιστρέφουν στο γραφείο, καθώς νιώθουν μοναξιά όταν εργάζονται από το σπίτι, σύμφωνα με νέα έρευνα.

H ξαφνική αύξηση των θέσεων εργασίας που γίνονται εξ αποστάσεως ή με υβριδικό μοντέλο που έφερε η πανδημία Covid έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό και στα μετέπειτα χρόνια, καθώς πολλοί εργαζόμενοι διαπίστωσαν ότι εκτιμούσαν την ελευθερία που τους προσέφερε αυτή η ρύθμιση.

Ωστόσο, τέσσερις στους δέκα νέους ηλικίας 16-24 ετών (38%) δηλώνουν ότι αισθάνονται μοναξιά ή απομόνωση λόγω των συνθηκών εργασίας τους, σύμφωνα με έρευνα της Bupa.

Πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το σύνολο των εργαζομένων, καθώς λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο (24%) δηλώνει ότι έχει παρόμοια συναισθήματα μοναξιάς.

Πολλοί εργαζόμενοι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα πιθανότατα ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και ως εκ τούτου είναι πολύ πιο πιθανό να μην έχουν ποτέ δουλέψει εξ ολοκλήρου σε κάποιον χώρο εργασίας.

Η έκθεση, που βασίζεται σε έρευνα σε 8.000 ενήλικες, διαπίστωσε επίσης ότι η μοναξιά είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων ενηλίκων που ακολούθησαν καριέρα ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 58% να δηλώνει ότι θέλει να βρει έναν χώρο εργασίας που προσφέρει ένα πιο κοινωνικό περιβάλλον.

Εργασία και κοινωνική απομόνωση

Ο Tom Brown, ένας 24χρονος βοηθός δημοσίων σχέσεων από το Sandbanks, μοιράστηκε με το The Independent πώς η πλήρης εξ αποστάσεως εργασία κατά το πρώτο μέρος της καριέρας του οδήγησε σε αισθήματα μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης.

Είπε:

«Αν και η εξ αποστάσεως εργασία είχε τα πλεονεκτήματά της, το μειονέκτημα ήταν οι περιορισμοί στις κοινωνικές συναναστροφές, και τώρα έχω καταλάβει ότι δεν είμαι διατεθειμένος να συμβιβαστώ σε αυτό».

Ο νεαρός επαγγελματίας αποφάσισε να αλλάξει δουλειά και να αναλάβει έναν ρόλο όπου ένιωθε ότι το κοινωνικό περιβάλλον ήταν καλύτερο, λέγοντας:

«Όταν έψαχνα για νέα δουλειά, έκανα αίτηση ειδικά για θέσεις σε φυσικό γραφείο όπου θα είχα συναδέλφους που θα με υποστήριζαν, θα μπορούσα να κοινωνικοποιηθώ την ώρα του μεσημεριανού και να συναντήσω φίλους στην πόλη το βράδυ.

Ως αποτέλεσμα, η ψυχολογία μου έχει ήδη βελτιωθεί».

Ανάγκη για ένα υποστηρικτικό περιβάλλον

Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημάνθηκαν στην έκθεση της Bupa είναι η έλλειψη υποστήριξης στους χώρους εργασίας, με πάνω από το ένα πέμπτο των νέων εργαζομένων (21%) να δηλώνουν ότι ο χώρος εργασίας τους δεν παρέχει καμία υποστήριξη για την ψυχική υγεία.

Ο Ben Harrison, διευθυντής του Work Foundation, δήλωσε: «Η εργασιακή εμπειρία των νέων έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ήδη πιο επιρρεπείς σε επισφαλείς θέσεις εργασίας όταν εισέρχονται στην αγορά εργασίας, η ταχεία εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αύξηση των υβριδικών και εξ αποστάσεως εργασιακών πρακτικών ενέχουν τον κίνδυνο πολλοί νέοι να αισθάνονται αποσυνδεδεμένοι από τους συναδέλφους και τους εργοδότες τους».

«Ενώ η ευελιξία στην εργασία μπορεί να είναι επωφελής για όλες τις ηλικιακές ομάδες, είναι ζωτικής σημασίας οι εργοδότες να παρέχουν προληπτικά στους νέους ευκαιρίες απασχόλησης που περιλαμβάνουν σαφείς διαδρομές εξέλιξης, την ευκαιρία να μαθαίνουν από τους συναδέλφους τους και να αναπτύσσουν σχέσεις μαζί τους σε τακτική βάση, καθώς και υποστηρικτική και αφοσιωμένη διοίκηση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά όταν οι νέοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο χώρο εργασίας».

Οι επιπτώσεις της μοναξιάς στην ψυχική υγεία

Ο Δρ Naveen Puri, ιατρικός διευθυντής της Bupa UK, δήλωσε:

«Η μοναξιά μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας υγεία, με επακόλουθες επιπτώσεις στην κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και τον διαβήτη τύπου 2. Έχουμε δει τη μοναξιά να γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην προσωπική μας ζωή, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι την παρατηρούμε και στο εργασιακό περιβάλλον».

«Μεταξύ των πελατών μας, έχουμε παρατηρήσει 100% αύξηση των αιτημάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία από το 2019 έως το 2024 για άτομα ηλικίας 18-35 ετών, οπότε είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι οι χώροι εργασίας λαμβάνουν μέτρα για να παρέχουν στους εργαζομένους τους την υποστήριξη που χρειάζονται. Θα συμβούλευα όσους επηρεάζονται από τη μοναξιά στον χώρο εργασίας να μιλήσουν με έναν έμπιστο συνάδελφο, τον προϊστάμενό τους ή έναν επαγγελματία του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και να ενημερωθούν για τη διαθέσιμη υποστήριξη».