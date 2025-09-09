Οι δύο όψεις της Gen Z: Πολιτική, εργασία και ψυχική υγεία – Το φυλετικό χάσμα που διαπερνά τους νέους

Το πολιτικό και κοινωνικό χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες της Gen Z αποκαλύπτει μια νέα πραγματικότητα.

Το χάσμα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες υπήρχε πάντα στην αμερικανική πολιτική. Στη γενιά των νεότερων ενηλίκων όμως το χάσμα αυτό είναι πιο έντονο από ποτέ. Από τις στάσεις απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τις αντιλήψεις για το άγχος, την επιτυχία και την εργασία, οι διαφορές αναδεικνύουν δύο πολύ διαφορετικούς κόσμους μέσα στην ίδια γενιά.

Όμως δεν είναι μόνο η πολιτική που τροφοδοτεί αυτή τη διαίρεση. Η τελευταία έρευνα του NBC News Decision Desk σε συνεργασία με το SurveyMonkey δείχνει πώς το πολιτικό χάσμα φύλου συνυπάρχει με διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις ανάμεσα σε νέους άνδρες και γυναίκες.

Οι διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 έως 29 εμφανίζονται σε ερωτήσεις που κυμαίνονται από το πώς βλέπουν οι Αμερικανοί τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έως το τι θεωρούν επιτυχία. Οι νέοι άνδρες και γυναίκες διαφέρουν επίσης αισθητά σε ζητήματα ψυχικής υγείας, πολιτισμικά θέματα αλλά και σε ερωτήματα για το φύλο και την εργασία.

Συνολικά, στην Gen Z το 64% αποδοκιμάζει την απόδοση του Τραμπ έναντι 36% που την εγκρίνει. Ωστόσο, οι νέοι άνδρες εμφανίζονται πιο μοιρασμένοι (53% αποδοκιμάζει, 47% εγκρίνει) σε σχέση με τις νέες γυναίκες (74% αποδοκιμάζει, 26% εγκρίνει). Η διαφορά των 21 ποσοστιαίων μονάδων στην αποδοχή του Τραμπ παραμένει αμετάβλητη από τον Απρίλιο.

Η διαίρεση συνεχίζεται και στην αξιολόγηση του τρόπου που ο Τραμπ διαχειρίζεται τα θέματα. Σε δύο ζητήματα — τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής, καθώς και το εμπόριο και τους δασμούς — οι νέοι άνδρες εγκρίνουν την πολιτική του προέδρου περίπου 20 μονάδες περισσότερο από τις νέες γυναίκες. Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στα φύλα αφορά τη μετανάστευση: το 45% των νέων ανδρών εγκρίνει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται τις απελάσεις και τη μεταναστευτική πολιτική, έναντι μόλις 21% των νέων γυναικών.

Η Gen Z, η γενιά του άγχους

Το χάσμα αυτό επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Τα μέλη της Gen Z δηλώνουν γενικά πιο αγχώδη από τις προηγούμενες γενιές, με περίπου το ένα τέταρτο να απαντά ότι «νιώθει ανησυχία ή άγχος για το μέλλον» σχεδόν συνεχώς.

Αυτό το υψηλό επίπεδο άγχους οφείλεται κυρίως στις νέες γυναίκες. Ένα τρίτο των νέων γυναικών δήλωσε ότι νιώθει άγχος «σχεδόν συνεχώς», ενώ ένα ακόμη τρίτο ανέφερε ότι αισθάνεται άγχος «τις περισσότερες φορές». Αντίθετα, λιγότεροι από 2 στους 10 νέους άνδρες της Gen Z δήλωσαν ότι νιώθουν διαρκές άγχος.

Στον χώρο εργασίας

Λίγο περισσότερο από τις μισές νέες γυναίκες (51%) δηλώνουν ότι δεν έχει σημασία αν είσαι άνδρας ή γυναίκα όταν πρόκειται να προχωρήσεις επαγγελματικά, ενώ το 44% θεωρεί ότι οι άνδρες έχουν πλεονέκτημα στον χώρο εργασίας. Αντίστοιχα, το 69% των νέων ανδρών δήλωσε ότι το φύλο δεν παίζει ρόλο για την επαγγελματική πρόοδο, σε σύγκριση με το 27% που πιστεύει ότι οι άνδρες έχουν το πλεονέκτημα.

Παρά τις διαφορές αυτές, άνδρες και γυναίκες συμφωνούν στα χαρακτηριστικά που βοηθούν κάποιον να προοδεύσει στον χώρο εργασίας.

Επιπλέον, παρά τις διαφορές τους, άνδρες και γυναίκες της Gen Z κατέταξαν τα ίδια τρία στοιχεία ως πιο σημαντικά για τον ορισμό της επιτυχίας: να έχεις μια δουλειά που σε ικανοποιεί, να έχεις χρήματα για να κάνεις αυτά που θέλεις και να πετύχεις οικονομική ανεξαρτησία. Τα αποτελέσματα συνδέονται με τις γενικευμένες ανησυχίες για το κόστος ζωής: 4 στους 10 νέους ενήλικες δήλωσαν ότι ο πληθωρισμός και το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελούν το σημαντικότερο οικονομικό ζήτημα γι’ αυτούς.

Ωστόσο, υπήρχαν και σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι γυναίκες της Gen Z κατέταξαν τη συναισθηματική σταθερότητα στην τέταρτη θέση στη δική τους προσωπική έννοια της επιτυχίας, ενώ οι άνδρες την κατέταξαν στη δέκατη. Αντίθετα, οι άνδρες της Gen Z κατέταξαν στην πέμπτη θέση το να κάνουν περήφανη την οικογένεια ή την κοινότητά τους, ενώ οι γυναίκες της Gen Z το έβαλαν στην ένατη.