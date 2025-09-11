newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα
11 Σεπτεμβρίου 2025

Nέοι και εργασιακή κινητικότητα – Γιατί η Gen Z αλλάζει δουλειές σαν τα πουκάμισα

Νέα έρευνα σε 15 χώρες, δείχνει ότι οι νέοι εργαζόμενο της Gen Z δύσκολα στεριώνουν σε μια δουλειά. Ενώ αναζητούν την εργασιακή δέσμευση, τους διώχνουν οι χαμηλοί μισθοί και η έλλειψη προοπτικής.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα διεθνής έρευνα της πολυεθνικής εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού Randstad, διαπιστώνει ότι η μέση διάρκεια παραμονής των νέων της Gen Z σε μια θέση εργασίας – τα πέντε πρώτα χρόνια της καριέρας τους – είναι μόλις 1,1 χρόνια (13 μήνες και 6 μέρες).

Με δεδομένο ότι οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι της Gen Z σήμερα πλησιάζουν τα 30 έτη, οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκουν κυρίως στο δημογραφικό προφίλ των 20άρηδων-25άρηδων και λίγο παραπάνω. Πρόκειται για την ηλικιακή κατηγορία στην οποία απευθύνονται και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι από το 2026 μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τους νέους ως 25 ετών, ως τα 20.000 ευρώ το χρόνο. Για τους νέους 25-30 ετών επεκτείνεται ο κατώτατος φορολογικός συντελεστής του 9% και για τα εισοδήματα από 10.000 ως 20.000 ευρώ. Το μέτρο, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, στοχεύει στο να ενθαρρύνει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, καθώς η ανεργία σε αυτές τις ηλικίες παραμένει υψηλή.

Όταν οι μήνες μοιάζουν χρόνια

Στην Ελλάδα των «σεζονίστας», της περιστασιακής και εποχικής εργασίας, ιδίως στον τουρισμό και την εστίαση, ακόμα και o ένας χρόνος στην ίδια δουλειά μοιάζει με  αιωνιότητα. Για έναν νέο ή νέα που εισέρχεται στον εργασιακό στίβο, είναι στοίχημα αν θα καταφέρει να αντέξει περισσότερους από λίγους μήνες, σε δουλειές που συνήθως απαιτούν ελαστικά ωράρια και προσφέρουν χαμηλές απολαβές.

Όμως σε διεθνές επίπεδο – σύμφωνα με την έρευνα της Randstad σε 15 χώρες – το χρονικό διάστημα του 1,1 χρόνου, συνιστά σημαντική συρρίκνωση της μέσης διάρκειας παραμονής σε μια δουλειά, σε σύγκριση με τις αμέσως προηγούμενες γενιές.
Για παράδειγμα, οι Millenials, που σήμερα σαρανταρίζουν, τα πέντε πρώτα χρόνια της καριέρας τους παρέμεναν κατά μέσο όρο στην ίδια δουλειά 1,8 χρόνια (σχεδόν 23 μήνες). Οι πενηντάρηδες της Generation X και οι σημερινοί συνταξιούχοι της γενιάς των Baby Boomers, ήταν πολύ πιο σταθεροί, παραμένοντας στην ίδια δουλειά 2,8 και 2,9 χρόνια αντίστοιχα.

Στην έρευνα της Randstad συμμετείχαν περισσότεροι από 11.250 εργαζόμενοι και αναζητούντες εργασία,  σε 15 αγορές (ΕΕ, Βόρεια Αμερική και Ασία-Ειρηνικό). Αντλήθηκαν στοιχεία από περισσότερες από 126 εκατομμύρια αγγελίες εργασίας σε όλο τον πλανήτη. Η Randstad, η οποία έχει την έδρα της στην Ολλανδία, δραστηριοποιείται σε 39 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Δύσκολοι καιροί για πτυχιούχους

Πρόσφατα ο Economist δημοσίευσε ένα άρθρο με τον εξαιρετικά απαισιόδοξο τίτλο «Γιατί οι σημερινοί πτυχιούχοι την έχουν ‘βάψει’». Eξηγούσε τις αιτίες που οι νέοι απόφοιτοι πανεπιστημίου στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ξεκινάνε τα πρώτα τους βήματα στην εργασία με ψαλιδισμένα τα φτερά, αφού ένα καλό πτυχίο δεν εγγυάται πλέον μια καλή δουλειά.

Μάλιστα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει πλεόνασμα «υπερ-εκπαιδευμένου» (over qualified) εργατικού δυναμικού, με δεξιότητες ανώτερες των προσόντων που απαιτούν οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα σχεδόν οι τέσσερις στους δέκα νέους εργαζόμενους 25-34 ετών (37,4%) θεωρούνται «υπερεκπαιδευμένοι», μακράν το υψηλότερο ποσοστό σε όλη την ΕΕ. Όπως αν έδειξε προσφατη έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στο χώρο της εστίασης και του τουρισμού,  τα ποσοστά υπερεκπαίδευσης φτάνουν το 86,3%.

Λιγότερες θέσεις για  νεοεισερχόμενους

Η αγορά εργασίας για τους νέους διεθνώς δεν είναι ιδιαίτερα ρόδινη. Παγκοσμίως, οι   αγγελίες για θέσεις εργασίας που απαιτούν 0-2 χρόνια εμπειρίας έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 29 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιανουάριο του 2024.

Για παράδειγμα, οι θέσεις για νέους τεχνικούς έχουν μειωθεί κατά 35%, οι θέσεις στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά 25% και οι θέσεις στον τομέα των οικονομικών κατά 24%.

Ψάχνουν για δεύτερη δουλειά

Μόνο το 45% των νέων της GenZ κατέχει σήμερα παραδοσιακές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Σχεδόν ο ένας στους τρεις από όσους έχουν ήδη μια κύρια εργασία, θα ήθελε να τη συνδυάσει με μια «δευτερεύουσα» παράλληλη απασχόληση. Η Randstad αποδίδει την τάση αυτή στην επιθυμία «να αποκτήσουν εμπειρία, να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους και να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της καριέρας τους». Είναι ένας κομψός τρόπος να πουν ότι δεν επιβιώνουν με τον μισθό τους.

Πάνω από το ήμισυ (52%) αναζητά ενεργά μια νέα θέση εργασίας, ενώ μόνο το 11% σχεδιάζει να παραμείνει στη σημερινή του θέση μακροπρόθεσμα.

Οι νέοι κοιτάνε μπροστά, αλλά τους κόβουν τα πόδια

Το συμπέρασμα είναι ότι η υψηλή κινητικότητα της Gen Z δεν αντανακλά τις «τάσεις φυγής», αλλά τις ανεκπλήρωτες φιλοδοξίες της. To 41% των νέων δηλώνει ότι πάντα λαμβάνει υπόψη τους μακροπρόθεσμους στόχους όταν παίρνει αποφάσεις σχετικά με την εργασία του. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Μετά από τον μισθό, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι της GenZ αναφέρουν ότι η έλλειψη επαγγελματικής εξέλιξης είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που τους ωθεί να αλλάξουν δουλειά. Ακόμα και όταν θέλουν να «ριζώσουν» σε μια δουλειά, προτιμούν να παραιτηθούν παρά να βουλιάξουν στη στασιμότητα.

Όπου φύγει φύγει

Το 22% της Gen Z έχει ήδη εγκαταλείψει τουλάχιστον μια δουλειά, σχεδόν το διπλάσιο από το ποσοστό των Millennials. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα «αποσυνδεδεμένο» εργατικό δυναμικό, χαμηλών προσδοκιών. Στην πραγματικότητα, τα δεδομένα δείχνουν μια γενιά με υψηλές επιδόσεις, ισχυρές αξίες και σαφή επιθυμία για πρόοδο.

Πού και πότε μένουν

Κλάδοι όπως η πληροφορική, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν υψηλότερα ποσοστά διατήρησης προσωπικού όταν οι εργασιακοί ρόλοι ευθυγραμμίζονται με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Gen Z. Όταν οι εργοδότες παρέχουν ορατές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, ρόλους με συγκεκριμένο σκοπό και σχετική αναβάθμιση δεξιοτήτων, η Gen Z είναι έτοιμη να δεσμευτεί. Ο κλάδος της τεχνολογίας ξεχωρίζει ως κορυφαίος προορισμός: Aκόμη και αν ξεκινήσουν από διαφορετική αφετηρία, οι νέοι εργαζόμενοι έλκονται από την τεχνολογία, με «καθαρά κέρδη» 70%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 εργαζόμενους της Γενιάς Z που εγκαταλείπουν άλλους κλάδους, 70 μετακινούνται στην τεχνολογία.

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020
Εκτίναξη εισαγωγών 10.09.25

Όταν η Ελλάδα δεν μπορεί να θρέψει τους Έλληνες – Τριπλασιάστηκε το εμπορικό έλλειμμα στα τρόφιμα από το 2020

Ενώ η χώρα συγκλονίζεται απο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυξανεται η εξάρτησή μας απο τις εισαγωγές σε τρόφιμα και νωπά αγαθά. Έλλειμα μισό δισ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο τροφίμων το επτάμηνο του 2025.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Σύνταξη ακόμα και στα 59
Οικονομία 10.09.25

Σύνταξη ακόμα και στα 59

Αναλυτικός οδηγός συνταξιοδότησης για το 2025 σε όλα τα ταμεία - Οι περιπτώσεις για πλήρεις και μειωμένες

Ηλίας Γεωργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Πολωνία: Αύριο Παρασκευή συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones
Το ζήτησε η Βαρσοβία 11.09.25

Αύριο συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την εισβολή των drones στην Πολωνία

Η Πολωνία κατήγγειλε ότι ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της και επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Η Ρωσία διαψεύδει τους πολωνικούς ισχυρισμούς

Σύνταξη
Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ
Διπλή προδοσία 11.09.25

Axios: Ο Τραμπ απαίτησε από τον Νετανιάχου να μην ξαναχτυπήσει το Κατάρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει «σοκαριστεί πραγματικά» από τις ενέργειες του Ισραήλ, καθώς ο ίδιος και οι σύμβουλοί του εκτιμούν ότι η επίθεση πλήττει και τις ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Κουτσούμπας στη ΔΕΘ: Αναγκαιότητα η ύπαρξη μητροπολιτικού πάρκου για τον λαό της Θεσσαλονίκης

Με αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΔΕΘ και εκπροσώπους του Σωματείου Εργαζομένων συναντήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες του ΚΚΕ για τα νέα πρότζεκτ και σχέδια που αφορούν στην Έκθεση

Σύνταξη
Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης
«Οξύ ζήτημα» 11.09.25

Φαραντούρης: Όσο συζητάμε στην ΕΕ για πόλεμο, στην Ελλάδα μαίνεται ο «πόλεμος» της δημογραφικής συρρίκνωσης

«Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 111.000 μέσα σε 7 χρόνια, δηλαδή σχεδόν 19% πτώση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο
Αδιάκοπο αιματοκύλισμα 11.09.25

Γάζα: 72 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις, άλλοι επτά πέθαναν από την πείνα – Νέο πλήγμα των IDF στον Λίβανο

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιχειρήσεις του ειδικά στη βόρεια Γάζα - Ο τελευταίος απολογισμός για τους νεκρούς του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή
Συνάντηση με Αγγελούδη 11.09.25

Ανδρουλάκης: Θα παρουσιάσω το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη Θεσσαλονίκη, για να δώσουμε δημιουργική πνοή

«Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων
Πρώτο κουδούνι 11.09.25

ΠΑΣΟΚ για τα κενά στα σχολεία: Επιτακτική η ταχύτατη ολοκλήρωση της Β’ φάσης προσλήψεων

«Για το καλό της εκπαίδευσης», το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας «να αναγνωρίσει την αδυναμία του να σχεδιάσει 'επιτελικά' και να εγκαταλείψει τους ερασιτεχνισμούς» για την κάλυψη των κενών

Σύνταξη
«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
Θεός, φωνές, λεφτά 11.09.25

«Το έκανα για τη φήμη, ήμουν εγωιστής»: Απορρίφθηκε για 14η φορά το αίτημα αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμβρίου 1980 ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα πυροβολήσει τέσσερις φορές τον Τζον Λένον στην είσοδο του σπιτιού του στη Νέα Υόρκη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού
Ελλάδα 11.09.25

Μονεμβασιά: Στη φυλακή 59χρονος για ασέλγεια σε ανήλικα κορίτσια – Τι λέει στο in ο γονέας ενός κοριτσιού

Ο γονέας του 15χρονου κοριτσιού, που έσπασε πρώτο τη σιωπή του, μιλά στο in για τα όσα του αφηγήθηκε πως έζησε η ίδια του η κόρη, στα χέρια του 59χρονου επιχειρηματία.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Δημογραφικό: Σκληρή εικόνα με το πρώτο κουδούνι – Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία
Απαιτούνται μέτρα 11.09.25

Το σκληρό πρόσωπο του δημογραφικού με το πρώτο κουδούνι - Μειώνονται οι μαθητές, κλείνουν σχολεία

Στα 46 Ζαγοροχώρια, υπάρχουν δύο σχολεία με 11 μαθητές συνολικά - Στο ακριτικό νησί των Αρκιών, για πρώτη φορά φέτος δεν χτύπησε το κουδούνι - Ενισχυμένα μέτρα για το δημογραφικό ζητούν οι δήμαρχοι

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
