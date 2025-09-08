Ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέτρα – τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο – που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είναι αυτά που αφορούν τη νεολαία. Οι νέοι κάτω των 25 ετών φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή, για εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ. Για τους νέους 25 ως 30 ετών, διατηρείται μεν ο κατώτατος φορολογικός συντελεστής του 9% για όσους έχουν εισόδημα ως 10.000 ευρώ, αλλά μειώνεται επίσης στο 9% (από 22%) ο φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα από 10.000 ως 20.000 ευρώ.

Τα παραδείγματα που δίνει το ΥΠΕΘΟ

Με βάση τους πίνακες που δίνει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ένας νέος ως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, θα δει μείωση φόρου ίση με 1283 ευρώ το χρόνο. Δεν τη λες και ασήμαντη, αφού ισοδυναμεί σχεδόν με έναν μέσο μισθό.

Πολύ μικρότερο θα είναι το ετήσιο όφελος για έναν νέο από 25 ως 30 ετών με 15.000 ευρώ εισόδημα. Θα κυμανθεί στα 650 ευρώ το χρόνο – ποσό που αντιστοιχεί σε 54 ευρώ τον μήνα ή 46 ευρώ αν επιμερίζεται σε 14 μισθούς για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Κρίσιμα ερωτήματα

Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι πόσοι ακριβώς είναι οι νέοι που θα ωφεληθούν από τα μέτρα αυτά, τόσο σε σύγκριση με το σύνολο της νεολαίας αλλά και το σύνολο των μισθωτών.

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι αν οι φοροελαφρύνσεις επαρκούν για να «ξεκολλήσει» την ελληνική νεολαία από τον πάτο των πιο κακοπληρωμένων νέων της Ευρώπης. Ιδίως όταν ακριβώς αυτή η κακοπληρωμένη νεολαία, αντιμετωπίζει το υψηλότερο στεγαστικό κόστος από όλους τους νέους της Ευρώπης. Γι’αυτό και αναγκαστικά μένει προσκολλημένη στην οικογενειακή εστία ακόμα και αφού τριανταρήσει.

Με βάση τα στοιχεία της Εurostat, το 43% των νέων ως 30 ετών στην Ελλάδα πληρώνονται με μισθούς πείνας ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα. Πανευρωπαϊκά για να θεωρείσαι χαμηλόμισθος πρέπει να πληρώνεσαι με λιγότερο από το 60% του διάμεσου ωρομίσθιου – το ίδιο ποσοστό που ισχύει και για το κατώφλι της φτώχειας.

Το τρίτο ερώτημα είναι αν οι φοροελαφρύνσεις φτάνουν να «ισοσκελίσουν» τις απώλειες στο πραγματικό εισόδημα, ιδίως των χαμηλόμισθων, από τα συσσωρευμένα βάρη της ακρίβειας.

Ένας νέος που μόλις μπήκε στον εργασιακό στίβο, μπορεί να μην έχει άμεσο μέτρο σύγκρισης για την αφαίμαξη που έχουν υποστεί τα εισοδήματα και οι μισθοί σε βάθος πενταετίας, αφού μέχρι πρόσφατα ήταν πλήρως εξαρτημένος από την οικογένειά του. Όταν όμως αθροιστικά ο γενικός πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά 21% σε σύγκριση με το 2020– με βάση την ΕΛΣΤΑΤ – οι νέοι έχουν νιώσει στο πετσί τους τη «φτωχοποίηση» του νοικοκυριού. Πόσο μάλλον όταν έχει αποδειχθεί πληθωρισμός για τους φτωχούς τρέχει με πολλαπλάσια ταχύτητα.

Αντιδράσεις και σχόλια

Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι φοροελαφρύνσεις για τους νέους, υπήρξαν ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί έσπευσαν να μιλήσουν για κοροϊδία, αφού η πλειονότητα των νέων ως 25 ετών είναι εκτός αγοράς εργασίας, λόγω σπουδών, υψηλής ανεργίας αλλά και αδήλωτης απασχόλησης. Αντίστοιχα, η πλειοψηφία όσων εργάζονται πληρώνονται με τον κατώτατο μισθό ή με ακόμα και λιγότερα λόγω ημιαπασχόλησης, άρα ήδη βρίσκονται στα όρια του αφορολόγητου.

«Για να έχεις εισόδημα εως 20.000 ευρώ πρέπει ο μισθός σου να είναι 1.500 € τον μήνα. Ποιος 25χρονος έχει τέτοιο μισθό; Επίσης, το αφορολόγητο ήδη ήταν 8.900 εύρω άρα πόσους αφορά δεδομένης και της ρήτρας ηλικίας;», ήταν μία χαρακτηριστική ερώτηση.

«Μέχρι τα 22-23 τελειώνουμε σπουδές, στα 24 πάμε στρατό αν δεν πήγαμε νωρίτερα, ακολουθούν καναδυό χρόνια ανεργίας… και φτάσαμε τα χρόνια του αφορολόγητου. Μετά τα 25 έρχεται η φορολόγηση. Έχει κι ο εμπαιγμός τα όρια του», σχολίαζε άλλος χρήστης του Χ.

Τι απάντησε ο Κ. Πιερρακάκης

Αντιδράσεις όπως οι παραπάνω δεν πέρασαν απαρατήρητες από το οικονομικό επιτελείο.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την εξειδίκευση των μέτρων, απαντώντας στην κριτική ότι τα μέτρα για τους νέους αφορούν τη μειοψηφία, δήλωσε τα εξής:

«Επειδή προφανώς ακούμε και τα σχόλιά σας από χθες από το πρωί, τα οποία βλέπουμε στον Τύπο και στην τηλεόραση, να αναφέρω επειδή άκουσα τη φράση «πόσους αφορά αυτό;». Λοιπόν, οι νέοι, οι οποίοι είναι μέχρι 30, πάνω από τις 10.000 ευρώ -πάνω από το αφορολόγητο- είναι 260.000. Και εκείνοι οι οποίοι είναι μέχρι 25 ετών είναι 70.000».

Ο ίδιος είπε ότι η στόχευση των φοροελαφρύνσεων για τους νέους είναι να ενισχυθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας, σε μια περίοδο που διαθέτουν πιο περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία. Αντίστοιχα, σκοπός είναι να μειωθεί το ποσοστό ανεργίας στις μικρές ηλικίες, το οποίο παραμένει υψηλότερο από το γενικό.

Τι λένε οι πίνακες του ΥΠΕΘΟ

Στους πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΘΟ, για το πλήθος των φορολογούμενων ως 30 ετών – με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ατομικές επιχειρήσεις καταγράφονται συνολικά 846.475 φορολογικές δηλώσεις για το 2024.

Από αυτούς, η συντριπτική πλειοψηφία έχει εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ. Οι 343.251 (40% του συνόλου) έχουν εισόδημα από μηδέν ως 5.000 ευρώ – δηλαδή κάτω από το όριο της φτώχειας που είναι 6.510 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Άλλοι 287.589 (34%) έχουν εισόδημα από 5.000 ως 10.000 ευρώ. Δηλαδή το 84% των νέων μέχρι 30 ετών θα δει μηδενικό ή ελάχιστο όφελος από τα μέτρα, αφού ούτως ή άλλως εμπίπτει στο αφορολόγητο.

Οι νέοι ως 30 ετών που ωφεληθούν από τα μέτρα, δηλαδή τα εισοδήματα από 10.000 ως 40.000 ευρώ είναι περίπου 214.000. Λιγότεροι δηλαδή από αυτούς που αναφέρει ο υπουργός και μόλις ο ένας στους τέσσερις στο σύνολο των φορολογούμενων νέων.

Εργαζομενοι νέοι

Αν απομονώσουμε τους νέους εργαζόμενους – για τους οποίους θεωρητικά στοχεύει το μέτρο – θα δούμε ότι οι αριθμοί τους είναι ακόμα μικρότεροι, τα δε ποσά που θα κερδίζουν είναι μηδαμινά σε μεσοσταθμική κλίμακα.

Από τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, το σύνολο των εργαζομένων 20 ως 24 ετών (μισθωτοί και μη μισθωτοί) είναι μόλις 207.000 ή λιγότερο από 4% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Οι μέσες μηνιαίες τακτικές αποδοχές των εργαζόμενων 20 ως 24 ετών είναι μόλις 690 ευρώ μικτά – δηλαδή κάτω από 600 ευρώ καθαρά με όσα ισχύουν ως τώρα.

Η μηδενική φορολόγηση θα ανεβάσει πράγματι το καθαρό ποσό που μπαίνει στην τσέπη των 20άρηδων ως 24άρηδων που εργάζονται. Ωστόσο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει αξιοπρεπή αυτόνομη διαβίωση, αφού 400 ευρώ είναι μόνο το ενοίκιο για ένα δυάρι στην πρωτεύουσα.

Όσο για τους 25-29 ετών, ο μέσος μισθός είναι 926 ευρώ μικτά ή 775 ευρώ καθαρά – και αφορά συνολικά 285.000 άτομα, κάτω από το 10% του εργατικού δυναμικού. Το όφελος γι’αυτούς μεσοσταθμικά είναι επίσης μηδαμινό, αφού φορολογούνται ούτως ή άλλως με την κατώτερη κλίμακα του 9% και εμπίπτουν σε έκπτωση φόρου (αφορολόγητο).