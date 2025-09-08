Για τον αριθμό των πραγματικά ωφελουμένων από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες και την εξειδίκευση των μέτρων, μίλησε ο Γιώργος Κορομηλάς, φοροτεχνικός, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Κορομηλάς εξήγησε πως η εξειδίκευση διά στόματος Κυριάκου Πιερρακάκη «δεν μας έκανε σοφότερους. Κάτι τέτοιο θα συμβεί όταν θα δούμε σχέδιο νόμου στη Βουλή και μετά από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και πάει στην Ολομέλεια».

<br />

Ποιοι ωφελούνται

Ο κ. Κορομηλάς διευκρίνισε πως τα μέτρα αφορούν ουσιαστικά μια κλίμακα με πολλές υποκλίμακες.

«Τα μεσαία εισοδήματα έως 30 χιλιάδες ευρώ είναι ευνοημένα ανάλογα και τα πόσα εξαρτώμενα μέλη υπάρχουν. Ενώ έως 20 χιλιάδες, θα δούμε μηδενισμό της φορολόγησης», σημείωσε δίνοντας το παράδειγμα οικογένειας με 30 χιλιάδες ετήσιο εισόδημα και 4 παιδιά, που θα ωφεληθεί κατά 4.100 ευρώ. «Διαιρώντας το με το 12, βλέπουμε πως ένα σημαντικό κομμάτι παραμένει στην οικογένεια».

«Δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται ούτε για μεταρρύθμιση ούτε για επανάσταση. Απλώς αφορά μια στοχευμένη κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς οι εξαγγελίες θα υλοποιηθούν το 2026 και το εκλογικό 2027».

Η στόχευση

«Σε ποια target group στοχεύει καθετί εξήγγειλε ο πρωθυπουργός; Σε όσους έχουν γυρίσει την πλάτη στις εκλογές κι αυτό φαίνεται από την αποχή που υπάρχει στις εκλογές», διευκρίνισε ο κ. Κορομηλάς.

«Αναφέρθηκαν όλοι στη νεολαία, ωστόσο έως 20 χιλιάδες ευρώ δηλώνουν λίγοι στη συγκεκριμένη ηλικία. Πιστεύω πως περίπου 275 χιλιάδες συνολικά θα ωφεληθούν, εάν συμπεριλάβουμε και τους έως 30 ετών. Γιατί έως τους 27άρηδες, ξέρουμε τι γίνεται ως προς τις αποδοχές τους».

Ο κ. Κορομηλάς εστίασε στο εάν ευνοούνται και αυτοί που παίρνουν το βασικό μισθό. «Αυτοί γιατί; Ήταν στο βασικό αφορολόγητο όριο (δηλαδή 8.400 περίπου) άρα υπάρχει πολύ μικρή φοροελάφρυνση», εξήγησε, αναφερόμενο στο ότι το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας παραμένει ως έχει, ενώ «έχουμε φοροελαφρύνσεις από το 2ο κλιμάκιο, ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά και μάλιστα πολλά. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε πως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός στοχεύει, δίνει και περιμένει στην κάλπη συγκεκριμένα κοινά, γιατί δημοσκοπικά δεν πάει καλά. Και πού οφείλεται αυτό; Στην ακρίβεια».

Η προσπάθεια

Για την κατηγορία των στελεχών της αγοράς με ετήσιο εισόδημα από 40 έως 60 χιλιάδες ευρώ μίλησε επίσης ο κ. Κορομηλάς, τονίζοντας πως «η φοροελάφρυνση ήρθε ως απάντηση σε αίτημα της αγοράς για μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις γιατί με το υφιστάμενο σύστημα τα συγκεκριμένα στελέχη προτιμούσαν να φύγουν για εξωτερικό ή εάν ήθελαν οι επιχειρήσεις να φέρουν από έξω στελέχη, εκείνα δεν έρχονταν για αυτούς τους λόγους. Στην περίπτωση αυτή έγινε προσπάθεια να διορθωθεί κάτι».

«Αν δεν επανασχεδιαστεί όπως με βάση το οικογενειακό εισόδημα, με βάση στοιχεία που μας ταιριάζουν από το εξωτερικό, δεν μπορεί να γίνει κάτι ουσιαστικό».

Ο ΦΠΑ

Για την κίνηση να μην υπάρξει μείωση στην έμμεση φορολόγηση, στο ΦΠΑ μίλησε ο κ Κορομηλάς: «Η ενίσχυση εισοδήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειας έγινε στην άμεση φορολογία. Και σωστά έγινε καθώς παραμένω σίγουρος για το ότι δεν πρέπει να μειωθεί η έμμεση, καθώς υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που δεν θα περνούσαν την όποια μείωση ΦΠΑ στην αγορά. Ποιος θα αναλάμβανε το ρίσκο αυτό; Κανείς. Γι’ αυτό για να υπάρχει πραγματικό αντίκρυσμα, θα πρέπει να η μείωση να είναι στην άμεση φορολογία».

Τίποτα για τα νομικά πρόσωπα

«Δεν άκουσα όμως κάτι που να αφορά τα νομικά πρόσωπα», επισήμανε ο κ. Κορομηλάς, αναφερόμενος στο ότι «εμφανίστηκαν όλοι υποστηρίζοντας τη λογική “όσα σας έδωσα, έδωσα, αλλά τώρα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία”. Πόσοι όμως μπορούν να ενταχθούν σε αυτά»;

Ομοίως αναρωτήθηκε για τη δυνατότητα που υπήρχε να μειώσει την προκαταβολή φόρου του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο 80% επί του φόρου της χρονιάς. «Εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι; Παίρνει την προκαταβολή φόρου και στη συνέχεια τη συμψηφίζει με τη φορολογία του επόμενου έτους, ουσιαστικά τινάζοντας τη ρευστότητα της επιχείρησης στον αέρα. Θα έπρεπε να φορολογηθεί το εισόδημα στην πηγή αλλά να μην χρειαστεί προκαταβολή», τόνισε ο κ. Κορομηλάς, καταλήγοντας: «Ο πρωθυπουργός σκέφεται “υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και εάν ναι, θα το μετουσιώσω σε κάτι που θα με βοηθήσει στην 3η τετραετία”».