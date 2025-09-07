Έχοντας στις αποσκευές του βαριά την σκιά των σκανδάλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιχείρησε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για τον ίδιο και την κυβέρνησή του, από το βήμα της ΔΕΘ. Μοίρασε παροχές που θα δοκιμαστούν στην πράξη την επόμενη διετία, απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών και αλλαγής του εκλογικού νόμου. Αποφάσισε να κρατήσει στο ντουλάπι το «δαχτυλίδι διαδοχής» και εμφανίστηκε έτοιμος να διεκδικήσει μια τρίτη κυβερνητική θητεία.

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης το «μανιφέστο φτώχειας» του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης «σκάναραν» τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και του συστήματος εξουσίας του Μεγάρου Μαξίμου «που παράγει κοινωνικές ανισότητες, διαφθορά, αναξιοκρατία και ατιμωρησία».

Εμφανίζοντας σημάδια «κάποια φθοράς» ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμοιαζε να είναι σε άλλο σύμπαν απ’ αυτό που ζει η πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Παρουσιάσε μια ωραιοποιημένη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, επέδειξε τον απόλυτο κυνισμό για το 13ωρο, υποσχέθηκε (πάλι) πάταξη της ακρίβειας, έβαλε τους παραμορφωτικούς φακούς στα σκάνδαλα διαφθοράς που ταλανίζουν την κυβέρνηση, ανακοίνωσε μέτρα που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά και σε βάθος τα μεγάλα προβλήματα των ελληνικών νοικοκυριών.

Πολιτική αλλαγή ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έσπευσε λίγο μετά την καθιερωμένη συνέντευξη του πρωθυπουργού να μιλήσει για έναν Κυριάκο Μητσοτάκη «προσκολλημένο στην καρέκλα της εξουσίας» ενώ αναφερόμενος στην κυβέρνηση είπε πως είναι «βουτηγμένη στα σκάνδαλα».

Με τον πρωθυπουργό να εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στο ΠΑΣΟΚ, τον περίμεναν στη «γωνιά» καταλογίζοντας του πως «έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία» και «έχει επιστρατεύσει συνταγματικές ακροβασίες για να την εμποδίσει να ερευνήσει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Η Χαριλάου Τσικούπη ασκεί μεταξύ άλλων κριτική «στην κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ανοχή στην τουρκική προκλητικότητα».

Στο ΠΑΣΟΚ βλέπουν «πολίτες κουρασμένους από τα ψέματα και την προπαγάνδα» και εκτιμούν πως «οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα. Έννοιες που κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη» καταλήγοντας πως «το αίτημα για πολιτική αλλαγή γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ».

ΣΥΡΙΖΑ: Απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός

Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν ξέφυγαν από την κριτική και του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πολέμιος του πελατειακού κράτους, είναι ο ίδιος και το κόμμα του το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους», υπογράμμισε το κόμμα της Κουμουνδούρου.

Απαντώντας στα λεγόμενα του ίδιου του πρωθυπουργού «περί πολιτικής κουζίνας πέριξ της πλατεία Κολωνακίου», ο ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνει πως «τα σκάνδαλα της κυβέρνησης δεν είναι μια πολιτική κουζίνα που δεν αφορά την κοινωνία αλλά 1.000 άτομα γύρω από την πλατεία Κολωνακίου».

Χαρακτήρισε «υποκριτική» την αναφορά Μητσοτάκη ότι κερδίζουν κάθε μέρα την μάχη εναντίον της παραβατικότητας και σημείωσε: «κάθε βδομάδα ένα νέο σκάνδαλο, κάθε μήνα μια δικογραφία.

Ασκεί κριτική στα θέματα στεγαστικής κρίσης, δημογραφικού, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και τον αποκλεισμό πολλών ΜΜΕ από το δικαίωμά τους να ρωτήσουν στην ΔΕΘ.

Καταλήγει με το συμπέρασμα πως έχουμε να κάνουμε με έναν «φανερά αυταρχικό, απερχόμενο και απονομιμοποιημένο πρωθυπουργός» και για αυτό «απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή».

Νέα Αριστερά: Δεν του αξίζει τρίτη ευκαιρία

«Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός της διαφθοράς και των καρτέλ», σχολίασε η Νέα Αριστερά κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «αντί για λύσεις, προτείνει προσαρμογή στη φτώχεια».

Η στρατηγική να κρατά τον ΦΠΑ στα ίδια επίπεδα δεν άρεσε στο κόμμα της Αριστεράς που λέει πως «ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε ανοιχτά τις υψηλές τιμές, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να μειώσει τον ΦΠΑ και πως οι φοροαπαλλαγές είναι “η καλύτερη απάντηση”. Έτσι, όμως, αφήνει στο απυρόβλητο τα καρτέλ τροφίμων και ενέργειας και φορτώνει ξανά το κόστος στους εργαζόμενους και τα νοικοκυριά».

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε της στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Ουκρανία, αλλά αποδείχθηκε αλλεργικός στο διεθνές δίκαιο όσον αφορά στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, αρκούμενος σε μία “σκληρή κριτική” στο Ισραήλ. Όσο για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το χαρακτήρισε “ανυπόστατο και άκυρο” χωρίς να παρουσιάσει ούτε ένα βήμα στρατηγικής για την υπεράσπιση των ελληνικών συμφερόντων».

Στα σκάνδαλα του επιρρίπτει ότι «ακολούθησε τη γνωστή συνταγή συγκάλυψης» και διαμαρτύρεται εντόνως γιατί «απέκλεισε ΜΜΕ που θα έκαναν δύσκολες ερωτήσεις».

Τέλος, αναφέρει πως «ο πρωθυπουργός επέλεξε τη συγκάλυψη και την αλαζονεία. Καθημερινά αποδεικνύει ότι δεν του αξίζει τρίτη ευκαιρία. Η κοινωνία όμως επιλέγει τον αγώνα για δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αλλαγή».

Το ΚΚΕ για τα «αντεργατικά εκτρώματα»

Σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον αποκλεισμό ΜΜΕ από τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ εξαπολύει το ΚΚΕ.

Παράλληλα, τονίζει πως «αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως «γιατί είναι αντεργατικό μέτρο» η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα».

Τέλος, υπερασπιζόμενο τον δήμαρχο Πατρέων, αναφέρει πως «αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για «ασφάλεια του καναπέ», αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής (…)».

Το Κίνημα Δημοκρατίας για «το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα» ο Μητσοτάκης

Μύδρους κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπολύει το Κίνημα Δημοκρατίας. Κατά το Κίνημα, «η σημερινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα».

Σύμφωνα με το κόμμα που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης, «η σημερινή εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κατέδειξε το αδιέξοδο στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα: ηγεσία που αρνείται να δει την πραγματικότητα, πολιτική που συντηρεί την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κοινωνική ασφυξία. Το ‘success story’ που επιχειρεί να παρουσιάσει έχει πλέον καταρρεύσει και δεν πείθει κανέναν».

Στο Κίνημα Δημοκρατίας αποδομούν διεξοδικά όλους τους σημαντικούς άξονες των εφαρμοζόμενων πολιτικών: Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ασφάλεια και εγκληματικότητα, φορολογία – ΦΠΑ, σκάνδαλα και πολιτική φθορά, στεγαστικό πρόβλημα, δημογραφικό, μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια.

Η ανάρτηση Τσίπρα για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας, με έμμεσο τρόπο, σχολίασε και αυτός τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ κρίνοντας πως «ο μοναδικός στόχος είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία». Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα προεξόφλησε ότι αυτή τη φορά η παροχολογία από την πλευρά Μητσοτάκη δεν θα πετύχει το στόχο της γιατί «καμιά εξαγγελία, και καμιά παροχή, γενναία, ή λιγότερο γενναία, δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο, τη μεγάλη εικόνα. Που είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και δυσοίωνη».