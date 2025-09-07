«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές

Τα σενάρια διαδοχής στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε κατηγορηματικά ο πρωθυπουργός από το βήμα της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ. Ερωτηθείς σχετικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια, βλέποντας (ξανά) «κάποια συμφέροντα που θέλουν να υποκινούν υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής».

Ειδικότερα, στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος να παραιτηθεί από την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και να τον διαδεχθεί κάποιος άλλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα αστειεύεστε φαντάζομαι… Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια αλλά αυτό δεν είναι και το θέμα συζήτησης έξω στην κοινωνία». Είπε ότι καταλαβαίνει γιατί «κάποια συμφέροντα για δικούς τους λόγους θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής» και συνέχισε:

«Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, του οποίου το κόμμα εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις με κάποια φθορά το αναγνωρίζω αλλά με παραπάνω από δέκα μονάδες από το δεύτερο, θα ξεκινούσε μια τέτοια διαδικασία… Ας είμαστε λίγο σοβαροί κι ας εστιάσουμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, αφήνοντας αυτούς που διακινούν αυτά τα σενάρια στη δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς, θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Όχι» και σε πρόωρες εκλογές

Ο ίδιος απαντώντας σε σχετική ερώτηση διεμήνυσε ότι: «Υπό καμία προϋπόθεση» δεν θα υπάρξουν πρόωρες εκλογές.

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν ξέρω με πόση σαφήνεια μπορώ να το πω. Τα ίδια ερωτήματα μου κάνατε πάντα στη διάρκεια της πρώτης τετραετίας. Σας διέψευσα. Έχω αποδείξει ότι εννοώ αυτό που λέω και επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα».

«Προφανώς θέλω να κερδίσω τις εκλογές αλλά αυτή τη στιγμή με ενδιαφέρει να υλοποιήσω τις δεσμεύσεις μου προς τους Έλληνες πολίτες. Εκείνοι το 2027 θα μας υποδείξουν αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι», είπε ο κ. Μητσοτάκης.