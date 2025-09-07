newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Κάνοντας ταληράκια την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση του Μητσοτάκη
Οικονομία 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Κάνοντας ταληράκια την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση του Μητσοτάκη

O Kυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε φοροελαφρύνσεις, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους ως 25 ετών, σε μια προσπάθεια να ελέγξει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Στριμωγμένη από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα ανακοινώνοντας φοροελαφρύνσεις, που θα ισχύσουν από το 2026.

Ο πρωθυπουργός σε ρόλο διαφημιστή του εαυτού του, βάφτισε τα μέτρα ως «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης».

Είπε ότι θα ανακουφίσουν τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενους και ότι δεν πρόκειται για παροχές, αλλά για μόνιμες φοροελαφρύνσεις. Βεβαίως, αν κάτσεις και τα μετρήσεις σε «ταληράκια», τα οφέλη δεν είναι ακριβώς εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο 3.100 ευρώ. Από το 2026 το ποσό πέφτει στα 2.900 ευρώ, με ετήσιο όφελος 200 ευρώ. Πρόκειται για το συγκλονιστικό ποσό του 0,54 λεπτών τη μέρα. Όσο για τα νοικοκυριά με εισόδημα ως 10.000 ευρώ – τα οποία αποτελούν το 46% των φορολογούμενων – γι’αυτά δεν θα υπάρχει καμία ανακούφιση, αφού διατηρείται ο συντελεστής του 9%.

Ανακούφιση

Μπορεί η κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να μειώσει τους έμμεσους φόρους στα τρόφιμα και να κλείνει τα αυτιά της στα αιτήματα για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, όμως στοχεύει σε κατευνασμό των ψηφοφόρων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του Ναστρεντίν Χότζα.

Τα νοικοκυριά,  που λόγω του πληθωρισμού και της τσουχτερής φορολόγησης μισθών και συντάξεις, πλήρωσαν ακριβές τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις, βλέποντας το πραγματικό εισόδημα να μειώνεται, θα πρέπει τώρα να νιώθουν ευγνωμοσύνη για την μερική ελάφρυνση.

Όπως ακριβώς οι φτωχοί χωρικοί ευχαρίστησαν τον Χότζα όταν τους επέτρεψε να βγάλουν το γάιδαρο, την κότα, την αγελάδα, και τα υπόλοιπα ζώα με τα οποία τους ανάγκασε να συγκατοικήσουν στη στενάχωρη καλύβα. Τι κι αν η καλύβα δε μεγάλωσε, αλλά παρέμεινε εξίσου στενή, η αίσθηση που δόθηκε είναι ότι ανάσαναν.

Οικογένειες με παιδιά και νέοι

Η ανακούφιση θα είναι αισθητή κυρίως στις οικογένειες με παιδιά, που ως τώρα ήταν οι πλέον αδικημένες από τη φορολογική κλίμακα. Είναι ενδεικτικό ότι οι οικογένειες με δύο παιδιά, στις οποίες δουλεύουν και οι δύο γονείς, έχουν υψηλότερες αναλογικές κρατήσεις στο εισόδημα ακόμα και από τα μονομελή νοικοκυριά.

Μια δεύτερη ομάδα που ο Μητσοτάκης επιχειρεί να προσεγγίσει είναι οι νέοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του έχουν γυρίσει την πλάτη. Ανακοινώνοντας μηδενική φορολογία στο εισόδημα ως 20.000 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, η οποία είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, από τους νέους 15 ως 24 ετών, απασχολείται μόλις το 18,2%, έναντι 36,5% στην Ευρωζώνη και 34,9% στην ΕΕ των 27.

Ελαφρύνσεις όμως ανακοινωθήκαν και για τα υψηλότερα εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Πρόκειται για μια εισοδηματική κατηγορία που με τα ελληνικά δεδομένα δεν εντάσσεται στη μεσαία τάξη, αλλά στα λεγόμενα «ρετιρέ».

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού συνοδεύτηκαν απο καμπάνια στο facebook

Προεκλογικά «μπανεράκια»

Παραμένει αμφίβολο αν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα φανούν επαρκείς για να τονώσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, που παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον όταν δεν συνοδεύονται από μέτρα αποτελεσματικής καταπολέμησης της ακρίβειας, γενναίες αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς (με συλλογικές συμβάσεις και όχι με εξουθενωτικά ωράρια) και μείωση του υπέρογκου κόστους στέγασης.

Ωστόσο οι ανακοινώσεις για φοροελαφρύνσεις προσφέρονται για φωτογενή, προεκλογικού τύπου «μπανεράκια», με το λογότυπο «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά» και την υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ 2025».

Τα φορολογικά μέτρα Μητσοτάκη

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τη φορολογία έχουν ως εξής:

1.Μείωση φορολογικών συντελεστών: Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από 10.000 ως 40.000 ευρώ θα δουν μείωση στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές κατά δύο μονάδες.

2. Επιπλέον ελάφρυνση για οικογένειες με παιδιά:

Για οικογένειες με εισόδημα από 10.000 ως 20.000 ευρώ θα ισχύουν τα εξής:

* 1 παιδί: ο συντελεστής 20% μειώνεται σε 18%.

* 2 παιδιά: ο συντελεστής γίνεται 16%.

* 3 παιδιά: ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

* 4 παιδιά: μηδενικός φόρος.

* Ετήσιο όφελος (εισόδημα 20.000€): με 2 παιδιά 600€, με 3 παιδιά 1.300€, με 4 παιδιά 1.680€.

Φοροελαφρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα

3. Υψηλά εισοδήματα: Ο σημερινός συντελεστής 44% μειώνεται σε 39% για εισοδήματα 40.000–60.000€.

4. Νέοι έως 25 ετών: Καθιερώνεται μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000€.

Για όσους έχουν εισόδημα ως 15.000 ευρώ, το όφελος αγγίζει τα 1.283 ευρώ. Για όσους έχουν εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος σχεδόν διπλασιάζεται στα 2.480 ευρώ. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα οι νέοι ως 25 ετών που εργάζονται, άρα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, είναι λιγότεροι από δύο στους δέκα. .

5. Νέοι 25–30 ετών: Φορολόγηση με 9% αντί για 22% σε εισοδήματα έως 20.000€.

Έσοδα από ενοίκια: Εκτός των φοροελαφρύνσεων οι εννιά στους δέκα εκμισθωτές

6. Ενοίκια: Εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000–24.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια, αναφέρουν έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ, είναι προφανές ότι το μέτρο στοχεύει στο να φανερωθούν τα «αδήλωτα» ενοίκια. Μέχρι σήμερα το 71% των δηλώσεων εισοδήματος απο ενοίκια, έχει ταβάνι τα 5.000 ευρώ. Άλλο ένα 16% δηλώνει από 5.000 ως 10.000 ευρώ.

7. ΕΝΦΙΑ: Μείωση 50% από το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027 σε χωριά έως 1.500 κατοίκους.

8. ΦΠΑ: Μείωση κατά 30% στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

9.Προσωπική διαφορά συντάξεων: Μείωση στο μισό το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027, με όφελος για περίπου 600.000 συνταξιούχους.

10. Τεκμήρια διαβίωσης: Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, ευνοώντας περίπου 500.000 φορολογούμενους.

11.Ελεύθεροι επαγγελματίες: Διεύρυνση των ευνοϊκών ρυθμίσεων σε οικισμούς εκτός Αττικής,  έως 1.500 κατοίκους. – Εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας, κατά το έτος της γέννας και για δύο έτη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
ΔΕΘ 2025: O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης – «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»
ΔΕΘ 2025 07.09.25

O εμπορικός κόσμος για τα μέτρα της κυβέρνησης - «Σε εκκρεμότητα τα κρίσιμα αιτήματα»

«Η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει» στο πακέτο της ΔΕΘ, λέει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης

Σύνταξη
Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία
Προεκλογικό άρωμα 07.09.25

Τα μέτρα δόλωμα Μητσοτάκη: Ξορκίζει σκάνδαλα και ακρίβεια, ψαρεύει εκλογική πελατεία

Με μέτρα «για τους πολλούς», και μικρό αντίκρισμα στην τσέπη επίσης για τους πολλούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέταξε προεκλογικά (;) πυροτεχνήματα στη ΔΕΘ, προσδοκώντας στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος για την κυβέρνηση

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες
ΔΕΘ 06.09.25

Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της Μεταπολίτευσης. Μία παρέμβαση ύψους 1,6 δισ ευρώ. Ένα σχέδιο που θα μπορούσε να έχει πολλούς τίτλους η ώρα της μεσαίας τάξης, η ώρα της οικογένειας, η ώρα της νέας γενιάς».

Σύνταξη
Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα
Έρευνα CDG 06.09.25

Πώς η διαφθορά θρέφει τη φτώχεια – Η διεθνής εμπειρία και το αποτύπωμα στην Ελλάδα

Έρευνα του Κέντρου Διεθνούς Αναπτυξης (CDG) αναλύει τους 5 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η διαφθορά διαιωνίζει τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισοτητες. Προτάσεις αντιμετώπισης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο