Κάνοντας ταληράκια την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση του Μητσοτάκη

Στριμωγμένη από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, για την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί να αντιστρέψει το κλίμα ανακοινώνοντας φοροελαφρύνσεις, που θα ισχύσουν από το 2026.

Ο πρωθυπουργός σε ρόλο διαφημιστή του εαυτού του, βάφτισε τα μέτρα ως «την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης».

Είπε ότι θα ανακουφίσουν τέσσερα εκατομμύρια φορολογούμενους και ότι δεν πρόκειται για παροχές, αλλά για μόνιμες φοροελαφρύνσεις. Βεβαίως, αν κάτσεις και τα μετρήσεις σε «ταληράκια», τα οφέλη δεν είναι ακριβώς εντυπωσιακά. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός χωρίς παιδιά με εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο 3.100 ευρώ. Από το 2026 το ποσό πέφτει στα 2.900 ευρώ, με ετήσιο όφελος 200 ευρώ. Πρόκειται για το συγκλονιστικό ποσό του 0,54 λεπτών τη μέρα. Όσο για τα νοικοκυριά με εισόδημα ως 10.000 ευρώ – τα οποία αποτελούν το 46% των φορολογούμενων – γι’αυτά δεν θα υπάρχει καμία ανακούφιση, αφού διατηρείται ο συντελεστής του 9%.

Ανακούφιση

Μπορεί η κυβέρνηση να αρνείται πεισματικά να μειώσει τους έμμεσους φόρους στα τρόφιμα και να κλείνει τα αυτιά της στα αιτήματα για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, όμως στοχεύει σε κατευνασμό των ψηφοφόρων, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του Ναστρεντίν Χότζα.

Τα νοικοκυριά, που λόγω του πληθωρισμού και της τσουχτερής φορολόγησης μισθών και συντάξεις, πλήρωσαν ακριβές τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις, βλέποντας το πραγματικό εισόδημα να μειώνεται, θα πρέπει τώρα να νιώθουν ευγνωμοσύνη για την μερική ελάφρυνση.

Όπως ακριβώς οι φτωχοί χωρικοί ευχαρίστησαν τον Χότζα όταν τους επέτρεψε να βγάλουν το γάιδαρο, την κότα, την αγελάδα, και τα υπόλοιπα ζώα με τα οποία τους ανάγκασε να συγκατοικήσουν στη στενάχωρη καλύβα. Τι κι αν η καλύβα δε μεγάλωσε, αλλά παρέμεινε εξίσου στενή, η αίσθηση που δόθηκε είναι ότι ανάσαναν.

Οικογένειες με παιδιά και νέοι

Η ανακούφιση θα είναι αισθητή κυρίως στις οικογένειες με παιδιά, που ως τώρα ήταν οι πλέον αδικημένες από τη φορολογική κλίμακα. Είναι ενδεικτικό ότι οι οικογένειες με δύο παιδιά, στις οποίες δουλεύουν και οι δύο γονείς, έχουν υψηλότερες αναλογικές κρατήσεις στο εισόδημα ακόμα και από τα μονομελή νοικοκυριά.

Μια δεύτερη ομάδα που ο Μητσοτάκης επιχειρεί να προσεγγίσει είναι οι νέοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του έχουν γυρίσει την πλάτη. Ανακοινώνοντας μηδενική φορολογία στο εισόδημα ως 20.000 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών, στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, η οποία είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, από τους νέους 15 ως 24 ετών, απασχολείται μόλις το 18,2%, έναντι 36,5% στην Ευρωζώνη και 34,9% στην ΕΕ των 27.

Ελαφρύνσεις όμως ανακοινωθήκαν και για τα υψηλότερα εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ. Πρόκειται για μια εισοδηματική κατηγορία που με τα ελληνικά δεδομένα δεν εντάσσεται στη μεσαία τάξη, αλλά στα λεγόμενα «ρετιρέ».

Προεκλογικά «μπανεράκια»

Παραμένει αμφίβολο αν οι φοροελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα φανούν επαρκείς για να τονώσουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, που παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο μάλλον όταν δεν συνοδεύονται από μέτρα αποτελεσματικής καταπολέμησης της ακρίβειας, γενναίες αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς (με συλλογικές συμβάσεις και όχι με εξουθενωτικά ωράρια) και μείωση του υπέρογκου κόστους στέγασης.

Ωστόσο οι ανακοινώσεις για φοροελαφρύνσεις προσφέρονται για φωτογενή, προεκλογικού τύπου «μπανεράκια», με το λογότυπο «Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά» και την υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ 2025».

Τα φορολογικά μέτρα Μητσοτάκη

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για τη φορολογία έχουν ως εξής:

1.Μείωση φορολογικών συντελεστών: Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα από 10.000 ως 40.000 ευρώ θα δουν μείωση στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές κατά δύο μονάδες.

2. Επιπλέον ελάφρυνση για οικογένειες με παιδιά:

Για οικογένειες με εισόδημα από 10.000 ως 20.000 ευρώ θα ισχύουν τα εξής:

* 1 παιδί: ο συντελεστής 20% μειώνεται σε 18%.

* 2 παιδιά: ο συντελεστής γίνεται 16%.

* 3 παιδιά: ο συντελεστής μειώνεται στο 9%.

* 4 παιδιά: μηδενικός φόρος.

* Ετήσιο όφελος (εισόδημα 20.000€): με 2 παιδιά 600€, με 3 παιδιά 1.300€, με 4 παιδιά 1.680€.

Φοροελαφρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα

3. Υψηλά εισοδήματα: Ο σημερινός συντελεστής 44% μειώνεται σε 39% για εισοδήματα 40.000–60.000€.

4. Νέοι έως 25 ετών: Καθιερώνεται μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000€.

Για όσους έχουν εισόδημα ως 15.000 ευρώ, το όφελος αγγίζει τα 1.283 ευρώ. Για όσους έχουν εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος σχεδόν διπλασιάζεται στα 2.480 ευρώ. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα οι νέοι ως 25 ετών που εργάζονται, άρα υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, είναι λιγότεροι από δύο στους δέκα. .

5. Νέοι 25–30 ετών: Φορολόγηση με 9% αντί για 22% σε εισοδήματα έως 20.000€.

Έσοδα από ενοίκια: Εκτός των φοροελαφρύνσεων οι εννιά στους δέκα εκμισθωτές

6. Ενοίκια: Εισάγεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000–24.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων δηλώνουν εισόδημα από ενοίκια, αναφέρουν έσοδα κάτω των 10.000 ευρώ, είναι προφανές ότι το μέτρο στοχεύει στο να φανερωθούν τα «αδήλωτα» ενοίκια. Μέχρι σήμερα το 71% των δηλώσεων εισοδήματος απο ενοίκια, έχει ταβάνι τα 5.000 ευρώ. Άλλο ένα 16% δηλώνει από 5.000 ως 10.000 ευρώ.

7. ΕΝΦΙΑ: Μείωση 50% από το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027 σε χωριά έως 1.500 κατοίκους.

8. ΦΠΑ: Μείωση κατά 30% στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

9.Προσωπική διαφορά συντάξεων: Μείωση στο μισό το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027, με όφελος για περίπου 600.000 συνταξιούχους.

10. Τεκμήρια διαβίωσης: Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, ευνοώντας περίπου 500.000 φορολογούμενους.

11.Ελεύθεροι επαγγελματίες: Διεύρυνση των ευνοϊκών ρυθμίσεων σε οικισμούς εκτός Αττικής, έως 1.500 κατοίκους. – Εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα της νέας μητέρας, κατά το έτος της γέννας και για δύο έτη.