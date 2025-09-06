Έδωσε «τα ρέστα του» (τα οποία δεν φτάνουν πια) ο Μητσοτάκης για την πολιτική επιβίωση του

Προσπάθεια αντιστροφής του δυσμενούς κλίματος για την κυβέρνηση επιχείρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ. Ξορκίζοντας τα σκάνδαλα, προσπερνώντας με υπερηχητική ταχύτητα την ακρίβεια και δείχνοντας να αγνοεί το μέγεθος της φθοράς που έχει υποστεί η «γαλάζια» παράταξη παρουσίασε ένα καλάθι με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν σε… δόσεις.

Το συνολικό «πακέτο» ανέρχεται, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, στα 1,6 δισ. ευρώ

Τα Τέμπη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αναιμική ανάπτυξη, η ακρίβεια και τα συνεχώς μειούμενα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας έχουν χτυπήσει «κόκκινο συναγερμό» με τον πρωθυπουργό να δίνει «τα ρέστα του» για να αντιστραφεί το αρνητικό πολιτικό κλίμα.

Το «καλάθι» των παροχών που ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης

Το φετινό «καλάθι», παρά τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, περιορίστηκε στο πλαίσιο που ορίζουν «οι ευρωπαϊκοί κανόνες», δεν ξεπέρασε τα 1,6 δισ. ευρώ και στόχευσε στη μεσαία τάξη με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά.

Οι εξαγγελίες αφορούν το έτος 2026 και το έτος 2027 και έρχονται για να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας.

Με τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να γεμίζουν τις πλατείες όλης της χώρας ανακοίνωσε τη μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες και επιπλέον μειώσεις για κάθε παιδί και μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους. Μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, ασχέτως αν η συντριπτική πλειοψηφία της συγκεκριμένης ηλικίας είτε λαμβάνει χαμηλούς μισθούς, είτε δεν έχει βγει στην αγορά εργασία. Επίσης, μειωμένο συντελεστή 9%, αντί για 22%, μέχρι τα 30 τους για το ίδιο εισόδημα.

Σε εκλογικό έτος η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά

Ανακοίνωσε επίσης πως μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027. Αυξήσεις αποδοχών για ένστολους και διπλωμάτες. Μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ από το 2026, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους και κατάργηση το 2027. Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, κάτω των 20.000 κατοίκων. Μικρότερο φόρο από ενοίκια στους μικρούς ιδιοκτήτες. Διεύρυνση ευνοϊκών κριτηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί πολιτικής σταθερότητας που «γίνεται προϋπόθεση ευημερίας» και έσπευσε να μειώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους λέγοντας πως «αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των άλλων κομμάτων το παρόν πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών».

Για να ενισχύει μάλιστα το αφήγημα περί σταθερότητας έφερε το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία κινδυνεύει να μπει στο ΔΝΤ. Έστειλε και εσωκομματικά μηνύματα, ζητώντας πιο «χαμηλούς τόνους».

Μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν την κυβερνητική θητεία

Για τις εκλογές επανέλαβε ότι θα γίνουν το 2027, όπου «θα ανατείλει μία νέα τετραετία για τη χώρα και την παράταξή μας» ενώ για την «καυτή πατάτα» του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχτηκε «λάθη και παραλείψεις», ανέφερε αόριστα πως η κυβέρνηση θα πάρει πίσω λεφτά από παράνομες επιδοτήσεις με το μουδιασμένο ακροατήριο να χειροκροτά χλιαρά.

Στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, περιλαμβάνονται και 4 μεταρρυθμίσεις, με διευρυμένο ορίζοντα (2030) και «ευρύτερες συναινέσεις», για την καθιέρωση Εθνικού Απολυτηρίου, ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, σύγχρονες πολεοδομίες με πλήρες κτηματολόγιο και ενεργειακό χάρτη για αυτονομία με προσιτές τιμές.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο πρωθυπουργός «έκλεισε το μάτι» στο δεξιό ακροατήριο σημειώνοντας πως ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δαπανήσουμε χρήματα για την εθνική μας άμυνα. «Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Rafale και Belharra να τα κάνουμε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω», είπε.

Το in σας μετέδωσε λεπτό προς λεπτό την ομιλία του πρωθυπουργού με ζωντανή εικόνα και live blog