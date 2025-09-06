6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Φέτος είναι η έβδομη συνεχόμενη χρονιά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανηφορίζει στη Θεσσαλονίκη και θα μιλήσει από το βήμα της ΔΕΘ με την ιδιότητα του πρωθυπουργού. Το 2019 -η πρώτη του φορά σε αυτή τη θέση- μοιάζει πολύ μακρινό και θυμίζει εποχές παντοδυναμίας που δείχνουν να έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Το 2025 έως τώρα ήταν μια χρονιά που δοκίμασε σε μεγάλο βαθμό τις αντοχές της κυβέρνησης, είτε με τα Τέμπη είτε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η φθορά στα πρόσωπα -ακόμα και σ’ εκείνο του πρωθυπουργού- είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Τα δεδομένα είναι γνωστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ με τα ποσοστά του κόμματός του να είναι πεσμένα, με την αυτοδυναμία στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να μοιάζει με άπιαστο όνειρο, αλλά και με βουλευτές που βράζουν στο ζουμί τους, εξαιτίας του σκανδάλου με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πολλοί εξ αυτών βλέπουν μάλλον δυσοίωνα το μέλλον γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εκλεγούν ξανά. Από την άλλη, το… βράσιμο φαίνεται πως επεκτείνεται και στην κομματική βάση, με την απογοήτευση για όσα συμβαίνουν, να κυριαρχεί.

Η ΔΕΘ των παροχών

Είθισται η ΔΕΘ να είναι το βήμα των παροχών. Τρεις μήνες πριν το τέλος της χρονιάς ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει την ευκαιρία να μιλήσει για επιτεύγματα κι ευκαιρίες, για παροχές και ανταμοιβές. Το φετινό πακέτο υπολογίζεται -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- εκεί κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Υπάρχει βέβαια και η σχετική καβάτζα στην περίπτωση που χρειαστεί δεύτερο πακέτο στήριξης, εκεί κοντά στην Άνοιξη του 2026, το οποίο βέβαια θα είναι καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα. Ας το αφήσουμε προς ώρας.

Υπό αυτό το πρίσμα ωστόσο, έχει ενδιαφέρον πάντως, να δει κανείς κάποιες ξεχωριστές στιγμές του Κυριάκου Μητσοτάκη στις προηγούμενες ΔΕΘ, από το 2019 και μετά δηλαδή όταν την επισκέπτεται ως πρωθυπουργός. Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στις εκάστοτε παροχές και την άκρατη υποσχεσιολογία, αλλά και σε σειρά δηλώσεων που αφορούν μεγάλα ζητήματα (π.χ. εξοπλιστικά, ιδιωτικά πανεπιστήμια κλπ.), απλώς για να θυμηθούμε τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε και τι ακριβώς έγινε στη συνέχεια.

Το 2019 και η απόλυτη κυριαρχία

Είναι η πρώτη χρονιά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός. Είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού, έχει περάσει τον νόμο για το επιτελικό κράτος, κόβει και ράβει κατά το δοκούν. Στη συνέντευξη Τύπου εκείνης της ΔΕΘ, η Ελένη Ευαγγελοδήμου της εφημερίδας Τα Νέα τον ρωτάει για την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Έχει ενδιαφέρον η απάντηση Μητσοτάκη επειδή εστιάζει στα… δημόσια πανεπιστήμια και την ενίσχυσή τους. «Στην εξωστρέφεια τους και στην δυνατότητα τους να γίνουν αυτά πόλος προσέλκυσης φοιτητών από όλο τον κόσμο, προσφέροντας ξενόγλωσσα μαθήματα, ξενόγλωσσα προγράμματα, ιδρύοντας ξενόγλωσσα τμήματα, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, τουλάχιστον σε τομείς όπου έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως οι ανθρωπιστικές σπουδές», θα πει μεταξύ άλλων.

Σήμερα, κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν γίνει πόλος προσέλκυσης φοιτητών απ΄όλον τον κόσμο, αντιθέτως δόθηκαν -με πολλά ερωτήματα να κυριαρχούν- άδειες σε 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων να λειτουργήσουν στην Ελλάδα.

Αγορά εργασίας

Στο ίδιο πνεύμα ο κ. Μητσοτάκης τότε αναφερόταν στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τα δημόσια Πανεπιστήμια, με σειρά εξαγγελιών προς αυτή την κατεύθυνση. Τα συμπεράσματα, αναφορικά με το τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα είναι γνωστά. Επί της ουσίας τίποτε δεν έχει αλλάξει αφού η κυβέρνηση φρόντισε ώστε η συζήτηση για τα δημόσια πανεπιστήμια όλα αυτά τα χρόνια να εξαντληθεί στο άσυλο και στη δημιουργία σώματος πανεπιστημιακής αστυνομίας….

Στην ίδια συνέντευξη θα ερωτηθεί για τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και ειδικά για τους αγρότες. Την ίδια ερώτηση θα τη συναντήσουμε και τις επόμενες χρονιές και μάλιστα σε περιόδους που η ακρίβεια αρχίζει να κυριαρχεί στα νοικοκυριά. Η απάντηση Μητσοτάκη διαχρονικά ήταν μια αοριστολογία με πολλές γενικότητες.

«Μας απασχολεί πολύ το ζήτημα αυτό και έχω ζητήσει και από τα αρμόδια υπουργεία σκέψεις και προτάσεις. Θέλω να γνωρίζετε ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουμε οποιονδήποτε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ενδεχομένως και εντός του 2019 εάν έχουμε κάποια υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, είναι μία απ’ τις άμεσες προτεραιότητές μας το ζήτημα αυτό το οποίο θίξατε», ήταν η απάντηση που παραμένει… κλασική έως σήμερα.

Το 2020 και οι εξοπλισμοί

«Δεν θα μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών, δεν θα κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος» ξεκαθάριζε από τη ΔΕΘ του 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας μάλιστα για «ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές» ώστε να «θωρακιστεί η αποτρεπτική ισχύς των ΕΔ». Μόλις μια μέρα πριν είχε ανακοινώσει την απόκτηση των γαλλικών μαχητικών Rafale, ενώ είχε αναφερθεί και στην επένδυση των γαλλικών φρεγατών.

Σήμερα, 5 χρόνια μετά, ήδη «τρέχει» εξοπλιστικό πρόγραμμα με ορίζοντα 12ετίας, αρχικής αξίας 25 δισ. ευρώ – με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολική δαπάνη που θα φτάσει κι ενδεχομένως ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα τα οφέλη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία ακόμα αναζητούνται.

Πέραν των εξοπλιστικών αξίζει να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ του 2020 έγινε στη σκιά της πρώτης φάσης της πανδημίας όπου η χώρα τα είχε πάει εξαιρετικά καλά και αυτό είχε πιστωθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του.

2021, στη σκιά της πανδημίας

Πράγμα που δεν μπορούμε να πούμε για την επόμενη χρονιά, όταν στη ΔΕΘ του 2021 ο πρωθυπουργός κλήθηκε να διαχειριστεί το βαρύ χειμώνα που είχε προηγηθεί, με το μεγάλο lockdown, τους χιλιάδες νεκρούς και την υπερφόρτωση του ΕΣΥ. Παράλληλα, το επιτελικό κράτος είχε υποστεί βαρύ πλήγμα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μισό εκατομμύρια καμένα στρέμματα στην Εύβοια.

Με αυτά τα δεδομένα η ΔΕΘ εκείνης της χρονιάς ήταν γεμάτη από παροχές, με σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως επίσης και μέτρων υπέρ της απασχόλησης, των επενδύσεων και των επιχειρήσεων. Ειδικά στο κομμάτι της ακρίβειας τα πράγματα είχαν αρχίσει να γίνονται δύσκολα για την κυβέρνηση.

«Τρεις θα είναι οι απαντήσεις μας: στοχευμένα μέτρα χαμηλού ΦΠΑ σε καφέ και μεταφορές, δεύτερον αυστηρότατη τήρηση του νόμου περί ανταγωνισμού και αισχροκέρδειας, τρίτον η παροχή κρατικής στήριξης απέναντι σε ανατιμήσεις που επηρεάζουν κάθε νοικοκυριό. Ειδικά στο θέμα της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος», θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκ του αποτελέσματος, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν λειτούργησε.

Οι τιμές στις μεταφορές είναι ψηλά, ο καφές έχει εξελιχθεί σε είδος πολυτελείας ενώ οι αυξήσεις στην ενέργεια ήταν τέτοιες που επανειλημμένα στη συνέχεια η κυβέρνηση δεσμευόταν ότι θα τις αναχαιτίσει χωρίς μεγάλη επιτυχία για την πλειονότητα της κοινωνίας.

Τα βάρη του ΕΣΥ

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στο ΕΣΥ, το οποίο δοκιμάστηκε δεόντως κατά τη διάρκεια του covid. Η πανδημία ανέδειξε τη σημασία του να έχει ένα κράτος ισχυρό σύστημα Υγείας, καθώς αποτελεί το μοναδικό ανάχωμα πρώτης γραμμής. Ήταν ένα δεδομένο που ναι μεν το παραδέχτηκε η κυβέρνηση στις δύσκολες ώρες, αλλά το… ξέχασε στη συνέχεια.

Οι προσλήψεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον τομέα της Υγείας αποτελούσαν σταγόνα στον ωκεανό των αναγκών ενός συστήματος που ήδη βρισκόταν στα όριά του πριν να ξεσπάσει η πανδημία. Παράλληλα ανακοίνωνε δέσμη μέτρων για τη στήριξη της δημόσιας υγείας όπως

Εκσυγχρονισμός των μεγάλων νοσοκομείων, αυτοδύναμα Κέντρα Υγείας και ΣΔΙΤ για την κατασκευή πρωτοβάθμιων δομών.

Πιο αποτελεσματικός ΕΟΠΥΥ.

Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης και του claw back με γενναία εξάπλωση των γενοσήμων.

Διενέργεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων καρκίνου τραχήλου της μήτρας, καρκίνου του μαστού, καρκίνου παχέος εντέρου και διαγνωστικών εξετάσεων για καρδιαγγειακό κίνδυνο από 1/2022.

Ξεκινώντας από το τέλος, πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται κατά βάση από ευρωπαϊκά κονδύλια, την ώρα που ο εξορθολογισμός των δαπανών γενικότερα αναζητείται, αφού τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ επί διακυβέρνησης ΝΔ. Υπό την απειλή παραπομπής στα ευρωπαϊκά όργανα γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο δίμηνο να περιοριστούν.

Την ίδια ώρα η κατάσταση που επικρατεί, ειδικά στα νοσοκομεία της περιφέρειας και τα Κέντρα Υγείας είναι τουλάχιστον δραματική. Κι αν ο υπουργός Υγείας σήμερα βλέπει παντού τη «συμμορία της μιζέριας», αναφερόμενος σε Αριστερούς, η πολύ πρόσφατη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας τον έκανε να διαπιστώσει ότι τα ακούει και από πλήθος κόσμου που ψήφισε ΝΔ στις εκλογές…

2022, με φόντο τις υποκλοπές

Η κυβέρνηση βιώνει το βέρτιγκο του σκανδάλου των υποκλοπών. Ένα μήνα πριν τη ΔΕΘ, είχαν οδηγηθεί σε παραίτηση ο ανιψιός του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Παναγιώτης Κοντολέων, με λίγα λόγια ο συνδετικός κρίκος του Μαξίμου με την ΕΥΠ και ο διοικητής της Υπηρεσίας. Είναι η εποχή που η κυβέρνηση διατυμπανίζει το «όλα στο φως».

Ειδικά για τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει την εξής ατάκα: «Έχει πάντα τη δυνατότητα να πάει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και στο πλαίσιο του νόμου να λάβει τις απαντήσεις που η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι σε θέση να του δώσει». Τρία χρόνια μετά το τεράστιο σκάνδαλο έκλεισε άρον, άρον και ο Νίκος Ανδρουλάκης ουδέποτε έμαθε γιατί βρισκόταν σε καθεστώς παρακολούθησης.

Πέραν των υποκλοπών η ακρίβεια γίνεται όλο και πιο έντονη με το κυβερνητικό αφήγημα να την αποδίδει στον πόλεμο της Ουκρανίας και στην εισβολή της Ρωσίας. Η κυβέρνηση επιδίδεται κατά κύριο λόγο σε ευχολόγια, καθώς τα μέτρα που έχει ανακοινώσει δεν βοηθούν στην αποφόρτιση της κατάστασης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ρωτηθεί και πάλι για το αν σκέφτεται τη μείωση του ΦΠΑ σε καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης και η απάντηση θα είναι το ίδιο αόριστη με εκείνη δύο χρόνια νωρίτερα. Το θέμα γι’ άλλη μια φορά θα πάει στις καλένδες…

2023, με τον αέρα του 41% και τις… θεομηνίες

Το 2023 στη ΔΕΘ θύμιζε το 2019 στην καλύτερή του εκδοχή. Κι αυτό γιατί παρά το γεγονός πως ήταν η χρονιά των Τεμπών αλλά και φυσικών καταστροφών όπως ο «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αδιαμφισβήτητα κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό, καθώς επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση στις εθνικές εκλογές βυθίζοντας ταυτόχρονα τον ΣΥΡΙΖΑ στην εσωστρέφεια, ενώ «απαλλάσσεται» από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον τελευταίο να δηλώνει την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με «προίκα« το 41% και ουσιαστικά την ανυπαρξία αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχωρά σε νέες εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ. Προέχουν βέβαια οι περιοχές που έχουν πληγεί από τη θεομηνία. Οι παροχές ακούγονται γενναίες, η πραγματικότητα όμως του σήμερα έρχεται να διαψεύσει τις υποσχέσεις του τότε, καθώς δύο χρόνια μετά οι διαμαρτυρίες στην περιοχή όλο και πληθαίνουν, με τους κατοίκους και τους επαγγελματίες να καταγγέλλουν ότι έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Για την ιστορία πάντως, η Θεσσαλία ένα μήνα μετά την ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, έπαψε να είναι «γαλάζια», καθώς οι πολίτες «τιμώρησαν» την κυβέρνηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

2024, μετά το μήνυμα των ευρωεκλογών

Η περσινή παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ιδιαίτερη. Είχαν περάσει μόλις 14 μήνες από το θρίαμβο στις εθνικές εκλογές και η ΝΔ προσγειώθηκε κάπως απότομα στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024, χάνοντας σημαντικό κομμάτι από το περίφημο 41%. Τα καμπανάκια είχαν αρχίσει να χτυπάνε, ωστόσο κάποιοι στο Μαξίμου απέδωσαν το αποτέλεσμα στη φύση των ευρωεκλογών και στη «χαλαρή ψήφο».

«Δεν έχω σήμερα μαζί μου κάποιον σάκο με αλόγιστες παροχές, έχω προτάσεις για χρήσιμες και αποτελεσματικές επιλογές», ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη από το βήμα της έκθεσης, το οποίο συνοδεύτηκε από δέσμη 45 μέτρων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος της τετραετίας, το 2027.

Οι εξαγγελίες περιλάμβαναν μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων (συνταξιούχων κλπ.). Παρ΄όλα αυτά το μεγάλο αγκάθι για άλλη μια χρονιά ήταν οι ερωτήσεις για την ακρίβεια και το κόστος ζωής, οι οποίες συμπληρώθηκαν από ζητήματα όπως το στεγαστικό, το κόστος του οποίου έχει φτάσει δυσθεώρητα όρια. ΠΟΕΔΗΝ και ένστολοι είχαν ήδη ανοίξει το χορό των κινητοποιήσεων στην πόλη την ώρα που στο βήμα της ΔΕΘ ανέβαινε ο πρωθυπουργός.

Ο μαιτρ των επιδομάτων

«Δεν θέλουμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Θέλουμε ανθρώπους που θα πάρουν ξανά τη ζωή τους στα χέρια τους», έγραφε στο twitter -νυν Χ- o Κυριάκος Μητσοτάκης την 1η Νοεμβρίου 2017. Ένα χρόνο αργότερα, μιλώντας στη ΔΕΘ ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πει: «Δεν θα κουραστώ να το λέω. Η πραγματική λύση απέναντι στην ακραία φτώχεια, η πραγματική λύση απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό δεν είναι τα αποσπασματικά επιδόματα».

Επί των ημερών του ως πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδείχθηκε σε… μαιτρ των επιδομάτων που δίνονταν με τον όμορφο τίτλο… pass. Σε αρκετά εξ αυτών έγινε ειδική μνεία από τον ίδιο στις παρουσίες του τα προηγούμενα χρόνια στο βήμα της ΔΕΘ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Evia Pass, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νησί.

Ειδικά από τη ΔΕΘ του 2021 κι έπειτα, τα διάφορα pass έγιναν μόδα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι αποτελούσαν μια προσπάθεια εξωραϊσμού της δυσάρεστης πραγματικότητας και των ουσιαστικών τομών στις οποίες δεν προχώρησε ποτέ. Για παράδειγμα είχαμε το Power Pass για το ακριβό ρεύμα, το Market Pass για το ακριβό σούπερ μάρκετ, το Youth Pass που ήταν απλώς ένα… χαρτζιλίκι στους νέους κλπ.