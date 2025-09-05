Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ, άνοιξαν οι υγειονομικοί με τη σημερινή τους διαδήλωση.

Από το 2023, το ΕΣΥ έχει χάσει 3.000 εργαζόμενους, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετείχαν στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ, με συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο και πορεία προς το ΥΜΑ-Θ, ενόψει των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Φωτογραφίες από την κινητοποίηση των υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη:

«Βαριά ασθενής» η δημόσια υγεία

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε ότι η δημόσια υγεία είναι «βαριά ασθενής», με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού και ασθενείς να ταλαιπωρούνται. Ανέφερε ότι το Ιπποκράτειο σε κάθε εφημερία δέχεται 1.200 περιστατικά, με λιγότερους από 200 εισαγόμενους και πολύωρες αναμονές στα Επείγοντα. Σημείωσε ότι η ανυπαρξία πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας στέλνουν χιλιάδες ασθενείς στα μεγάλα νοσοκομεία, όπου η διαχείριση περιστατικών είναι επικίνδυνη. Επισήμανε ότι το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένει κλειστό, ενώ περίπου 100.000 ασθενείς βρίσκονται σε λίστα αναμονής.

Κατήγγειλε, δε, ότι οι λίστες «κρύβονται κάτω από το χαλί» με vouchers για τον ιδιωτικό τομέα.

Από το 2023, το ΕΣΥ έχει χάσει 3.000 εργαζόμενους, ενώ οι χαμηλοί μισθοί δεν προσελκύουν νέους, είπε. «Η μπάλα είναι στα χέρια του πρωθυπουργού», πρόσθεσε, ζητώντας αυξήσεις μισθών και αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των νοσοκομείων από 5,3% στο 7,5% του ΑΕΠ, ώστε το ΕΣΥ να μην καταρρεύσει.