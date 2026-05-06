Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής και οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ κυριάρχησαν στην εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο. Υπερασπίστηκε την πρόταση για την 4ημερη εργασία ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλία του κόμματος για τα funds και το ιδιωτικό χρέος.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι διαφωνεί με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ γιατί θέλει η αντιπολίτευση να ακολουθεί την ατζέντα της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατήγγειλε το «manual», όπως είπε, του κ. Μητσοτάκη να στέλνει στον κάλαθο των αχρήστων τις δικογραφίες που αφορούν τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Προανήγγειλε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τα funds και το ιδιωτικό χρέος ενώ σημείωσε ότι οι επόμενες «εθνικές εκλογές είναι αξιακές».

«Από τη μία, θα έχουμε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη, θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα».

Θεσμική παρακμή

«Σήμερα έχουμε μία παρακμή. Τα παραδείγματα δεν είναι ένα και δύο. Το πιο πρόσφατο; «Θα πουν όχι», λέγεται, «στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις».

Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο -θα επικαλεστούν την ΕΥΠ- θα πρέπει να εγκριθεί με 151; Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα media για αυτήν τη νέα θεσμική εκτροπή.

Ξανά όχι για την Προανακριτική; Δηλαδή, εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων: «Καμία έρευνα στους υπουργούς μου»».

Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι πια κοινωνική εμπειρία

Σχολιάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς. «Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία. Το νιώθει ο πολίτης όταν μπαίνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Το νιώθει ο γονέας όταν πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο. Το νιώθει όταν μπαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες και έρχεται σε επαφή με τη δημόσια διοίκηση. Το νιώθει ο επιχειρηματίας με το κόστος παραγωγής.

Το νιώθει ο κτηνοτρόφος που ενώ μιλάμε για εξωστρέφεια, ανασυγκρότηση της παραγωγής, σήμερα καταστρέφεται από την ευλογιά, τον αφθώδη πυρετό, κλιματικές κρίσεις τύπου Ντάνιελ, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Δημιουργεί και το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

Τροπολογία για τις τράπεζες

Σε αυτό το κλίμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

«Τι μας είπαν; «Μα, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης». Στο μέσο όρο της Ευρώπης στη διανομή κερδών, αλλά η κοινωνία μας δεν είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτή ήταν η απάντησή μας.

Ότι δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είτε αφορούν τα κέρδη τους, είτε αφορούν τα επιτόκια, είτε αφορούν τις προμήθειες, είτε αφορούν τις χρεώσεις.

Και, νομίζω, υπήρξε ένα σαφές μήνυμα πώς θα τους χειριστεί μία επόμενη κυβέρνηση της παράταξής μας. Τους είπαμε ότι εμείς θέλουμε ανοικτές τις τράπεζες, αλλά θέλουμε οι τράπεζες να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους».

Επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό και για την 4ημερη εργασία

Αναφορικά με την πρόταση για την 4ημερη εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η κυβέρνηση εξαπολύει επίθεση γιατί δεν πήρε η ίδια την πρωτοβουλία όπως έχει συμβεί και με άλλα ζητήματα.

«Μας λένε ότι αν εφαρμόσουμε την τετραήμερη εργασία, θα κλείσουν νοσοκομεία, θα κλείσουν μανάβικα, θα κλείσουν ταβέρνες. Δηλαδή, πού επενδύουν; Στον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό που προτείναμε αφορά επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων και τους υπαλλήλους σε λογιστήρια, μάρκετινγκ, μελετητικά γραφεία, σχεδιασμό προϊόντων, διοικητική υποστήριξη, οικονομική διεύθυνση.

Δεν το κατεβάσαμε από το μυαλό μας. Είναι παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. όπου το 92% των εταιρειών που εφάρμοσε πιλοτικά την 4ήμερη εργασία, τη διατήρησαν λόγω θετικών αποτελεσμάτων στην αύξηση της παραγωγικότητας. Γιατί το δαιμονοποιεί η Νέα Δημοκρατία; Γιατί, πολύ απλά, έχασε την πρωτοβουλία στην ατζέντα.

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακολουθούμε την ατζέντα της.

Μόλις βάλουμε εμείς ατζέντα και την ακολουθεί αυτή, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπρότασης, μπαίνει στη διαδικασία της δαιμονοποίησης, της απαξίωσης, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα».

Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι «σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία, -στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στην παραγωγή-, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τη διαπλοκή. Με την ιδεολογία, διότι δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, είναι ξένα για αυτούς. Και με τη διαπλοκή, διότι προφανέστατα υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα που ξεπουλούν τη γη της χώρας σε τρίτους παράγοντες».