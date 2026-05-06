newspaper
Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 06 Μαΐου 2026, 16:13

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής και οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ κυριάρχησαν στην εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο. Υπερασπίστηκε την πρόταση για την 4ημερη εργασία ενώ προανήγγειλε πρωτοβουλία του κόμματος για τα funds και το ιδιωτικό χρέος.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι διαφωνεί με τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ γιατί θέλει η αντιπολίτευση να ακολουθεί την ατζέντα της. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατήγγειλε το «manual», όπως είπε, του κ. Μητσοτάκη να στέλνει στον κάλαθο των αχρήστων τις δικογραφίες που αφορούν τους υπουργούς της κυβέρνησης.

Προανήγγειλε πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για τα funds και το ιδιωτικό χρέος ενώ σημείωσε ότι οι επόμενες «εθνικές εκλογές είναι αξιακές».

«Από τη μία, θα έχουμε ένα τυχοδιωκτικό σύστημα το οποίο είναι ικανό για τα πάντα και αδίστακτο. Και από την άλλη, θα είμαστε εμείς. Αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε πάρα πολύ συγκροτημένα».

Θεσμική παρακμή

«Σήμερα έχουμε μία παρακμή. Τα παραδείγματα δεν είναι ένα και δύο. Το πιο πρόσφατο; «Θα πουν όχι», λέγεται, «στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις».

Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο -θα επικαλεστούν την ΕΥΠ- θα πρέπει να εγκριθεί με 151; Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα media για αυτήν τη νέα θεσμική εκτροπή.

Ξανά όχι για την Προανακριτική; Δηλαδή, εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων: «Καμία έρευνα στους υπουργούς μου»».

Η αποτυχία της κυβέρνησης είναι πια κοινωνική εμπειρία

Σχολιάζοντας την πολιτική της κυβέρνησης ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς. «Η αποτυχία τους είναι πια κοινωνική εμπειρία. Το νιώθει ο πολίτης όταν μπαίνει στο δημόσιο νοσοκομείο. Το νιώθει ο γονέας όταν πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο. Το νιώθει όταν μπαίνει στις δημόσιες υπηρεσίες και έρχεται σε επαφή με τη δημόσια διοίκηση. Το νιώθει ο επιχειρηματίας με το κόστος παραγωγής.

Το νιώθει ο κτηνοτρόφος που ενώ μιλάμε για εξωστρέφεια, ανασυγκρότηση της παραγωγής, σήμερα καταστρέφεται από την ευλογιά, τον αφθώδη πυρετό, κλιματικές κρίσεις τύπου Ντάνιελ, από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένη παραγωγή προοδευτικής πολιτικής, δεν δημιουργεί τις συνθήκες μόνο της αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Δημιουργεί και το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης».

Τροπολογία για τις τράπεζες

Σε αυτό το κλίμα έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες και τη συνάντηση που είχε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

«Τι μας είπαν; «Μα, είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης». Στο μέσο όρο της Ευρώπης στη διανομή κερδών, αλλά η κοινωνία μας δεν είναι στο μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτή ήταν η απάντησή μας.

Ότι δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες που βιώνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είτε αφορούν τα κέρδη τους, είτε αφορούν τα επιτόκια, είτε αφορούν τις προμήθειες, είτε αφορούν τις χρεώσεις.

Και, νομίζω, υπήρξε ένα σαφές μήνυμα πώς θα τους χειριστεί μία επόμενη κυβέρνηση της παράταξής μας. Τους είπαμε ότι εμείς θέλουμε ανοικτές τις τράπεζες, αλλά θέλουμε οι τράπεζες να κοιτούν την κοινωνία και όχι μόνο τα υπερκέρδη τους».

Επενδύουν στον κοινωνικό αυτοματισμό και για την 4ημερη εργασία

Αναφορικά με την πρόταση για την 4ημερη εργασία και την αντίδραση της κυβέρνησης ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η κυβέρνηση εξαπολύει επίθεση γιατί δεν πήρε η ίδια την πρωτοβουλία όπως έχει συμβεί και με άλλα ζητήματα.

«Μας λένε ότι αν εφαρμόσουμε την τετραήμερη εργασία, θα κλείσουν νοσοκομεία, θα κλείσουν μανάβικα, θα κλείσουν ταβέρνες. Δηλαδή, πού επενδύουν; Στον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό που προτείναμε αφορά επιχειρήσεις άνω των είκοσι εργαζομένων και τους υπαλλήλους σε λογιστήρια, μάρκετινγκ, μελετητικά γραφεία, σχεδιασμό προϊόντων, διοικητική υποστήριξη, οικονομική διεύθυνση.

Δεν το κατεβάσαμε από το μυαλό μας. Είναι παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. όπου το 92% των εταιρειών που εφάρμοσε πιλοτικά την 4ήμερη εργασία, τη διατήρησαν λόγω θετικών αποτελεσμάτων στην αύξηση της παραγωγικότητας. Γιατί το δαιμονοποιεί η Νέα Δημοκρατία; Γιατί, πολύ απλά, έχασε την πρωτοβουλία στην ατζέντα.

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να ακολουθούμε την ατζέντα της.

Μόλις βάλουμε εμείς ατζέντα και την ακολουθεί αυτή, δεν μπαίνει στη διαδικασία της αντιπρότασης, μπαίνει στη διαδικασία της δαιμονοποίησης, της απαξίωσης, ενώ υπάρχει ευρωπαϊκό παράδειγμα».

Ταυτόχρονα επεσήμανε ότι «σε όποιο ζήτημα πάμε ένα βήμα μπροστά προς την ευρωπαϊκή κανονικότητα και την ευρωπαϊκή εμπειρία, -στο κράτος δικαίου, στο κοινωνικό κράτος και στην παραγωγή-, υπάρχει μια σθεναρή αντίδραση. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με την ιδεολογία και με τη διαπλοκή. Με την ιδεολογία, διότι δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, είναι ξένα για αυτούς. Και με τη διαπλοκή, διότι προφανέστατα υπάρχουν οργανωμένα συμφέροντα που ξεπουλούν τη γη της χώρας σε τρίτους παράγοντες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
Ryanair: Φεύγει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Ryanair: Φεύγει από το αεροδρόμιο «Μακεδονία»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Σύνταξη
Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων
Πολιτική 06.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όταν εμφανιζόταν βασιλικότερος των δανειστών την περίοδο των Μνημονίων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι φορές που έβαλε το κομματικό συμφέρον πάνω από το εθνικό. Η συκοφαντία κατά του Αλέξη Τσίπρα «ανταλλάξατε την Μακεδονία» δεν ήταν το μοναδικό του ατόπημα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή
Πολιτική 06.05.26

Τρέχουν να αποτρέψουν… αρρυθμίες στην ΚΟ της ΝΔ – Παρασκηνιακές ζυμώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή

Με νωπή ακόμη την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ , στην κυβέρνηση επιχειρούν ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ να κρατήσουν τις ισορροπίες ώστε να μην εκδηλωθούν φωνές διαμαρτυρίας για τις κυβερνητικές πολιτικές

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση – Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι
Δημοσκόπηση 06.05.26

Ένα «καράβι» σε λάθος… κατεύθυνση - Γιατί οι πολίτες νιώθουν αποκλεισμένοι

Μια λεπτομερή απεικόνιση του κοινωνικού και οικονομικού κλίματος της περιόδου. Στο υπόστρωμα της κοινωνίας σιγοβράζει μια πολυεπίπεδη κρίση εμπιστοσύνης, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια κυρίαρχη απαισιοδοξία και ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που αγνοεί τις ανάγκες των πολιτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών
Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Σύνταξη
Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο
Τι συζητήθηκε 05.05.26

Η επίσκεψη Μπακογιάννη στον Καραμανλή και η οριστική απουσία του πρώην πρωθυπουργού από το Συνέδριο

Τι συζήτησαν Κώστας Καραμανλής και Ντόρα Μπακογιάννη κατά την συνάντηση που είχαν στο γραφείο του πρώην πρωθυπουργού. Σαφές ότι ο Κ. Καραμανλής εμμένει στη στάση και την απόφασή του σε σχέση με το συνέδριο της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Τοπική ανάπτυξη 06.05.26

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Money, money, money 06.05.26

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής
Ανακοίνωση Hellenic Train 06.05.26

Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής

Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου δεν εκτελούνταν για μία ώρα - Λόγω αυτού αναμένονται καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις, σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
ETUI-Εurostat 06.05.26

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους

Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Μηδενικά κέρδη για τις ΗΠΑ 06.05.26

Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ

Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Βουλή: Κλήση Τζαβέλλα στη Θεσμών και Διαφάνειας ζητά η Κωνσταντοπούλου – Πιέσεις της αντιπολίτευσης να στηριχθεί η εξεταστική για υποκλοπές

Υπενθυμίζεται πως η αν πλειοψηφία συνδέσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές με ζητήματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, για την υπερψήφισή της θα χρειαστούν 151 θετικές ψήφοι και όχι 120

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!
Euroleague 06.05.26

To Ντουμπάι κλείνει και Οκόμπο!

Το φιλόδοξο project των Εμιράτων προσελκύει κορυφαία ονόματα, εκμεταλλευόμενο την οικονομική αστάθεια στη Μονακό και ένα από αυτά είναι και ο Έλι Οκόμπο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies