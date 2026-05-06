ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη

Συνεδριάζει σήμερα στις 12.00 το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά μετά την εκλογή του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλείται να χαρτογραφήσει τις επόμενες κινήσεις του κόμματος με ενεργή την «πολιορκία» της Χαριλάου Τρικούπη απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου και το διπλό γαλάζιο «όχι» σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Η σύγκληση του οργάνου γίνεται, πάντως, και υπό την σκιά της παραίτησης του Χάρη Καστανίδη αλλά και την δημόσια κόντρα που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Έμφαση στην «κοινωνική ατζέντα»

Κατά πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα σταθεί στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος, ενώ στο τραπέζι της συζήτησης θα τεθούν τόσο η Συνταγματική Αναθεώρηση όσο και η οργανωτική δομή του κόμματος. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση κινείται πλέον σε τροχιά εκλογών, η «θωράκιση» της οργανωτικής της λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου όλες οι κομματικές δυνάμεις να μπουν σε θέσεις μάχης.

Επιπλέον, στο προσκήνιο θα βρεθεί και η κοινωνική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, με τον επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη να στέκεται στην πρόταση της Παράταξης για τετραήμερη εργασία και τη σύγκρουση με τη ΝΔ. Σε πρώτο πλάνο θα μπουν και τα «μέτωπα» της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους αλλά και η στεγαστική κρίση. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης πρόκειται να επιμείνει στον «μονομέτωπο» αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο την πολιτική αλλαγή και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες κάλπες.

«Πυρά» κατά Καστανίδη

Από το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν ότι ο κ. Καστανίδης συμμετείχε στη γραμματεία της Επιτροπής Προγράμματος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρόλο που ο ίδιος έδωσε το «παρών» στις συνεδριάσεις, επέλεξε να μην παραστεί στο συνέδριο του Κινήματος. Υπενθυμίζεται ότι το νέο καταστατικό του κόμματος προβλέπει όριο πέντε βουλευτικών θητειών. Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου τόσο ο κ. Καστανίδης όσο και άλλα στελέχη θα βρίσκονταν εκτός πράσινων ψηφοδελτίων.

Κομματικές πηγές χαρακτήρισαν τα κίνητρά του ιδιοτελή και όχι πολιτικά, σημειώνοντας ότι ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή και την ήττα της Νέας Δημοκρατίας «δεν περνά μέσα από προσωπικές στρατηγικές και ιδιοκτησιακές αντιλήψεις».

«Ας σταματήσει λοιπόν να περιφέρεται ψευδόμενος» αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Τονίζουν μάλιστα ότι το 1992, πριν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1993, ζητούσε την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Ενώ, το 2012 επί Γιώργου Παπανδρέου διέσπασε το ΠΑΣΟΚ, ιδρύοντας τον δικό του πολιτικό σχηματισμό.

Οι δηλώσεις Καστανίδη

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη (ΣΚΑΪ), o κ. Καστανίδης υπεραμύνθηκε των ισχυρισμών και της παραίτησής του, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

«Μετά από τις εκλογές του 2023 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, δεν κλήθηκα ποτέ για να αναλάβω παρουσίαση θέσεων του κινήματος» ανέφερε. Παράλληλα, δήλωσε ότι το 1997, επί Κώστα Σημίτη, παραιτήθηκε από υπουργός Μεταφορών, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση της τότε κυβέρνησης από αυτό που είχε συμφωνηθεί για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες. Ως προς την αποχώρησή του το 2012, υπενθύμισε ότι διαγράφηκαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα 31 βουλευτές «τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου για το Μνημόνιο». Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι φεύγει «από το κόμμα Ανδρουλάκη» και όχι από το ΠΑΣΟΚ.

Παρέμβαση Ρέππα

Για «πολιτικό εξοστρακισμό» του Χάρη Καστανίδη μίλησε (dnews.gr) ο πρώην υπουργός Δημήτρης Ρέππας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες» υποστήριξε ο πρώην υπουργός. Μάλιστα, ζήτησε να παρέμβει το Πολιτικό Συμβούλιο και να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή την κατ’ εξαίρεση συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στα ψηφοδέλτια του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, παρά τις νέες προβλέψεις του καταστατικού.