ΠΑΣΟΚ: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ
«Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη: καμία αναδρομική ισχύ στην παρέμβαση της κυβέρνησης», τονίζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου για το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια.
Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, «ο κ. Μαρινάκης είπε πολλά λόγια για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανεξέλεγκτη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους».
Και τονίζει πως «δεν είπε τίποτα για τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που από το 2022 διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή, τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers που εκβιάζουν τους δανειολήπτες».
ΠΑΣΟΚ: Σήμερα αποκαλύφθηκε η απάτη Μητσοτάκη
«Η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών», επισημαίνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας πως «σήμερα αποκαλύφθηκε η απατή Μητσοτάκη: ούτε αναδρομική ισχύ θα έχει, ούτε ήξερε ο κ. Μαρινάκης να εξηγήσει πως θα λειτουργήσει. Αντιθέτως, παραδέχτηκε ότι πρόκειται για εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών που μάλιστα έχουν καθυστερήσει».
Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντική πρωτοβουλία υπέρ των καταναλωτών, καθώς περιορίζει τις καταχρηστικές πρακτικές, ενώ διευκρίνισε ότι το περιεχόμενο της νομοθέτησης καθορίζεται από κάθε χώρα, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών οδηγιών.
