Από τον Μάσα, στον… Χουάνκαρ και στην Τούμπα- Όλες οι φάσεις που… υπέγραψαν οι Ιταλοί διαιτητές (vids)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι όπου συνέβησαν πράγματα και θαύματα από τους Ιταλούς διαιτητές, που δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα, με τους ερυθρόλευκους να αδικούνται σε ακόμη ένα κρίσιμο ντέρμπι από ρέφερι που ήρθαν στη Super League να σφυρίξουν από τη γειτονική χώρα.

Ο διαιτητής Σότσα, μαζί με τους βοηθούς και τον Παϊρέτο στο VAR έκλεισαν τα μάτια σε πολλές φάσεις. Τέσσερις διεθνείς ρέφερι από την Ιταλία που θα τους θυμόμαστε για καιρό. Το «καρέ» που δεν είδε τον Μπάμπα να είναι ένα μέτρο οφσάιντ στη φάση του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 είναι η πιο χαρακτηριστική φάση για το δυο μέτρα και δυο σταθμά, σε αγωνιστικό χώρο και VAR, σε μια… σύμπτωση επαναλαμβανόμενη με Ιταλούς διαιτητές.

Από τον Νταβίντε Μάσα στο Καραϊσκάκη πριν από τρία χρόνια (23/4/2023) στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ που όρισε την τύχη της αναμέτρησης με απίστευτες αποφάσεις, μέχρι το… περιβόητο ντέρμπι του Χουάνκαρ, με διαιτητή τον Φάμπιο Μαρέσκα, που αποχώρησε από το γήπεδο με δική του βούληση και πριν σφυριχτεί προσωρινή διακοπή, να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά το παιχνίδι της Κυριακής στην Τούμπα με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ και ρέφερι τον Σιμόνε Σότσα, με τον Παϊρέτο στο VAR που τα έκαναν… μαντάρα. Ή καλύτερα τα έκαναν όπως ήθελαν, κλείνοντας τα μάτια στο καθαρό οφσάιντ του Μπάμπα στο 1-0, στο φάουλ στον Κοστίνια και στο χέρι του Κένι, που είναι κάποιες από τις πολλές φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές φάσεις που αδικήθηκε στην Τούμπα από τον Σότσα, ενώ το ίδιο ισχύει και από τα ματς του 2023, όπου σφύριξαν Ιταλοί ρέφερι. Το ματς με την ΑΕΚ και τον Μάσα τον Απρίλιο του 2023 είναι σημαδιακό με λάθη που έβαλαν φωτιά στο γήπεδο και προκάλεσαν την οργή των γηπεδούχων, ενώ το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό εκτός από αμφισβητούμενες φάσεις έχει και τη διακοπή του αγώνα από τον Μαρέσκα.

Το μεμπτό για τον Μαρέσκα και αυτό που τελικώς έκρινε στα δικαστήρια τον αγώνα και τον μετέτρεψε από μια ισοπαλία του 1-1 σε ήττα στα χαρτιά για τον γηπεδούχο Ολυμπιακό, είναι μια πρόσθετη έκθεση του Μαρέσκα που ζητήθηκε από τον δικαστή της Super League και στην οποία ο Μαρέσκα αυθαιρέτως γράφει για «seriousness of injury» πράγμα που δεν ανέφερε ποτέ στο φύλλο Αγώνα.

Όλες οι φάσεις που… έχασαν οι διαιτητές στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα

3 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1

Διαιτητής: Simone Sozza

Βοηθοί: Marco Trinchieri – Federico Fontani

4ος: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Luca Pairetto

AVAR: Francesco Fourneau

11′ Ο Μπάμπα πάτησε τον Κοστίνια λίγο πριν αυτός μπει στην περιοχή του ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Παβλένκα. Ο Σότσα δεν έδωσε φάουλ υπέρ του Κοστίνια, ούτε κίτρινη έβγαλε στον Μπάμπα.

13′ Δεν υπήρχε κόρνερ στη φάση από την οποία προήλθε το 1-0 του ΠΑΟΚ. Η μπάλα χτύπησε τελευταία στον Κένι μετά το διώξιμο του Πιρόλα.

15′ Ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Γερεμέγεφ, όμως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει επειδή ο Μπάμπα ήταν μπροστά από τον Τζολάκη και έκλεινε το οπτικό πεδίο του γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Ο δεύτερος βοηθός και ο VAR Παϊρέτο έκλεισαν ξανά τα μάτια σε ολοκάθαρη παράβαση – καρμπόν με το γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε στο ματς των play offs με την ΑΕΚ.

42΄Ο Ορτέγκα πήρε κίτρινη για πάτημα σε αντίπαλο, την στιγμή κατά την οποία είχαν μείνει ατιμώρητα νωρίτερα δύο τέτοια φάουλ παικτών του ΠΑΟΚ.

65′ Δευτερόλεπτα πριν από το 3-1 του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδης σπρώχνει και ρίχνει στο έδαφος τον Ορτέγκα. Ο διαιτητής δεν καταλογίζει φάουλ και στην εξέλιξη της φάσης ο ΠΑΟΚ σημείωνει τρίτο γκολ.

74′ Θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού για χέρι του Κένι.

Όλες οι φάσεις από το Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη

23 Απριλίου 2023

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-3

Διαιτητής: Davide Massa

Βοηθοί: Alessio Berti – Filippo Bercigli

4ος: Βασίλειος Φωτιάς

VAR: Marco Piccinini

AVAR: Πολυχρόνης Κωσταράς

1′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Βίντα κράτησε τον Μπακαμπού.

8′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Μουκουντί της ΑΕΚ έσπρωξε τον Βαλμπουενά.

13′ Κακώς ο διαιτητής δεν σφύριξε πέναλτι σε σπρώξιμο στο Μπακαμπού, έπρεπε ο VAR να συστήσει στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για πέναλτι.

18′ Σωστά ο Α βοηθός υπέδειξε οφσάιντ παίκτη της ΑΕΚ, όμως θα μπορούσε ο διαιτητής να παίξει το πλεονέκτημα.

27′ Έπρεπε να σφυρίξει επιθετικό φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού (έσπρωξε ο Ελίασον τον Ρέαμπτσουκ), αντί να υποδείξει κόρνερ υπέρ της ΑΕΚ.

30′ Έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Σιμάνσκι της ΑΕΚ για ανακοπή υποσχόμενης επίθεσης.

35′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού για αντικανονικό μαρκάρισμα στον Φορτούνη (κλωτσιά στην κνήμη).

38′ Έπρεπε να αποβάλλει με κόκκινη κάρτα τον Σιμάνσκι για σοβαρό επικίνδυνο παίξιμο στον Βαλμπουενά, πάτημα με τις τάπες του στον αχίλλειο τένοντα.

41′ Κακώς υπέδειξε κίτρινη κάρτα στον Ρόντινέι, το μαρκάρισμα του δεν ήταν ριψοκίνδυνο. Σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν είχε σφυρίξει ούτε φάουλ, αλλά ούτε είχε υποδείξει κίτρινες κάρτες σε παίκτες της ΑΕΚ.

66′ Κακώς δεν σφύριξε φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια ο Φορτούνης έκανε φάουλ σωστά σφύριξε και υπέδειξε και κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού για αντιαθλητική συμπεριφορά. Έπρεπε όμως να υποδείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σιμάνσκι της ΑΕΚ για την αψιμαχία που είχαν μεταξύ τους.

72′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, όταν παίκτης της ΑΕΚ μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη.

78′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν Βίντα της ΑΕΚ μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη, έξω αριστερά από την περιοχή της ΑΕΚ.

80-82′ Κακώς σφύριξε πέναλτι όταν ο Βίντα έπεσε στην περιοχή πέναλτι, κακώς ο VAR δεν συνέστησε στον διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης, για μη παράβαση πέναλτι. Δεν υπήρξε καμία επαφή από τον Ρέαμπτσουκ.

90+1-5′ Κακώς ο Β βοηθός και ο διαιτητής δεν σφύριξε φάουλ πριν από το γκολ της ΑΕΚ, κακώς ο VAR δεν συνέστησε στο διαιτητή να κάνει ανασκόπηση της φάσης για παράβαση φάουλ πριν από το γκολ.

Όλες οι φάσεις από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (διακοπή) στο Καραϊσκάκη

22 Οκτωβρίου 2023

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-1 (διακοπή)

Διαιτητής: Fabio Maresca

Βοηθοί: Giovanni Baccini – Valerio Vecchi

4ος: Ευστάθιος Γκορτσίλας

VAR: Marco Piccinini

AVAR: Βασίλειος Νικολακάκης

6′ Ο Α βοηθός υπέδειξε οφσάιντ, όμως η φάση ήταν οριακή και έπρεπε να το υποδείξει μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης.

11-12′ Έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Σένκεφελντ του Παναθηναϊκού για ριψοκίνδυνο παίξιμο, πάτημα στο πόδι του Μασούρα.

28-30′ Στο γκολ του Παναθηναϊκού από το μακρινό πλάνο που έδειξαν δεν είναι ξεκάθαρο αν ήταν οφσάιντ ο Ιωαννίδης. Εγινε έλεγχος επιβεβαίωσης από το VAR για οφσάιντ, όμως έπρεπε να δείξουν την φάση χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη γραμμή του οφσάιντ στον Ιωαννίδη. Ο οποίος έκανε κίνηση να μαρκάρει τον αντίπαλό του αμυντικό, που αν ήταν οφσάιντ έπρεπε να τον τιμωρήσουν γιατί επηρέασε τον αντίπαλό του.

31′ Κακώς σφύριξε επιθετικό φάουλ σε βάρος του Μασούρα, δεν έκανε κάτι το αντικανονικό.

34′ Έπρεπε να υποδείξει κίτρινη κάρτα στον Παλάσιος του Παναθηναϊκού για ριψοκίνδυνο παίξιμο στο πόδι του Ποντένσε.

43′ Έπρεπε να σφυρίξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν παίκτης του Παναθηναϊκού μάρκαρε αντικανονικά τον Φορτούνη. Στην αμέσως επόμενη διακοπή ο Φορτούνης διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή και του υπέδειξε κίτρινη κάρτα.

49′ Η στιγμής της διακοπής με τον φερόμενο τραυματισμό του Χουάνκαρ.