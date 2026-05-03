Πράματα και θάματα στην Τούμπα – Δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του ΠΑΟΚ

Ούτε ο διαιτητής Σότσα. Ούτε ο δεύτερος επόπτης Φοντάνι έχοντας τη φάση πιάτο. Ούτε το VAR (Παϊρέτο). Oύτε όμως και ο AVAR που έχει και την τελική ευθύνη (Φουρνέου).

Τέσσερις διεθνείς ρέφερι από την Ιταλία που θα τους θυμόμαστε για καιρό. Το «καρέ» που δεν είδε τον Μπάμπα να είναι ένα μέτρο οφσάιντ στη φάση του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 και να «παίζει» κανονικά έπειτα από την πρώτη επέμβαση του Κωνσταντή Τζολάκη στο σουτ του Μιχαϊλίδη.

Ο Μιχαϊλίδης έκανε το σουτ, ο Τζολάκης απέκρουσε, παρά το γεγονός ότι ο Μπάμπα ήταν μπροστά του και σαφώς εκτεθειμένος, αλλά ο Γερεμέγιεφ πήρε το «ριμπάουντ» και από κοντά έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Ένα γκολ που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να είχε μετρήσει, αφού είναι ξεκάθαρα εκτεθειμένος ο Μπάμπα, που βρισκόταν μπροστά στον Τζολάκη και μάλιστα έκανε κίνηση προς την μπάλα, πριν πάρει το «ριμπάουντ» ο Γερεμέγεφ.

Παρόλα αυτά, ο Ιταλός διαιτητής και το AVAR έκλεισαν τα μάτια και μέτρησαν το γκολ.