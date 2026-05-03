Χωρίς προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Πότε αναμένονται ουρές
Σύμφωνα με τις Αρχές, η επιστροφή των οχημάτων αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής.
Χωρίς προβλήματα η επιστροφή των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς – Πότε αναμένονται ουρές
Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται μέχρι στιγμής η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς προς την Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη, αλλά ελεγχόμενη στα μεγάλα οδικά δίκτυα.
Οι Αρχές ωστόσο παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τις βραδινές ώρες της Κυριακής αναμένεται κορύφωση της επιστροφής, κυρίως στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.
Πάνω από 130.000 οχήματα επέστρεψαν στην Αττική
Ομαλή είναι η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την αυξημένη ροή οχημάτων.
Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται σε σημεία όπως η Νέα Πέραμος και ο Ισθμός της Κορίνθου, με τις Αρχές να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αν κριθεί αναγκαίο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από το απόγευμα της Πέμπτης αναχώρησαν από την Αττική περίπου 203.000 οχήματα, με τις επιστροφές να φτάνουν έως τώρα τις 130.000.
Μόνο από την εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, από τις 06:00 το πρωί, έχουν επιστρέψει περίπου 23.000 οχήματα, με τον βασικό όγκο των οχημάτων να αναμένεται το βράδυ της Κυριακής.
Την ίδια ώρα, χωρίς προβλήματα εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων και στα διόδια των Αφιδνών, χωρίς να καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα ή καθυστερήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, περιορισμένος ήταν ο αριθμός των εκδρομέων που επέστρεψαν το προηγούμενο 24ωρο, καθώς από τις 06:00 το πρωί της προηγούμενης ημέρας έως και τις 6 το πρωί σήμερα πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών περίπου 21.500 οχήματα.
