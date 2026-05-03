Ένας άνδρας που επρόκειτο να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του πίσω από τα κάγκελα για ένοπλη ληστεία το 1997 στην κομητεία του Χιούστον στη Τζόρτζια αφέθηκε ελεύθερος μετά από μια ακρόαση που διήρκεσε 29 χρόνια.

«Νιώθω σαν στον παράδεισο αυτή τη στιγμή», είπε ο Τζέιμς Άσκιου Τζούνιορ. «Νιώθω σαν τα όνειρα να γίνονται πραγματικότητα. Το καλύτερο κομμάτι της ζωής μου, ειλικρινά, ξέρετε. Λαμβάνοντας υπόψη από πού προέρχομαι».

Έγγραφα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Χιούστον δείχνουν ότι σε ηλικία 23 ετών, ο Άσκιου κατηγορήθηκε για 10 κατηγορίες για ένοπλη ληστεία στο Morrison’s Fresh Cooking στο Warner Robins στις 25 Αυγούστου 1997.

Ο Άσκιου, τώρα 52 ετών, είπε ότι αυτή ήταν μια περίοδος στη ζωή του που είχε λίγες επιλογές.

Η καταδίκη του 23χρονου

«Το 1997, τυφλώθηκα από τους δρόμους», είπε. «Έκανα ένα νεογέννητο μωρό και είχα ένα αυτοκίνητο, οπότε ξέρετε, λογαριασμούς. Απλώς έπεσα σε δύσκολη θέση. Όχι λόγω ναρκωτικών ή αλκοόλ ή οτιδήποτε άλλου, επειδή έπεσα σε δύσκολη θέση. Απλώς χρειαζόμουν γρήγορα χρήματα, αυτό είναι όλο, γρήγορα χρήματα».

Ενώ ο συγκατηγορούμενός του δήλωσε ένοχος και καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης, ο Άσκιου παραπέμφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε και για τις δέκα κατηγορίες ένα χρόνο αργότερα. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Ο Άσκιου είπε ότι ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής του.

«Ήταν συντριπτικό. Ήταν ίσως το χειρότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ουσιαστικά σκότωσε όλη μου την οικογένεια κατά μία έννοια, ράγισε την καρδιά όλων», είπε. «Ένιωθα σαν να μην είχα ξαναμπεί ποτέ στη φυλακή, σαν να μην είχα ξαναγίνει ποτέ ένοπλη ληστεία, σαν να μην μπορούσαν να μου το κάνουν, σαν να μην μπορούσαν να με αφήσουν ελεύθερο χωρίς αναστολή. Αλλά ο νόμος έλεγε ότι μπορούσαν».

Η κακή απόφαση του εισαγγελέα

Ο τότε Εισαγγελέας της Κομητείας του Χιούστον, Κέλι Μπερκ, πίεσε για την επιβολή ισόβιας κάθειρξης λόγω των προηγούμενων καταδίκων του Άσκιου για κακουργήματα, οι οποίες περιελάμβαναν εγκλήματα όπως είσοδος σε αυτοκίνητο, διάρρηξη και πλαστογραφία.

Ήταν η πρώτη του χρονιά ως εισαγγελέας και ο Μπερκ είπε ότι ήθελε να κάνει μια «δήλωση» ότι ήταν αυστηρός απέναντι στο έγκλημα, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι η ποινή του Άσκιου Τζούνιορ ήταν λάθος.

«Προσπαθούσα να στείλω το μήνυμα ότι, θα είμαι σκληρός, θα είμαι δύσκολος να με αντιμετωπίσεις», είπε ο Μπερκ που τον «έτρωγαν» οι τύψεις.

«Πήγε σε δίκη ενώ δεν έπρεπε. Αντέδρασα με μια κακή απόφαση και του έδωσα ισόβια ποινή χωρίς αναστολή».

Ο Μπερκ είπε ότι γνώριζε ότι η ποινή του Ακσέου ήταν δυσανάλογη σε σχέση με το έγκλημα.

«Του είπα ότι ήταν δικό μου λάθος» λέει ο εισαγγελέας

«Ήξερα όταν συνέβη ότι ήταν περισσότερο από όσο του άξιζε», είπε ο πρώην εισαγγελέας. «Η πρόθεσή μου ήταν να μειώσω την ποινή του… Δεν είχα ποτέ σκοπό να ζήσει ισόβια χωρίς αναστολή. Αυτό ήταν δικό μου λάθος».

Ενώ ο Μπερκ αρχικά πίστευε ότι ένα απλό τηλεφώνημα στην επιτροπή αποφυλάκισης θα ήταν αρκετό, η μείωση της ποινής του Άσκιου θα αποδεικνυόταν πολύ πιο δύσκολη.

«Το σχέδιό μου ήταν, όταν ο Τζέσι θα είχε εκτίσει 12 με 15 χρόνια φυλάκισης… να τον αφήσω ελεύθερο. Έτσι, στα 12 χρόνια, κάλεσα την υπηρεσία αποφυλάκισης υπό όρους και είπα, “Ε, αφήστε τον ελεύθερο”, και εκείνοι είπαν, “εμμ, δεν γίνεται”», είπε ο Μπερκ. «Οι κανόνες είχαν γίνει πιο αυστηροί. Από το 1995 έως το 2000, η ​​Τζόρτζια έγινε πολύ πιο αυστηρή, πρόσθεσε πολλά κρεβάτια στη φυλακή και έκανε πολύ πιο δύσκολο να πάρεις αποφυλάκιση υπό όρους».

«Ζήτησα συγγνώμη από τον Τζέσι γι’ αυτό. Ήταν απίστευτος», είπε ο πρώην εισαγγελέας. «Συνεχώς ανταλλάσσαμε email και του είπα ότι είπα Τζέσι, είναι δικό μου λάθος και θα το διορθώσω».

Ο Άσκιου είπε ότι ο Μπερκ τον παρακίνησε κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του και τελικά άρχισε να τον βλέπει ως οικογένεια.

Η απελευθέρωση 28 χρόνια μετά

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι σε ακρόαση στις 24 Απριλίου 2026, ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας του Χιούστον, GE Bo Adams, επέβαλε στον Άσκιου ποινή φυλάκισης 25 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που είχε εκτίσει, αφέθηκε ελεύθερος την ίδια ημέρα.

Ο Άσκιου επέστρεψε σπίτι των γονιών του, του παιδιού του και των εγγονιών του στο Γουόρνερ Ρόμπινς και είπε ότι σιγά σιγά συνηθίζει τη ζωή έξω από την φυλακή.

«Αρχικά, ήταν σαν «ουάου». Σταδιακά το συνειδητοποιώ και μπορώ να επιστρέψω στην κοινωνία και να γίνω καλύτερος άνθρωπος», είπε ο Άσκιου. «Ο Θεός με ευλόγησε να κάνω αυτό που ήθελε. Και ξέρεις ότι με έφερε σπίτι. Είμαι απλώς ευλογημένος και έχω την οικογένειά μου, δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη για την οικογένεια».