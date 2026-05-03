Η τραγική απώλεια της Άννα Νικόλ Σμιθ, η 19χρονη κόρη και ο υποστηρικτικός πατέρας

Ο Λάρι Μπίρκχεντ δήλωσε πρόσφατα ότι ο κόσμος επιθυμεί η 19χρονη κόρη του, Ντανιελίν, να «ακολουθήσει τα βήματα» της μητέρας της, Άννα Νικόλ Σμιθ. «Είμαι ενθουσιασμένος, ωστόσο» είπε ο φωτογράφος στο People για την έφηβη κόρη του, η οποία σπουδάζει αυτή τη στιγμή στο πανεπιστήμιο

Η Ντανιελίν Μπίρκχεντ χαράσει τον δικό της δρόμο

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό People, στο γκαλά Barnstable Brown, πριν από το Κεντάκι Ντέρμπι του 2026, η κόρη της Άννα Νικόλ Σμιθ και του Λάρι Μπίρκχεντ μίλησε για τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο.

«Σπουδάζω εγκληματολογία» είπε η 19χρονη Ντανιελίν στην εκδήλωση της 1ης Μαΐου. «Ίσως να κάνω διπλή ειδίκευση, πιθανώς σε κάτι που έχει σχέση με τη μαγειρική, γιατί μου αρέσει πολύ» πρόσθεσε. «Δεν ξέρω».

Η τυχαία δόση

Ο Λάρι, 53 ετών, βρισκόταν στο πλευρό της Ντανιελίν στο φιλανθρωπικό γκαλά που συγκέντρωσε πλήθος αστέρων.

Αυτός και η Σμιθ, η οποία πέθανε από τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007 σε ηλικία 39 ετών, καλωσόρισαν τη Ντανιελίν το 2006.

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή

Τον Σεπτέμβριο του 2006, το πρώην μοντέλο του Playboy καλωσόρισε στον κόσμο την κόρη της. Λίγες μέρες αργότερα, ο γιος της Ντάνιελ – ενώ επισκεπτόταν την ίδια και τη νέα ετεροθαλή αδελφή του στο νοσοκομείο – πέθανε, σε ηλικία μόλις 20 ετών. Το μωρό ονομάστηκε Ντάνιελιν στη μνήμη του.

Πέντε μήνες αργότερα, στις 8 Φεβρουαρίου του 2007, η Άννα Νικόλ Σμιθ πέθανε με τον ίδιο τρόπο που πέθανε και ο γιος της, από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Ωστόσο, περισσότερο από μια απλή τραγική σύμπτωση, άνθρωποι από το περιβάλλον της Σμιθ έχουν υποστηρίξει ότι οι θάνατοι της μητέρας και του γιου ήταν στενά συνδεδεμένοι.

Του είχε τρελή αδυναμία

Ο Ντάνιελ γεννήθηκε το 1986, προϊόν του πρώτου γάμου της Άννα Νικόλ με τον Μπίλι Γουέιν Σμιθ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1985 όταν το ζευγάρι ήταν 18 και 17 ετών. Αυτό συνέβαινε όταν το πρώην μοντέλο χρησιμοποιούσε ακόμα το πραγματικό της όνομα, Βίκυ Λιν Μάρσαλ.

Για τη στενή σχέση της Σμιθ με τον γιο της έχουν μιλήσει πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο πρώην σύντροφός της, δικηγόρος και ατζέντης, Χάουαρντ Στερν.

Σε μια συνέντευξη στο περιοδικό People που δημοσιεύτηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά το θάνατό της, περιέγραψε τη σχέση μαμάς και γιου.

«Η Άννα και ο Ντάνιελ ήταν αχώριστοι. Ο Ντάνιελ ήταν χωρίς αμφιβολία το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Άννας. Από τη στιγμή που τη γνώρισα, τα πάντα ήταν για τον Ντάνιελ» είπε.

«Θα έλεγα ότι σωματικά, πέθανε την περασμένη εβδομάδα, αλλά με πολλούς τρόπους, συναισθηματικά πέθανε όταν πέθανε ο Ντάνιελ».

«Νόμιζα ότι εκείνη την εποχή κανείς δεν του είχε συνταγογραφήσει μεθαδόνη, απ’ όσο γνωρίζω. Δεν του είχα συνταγογραφήσει καμία μεθαδόνη. Ίσως ίσως να ήταν η μεθαδόνη της Άννας»

Ο ρόλος του γιατρού

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θάνατος του γιου της ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την πρώην σταρ του ριάλιτι – όπως είναι η απώλεια κάθε παιδιού από έναν γονέα. Αλλά ο πρώην γιατρός της αποκαλύψε πρόσφατα ότι η θλίψη της μπορεί να ενισχύθηκε από τις σκέψεις ότι η ίδια δεν τον βοήθησε, δεν έκανε κάτι για να αποφύγει τον θάνατό του.

Ο Δρ, Σαντίπ Καπούρ, ο οποίος πράγματι κατηγορήθηκε και αργότερα αθωώθηκε για αδικήματα που σχετίζονται με την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Σμιθ, μοιράστηκε τις σκέψεις του για την υπόθεση του θανάτου του νεαρού στο Fox News.

Οι τοξικολογικές εκθέσεις έδειξαν ότι ο Ντάνιελ είχε στον οργανισμό του δύο ειδών αντικαταθλιπτικά, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα σε συνδυασμό με παυσίπονη μεθαδόνη – το οποίο ο Καπούρ υπέθεσε ότι μπορεί να είχε πάρει από την κρυψώνα της μητέρας του.

«Ο Ντάνιελ ήταν ένα γλυκό, νεαρό αγόρι. Πιο ανώριμος από την ηλικία του» είπε.

«Νόμιζα ότι εκείνη την εποχή κανείς δεν του είχε συνταγογραφήσει μεθαδόνη, απ’ όσο γνωρίζω. Δεν του είχα συνταγογραφήσει καμία μεθαδόνη. Ίσως ίσως να ήταν η μεθαδόνη της Άννας».

Ο Δρ Καπούρ φαντάστηκε ότι η Σμιθ γνώριζε την αλήθεια

«Και υποθέτω ότι κατά κάποιο τρόπο το ήξερε αυτό. Αυτό πρόσθεσε στη θλίψη της, στην ενοχή της. Επειδή αυτό που συνέβη δεν έπρεπε να είχε συμβεί» δήλωσε στο Fox News.

«Απλά πρόσθεσε τόσο πολύ στη θλίψη της, ότι ίσως ήταν το φάρμακό της που προκάλεσε τον θάνατό του».

Και ίσως αυτός να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Σμιθ, η οποία, σύμφωνα με τον Καπούρ, ήταν εξαιρετικά τυπική ενώ ακολουθούσε «πολύ αυστηρές οδηγίες» για τα παυσίπονα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της με την Ντάνιελιν, κατάφερε με κάποιο τρόπο να πάρει μια θανατηφόρα υπερβολική δόση πέντε μήνες αργότερα.

Τουλάχιστον αυτό πίστευε ο γιατρός της υπονοώντας ότι η θλίψη έπαιξε ρόλο στο θάνατό της.

«Ήταν τρομερά αναστατωμένη και φαινόταν να θέλει να ζήσει σαν να μην ήταν νεκρός ο γιος της. Ήταν σε άρνηση, δεν ήθελε να το δεχθεί. Παρόλο που ήθελε πραγματικά να είναι κοντά στην κόρη της για να την μεγαλώσει, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτή την απώλεια».

Οι τελευταίες ημέρες της Άννα Νικόλ Σμιθ

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι τελευταίες ημέρες της Σμιθ πιθανότατα πέρασαν σε μια θολούρα από ναρκωτικά. Ο σύντροφός της Χάουαρντ Στερ δήλωσε ότι υπέφερε από συμπτώματα που έμοιαζαν με γρίπη από τότε που έφτασαν στο Seminole Hard Rock Hotel στο Χόλιγουντ στις 5 Φεβρουαρίου και έπαιρνε μι ασειρά από αντιικά φάρμακα για να τα αντιμετωπίσει.

Ο Στερν είπε ότι το πρωί της 8ης Φεβρουαρίου 2007 βοήθησε τη σύντροφό του να πάει στο μπάνιο και στη συνέχεια εκείνη επέστρεψε στο κρεβάτι, όπου, εξ όσων θυμάται, έμεινε μέχρι που έφυγε από το ξενοδοχείο γύρω στις 11 το πρωί.

Δύο ώρες αργότερα, η προσωπική της νοσοκόμα, η οποία ταξίδευε με το ζευγάρι, την ανακάλυψε αναίσθητη και κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Της χορηγήθηκε καρδιοαναπνευστική βοήθεια και οι νοσοκόμοι έφτασαν λίγη ώρα αργότερα, αλλά η 39χρονη μεταφέρθηκε νεκρή σε κοντινό νοσοκομείο στις 2.49 μ.μ..

Κοκτέιλ φαρμάκων

Η νεκροψία αργότερα αποκάλυψε ότι η Σμιθ είχε στον οργανισμό της έναν συνδυασμό του υπνωτικού φαρμάκου – που χαρακτηρίστηκε ως το «κύριο συστατικό» του θανάτου της, το φάρμακο για το βήχα και τρεις διαφορετικές μάρκες βενζοδιαζεπίνης. Ωστόσο, η αστυνομία ανακάλυψε δεκάδες διαφορετικές συνταγές και χάπια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της την ημέρα του θανάτου της.

Οι νομικές επιπτώσεις μετά το θάνατό της

Οι Δρ. Καπούρ και ο Στερν, μαζί με την ψυχίατρο Δρ. Κριστίν Εροσέβιτς, κατηγορήθηκαν αργότερα για παράνομη συνταγογράφηση ελεγχόμενων ουσιών και απόκτηση πλαστών συνταγών και δικάστηκαν. Ο Καπούρ αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες το 2010.

Ο Στερν ωστόσο, κρίθηκε αρχικά ένοχος για δύο κατηγορίες συνωμοσίας (για την προμήθειά της με ναρκωτικά), προτού η καταδίκη του απορριφθεί από άλλον δικαστή ένα χρόνο αργότερα. Ο εν λόγω δικαστής έκρινε ότι αν και ο Στερν είχε χρησιμοποιήσει ψεύτικο όνομα για να προμηθευτεί συνταγογραφούμενα φάρμακα για τη Σμιθ, αυτό έγινε για να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή και όχι για να της κάνει κακό.

Εν τω μεταξύ, η Δρ. Εροσέβιτς, κρίθηκε αρχικά ένοχη για συνωμοσία, αλλά στη συνέχεια μόνο για απόκτηση φαρμάκων με απάτη. Δεν εξέτισε ποινή φυλάκισης, αλλά της ανακλήθηκε η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη νομική μάχη που προέκυψε από τον θάνατο της Άννα Νικόλ Σμιθ.

Τίνος είναι το παιδί;

Τρεις μήνες μετά το θάνατό της, τρεις άνδρες διεκδίκησαν την πατρότητα της κόρης της Σμιθ, Ντάνιελιν, συμπεριλαμβανομένου του Στερν, ο οποίος αναγραφόταν στο πιστοποιητικό γέννησής της.

Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2017, μετά από τεστ DNA, ο πρώην φίλος της Άννας, ο Λάρι Μπίρκχεντ, βρέθηκε να είναι ο πατέρας της και του δόθηκε η κηδεμονία του παιδιού.

Έκτοτε, ο ανύπαντρος πατέρας προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας της για την κόρη τους πηγαίνοντάς την να επισκεφθεί τον τάφο της μητέρας της και το μέρος που αγαπούσε, τις Μπαχάμες.

«Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις ένα κοριτσάκι χωρίς μαμά» δήλωσε ενώ βρισκόταν στο The Steve Harvey Show το 2016.

«Είναι διαφορετικό από μια φυσιολογική κατάσταση. Προσπαθώ ωστόσο να την μεγαλώσω όσο πιο φυσιολογική μπορώ».

Και γυρίζουμε ξανά στο σήμερα

Ο Λάρι Μπίρκχεντ δήλωσε στο People ότι είναι περήφανος για την κόρη του, ανεξάρτητα από το τι αποφασίσει να κάνει με την καριέρα της. « Είμαι ενθουσιασμένος που θα ακολουθήσει όποιο μονοπάτι θέλει» είπε.

«Πολλοί άνθρωποι θέλουν να ακολουθήσει τα βήματα της μαμάς της -και το έχει σκεφτεί αυτό, και ίσως κάποια μέρα να επιστρέψει σε αυτό- αλλά αυτή τη στιγμή, θέλει να κάνει το δικό της με την εγκληματολογία και τις εγκληματολογικές σπουδές».

«Οπότε, είμαι εντελώς σύμφωνος με ό,τι θέλει», πρόσθεσε ο Λάρι.

Περήφανος

Η Ντανιέλιν, που μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο των σπουδών της στο πανεπιστήμιο, «πήρε καλούς βαθμούς», είπε ο Λάρι.

«Ξέρεις, ήταν λίγο δύσκολο να φτάσει στον τερματισμό, όπως στις ιπποδρομίες, αλλά βρήκε δυνάμεις στο τέλος και κατάφερε να τα καταφέρει. Έκανε εξαιρετική δουλειά», συνέχισε. «Γι’ αυτό είμαι περήφανος γι’ αυτήν από κάθε άποψη».

Οι συγκρίσεις με τη μητέρα της

Το δίδυμο πατέρα-κόρης εμφανίζεται συνήθως κάθε χρόνο στο Barnstable Brown Gala, το οποίο διοργανώνεται προς όφελος του Barnstable Brown Diabetes Center στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι.

Στην φετινή εκδήλωση, η Ντανιελίν εμφανίστηκε με νέο λουκ, το οποίο, όπως είπε, ήταν μια προσπάθεια να διαμορφώσει το δικό της στυλ.

Ωστόσο, η φοιτήτρια εξήγησε ότι δεν την πειράζουν οι συγκρίσεις με τη μακαρίτισσα μητέρα της, λέγοντας ότι «πάντα με κάνουν να νιώθω καλά, γιατί αγαπώ τη μαμά μου».

«Ήταν πανέμορφη, και μου αρέσει να με συγκρίνουν μαζί της γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαι κι εγώ. Αλλά μου αρέσει επίσης να με αναγνωρίζουν ως ξεχωριστό άτομο» συνέχισε η Ντανιελίν. «Γιατί πάντα λένε “η κόρη της Άννα Νικόλ Σμιθ” και ποτέ απλά Ντανιελίν. Ελπίζω λοιπόν ότι η εμφάνισή μου αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει κάπως σε αυτό».

Ο περήφανος και πάντα υποστηρικτικός μπαμπάς Λάρι πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που είναι απλά ο εαυτός της».

*Με στοιχεία από people.com