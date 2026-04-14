Η κόρη του Ρίτσαρντ Μπάρτον, το διαζύγιο των γονιών της και η σχέση της με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Για εμάς που ζούμε τόσο μακριά από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, η παιδική ηλικία της Κέιτ Μπάρτον μοιάζει απίστευτα μυθική. Η μητέρα της ήταν η Σίμπιλ Ουίλιαμς, μια Ουαλή ηθοποιός που ίδρυσε το δημοφιλές νυχτερινό κλαμπ «Arthur» στη Νέα Υόρκη, και ο πατέρας της ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ένας από τους πιο διάσημους άνδρες στον κόσμο και κορυφαίος ηθοποιός της εποχής του.

Δεν ήταν εύκολο να μεγαλώνει με διάσημους γονείς, αλλά η Κέιτ Μπάρτον έχει μόνο θερμά λόγια να πει για την παιδική της ηλικία. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Scandal» εμφανίζεται στο επεισόδιο της εκπομπής «Finding Your Roots» της Τρίτης, 14 Απριλίου, και σε ένα αποκλειστικό βίντεο του περιοδικού People, αναπολεί τα μαθήματα ζωής που έμαθε από τον πατέρα της.

Συμπόνια και πολυπλοκότητα

Ο Ρίτσαρντ, ο οποίος πέθανε το 1984, παντρεύτηκε τη μητέρα της Κέιτ, Σίμπιλ Γουίλιαμς, το 1949, και καλωσόρισε την Κέιτ το 1957. Όπως αφηγείται ο παρουσιαστής Χένρι Λούις Γκέιτς Τζούνιορ, «Παντρεύτηκαν νέοι, και όταν γεννήθηκε η Κέιτ, ο πατέρας της ήταν διεθνής σταρ».

«Σύντομα θα ερωτευόταν μια άλλη σταρ, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αναγκάζοντας την Κέιτ να παρακολουθήσει τη διάλυση του γάμου των γονιών της με πολύ δημόσιο τρόπο», συνεχίζει ο Γκέιτς.

«Ωστόσο, η Κέιτ όχι μόνο άντεξε το χάος -αλλά βγήκε πιο σοφή από αυτό, με θαυμασμό για τη μεγαλοφυΐα του πατέρα της και συμπόνια για την πολυπλοκότητά του».

«Κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία, σε κάποιο βαθμό, τι είναι ο αλκοολισμός. Αλλά αυτό που πραγματικά κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι οι γονείς σου μπορούν να χωρίσουν και εσύ να είσαι εντάξει»

Σκοτεινές στιγμές

Η Κέιτ λέει ότι ο πατέρας της ήταν «υπέροχος, τρυφερός», αλλά επίσης πάλευε με τον αλκοολισμό «όλη του τη ζωή» και περνούσε περιόδους όπου «ήταν εντάξει για λίγο». Αλλά υπήρχαν και «σκοτεινές στιγμές».

«Μπορεί να είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις αυτό» θυμάται η 68χρονη σήμερα Κέιτ. «Η μητριά μου είχε επίσης προβλήματα, αν και ελαφρώς διαφορετικά. Και ο πατριός μου είχε προβλήματα. Έτσι, όπου κι αν πήγαινα, έπρεπε να τα αντιμετωπίζω».

Τι είναι ο αλκοολισμός

Η μητέρα της, η οποία χώρισε από τον Ρίτσαρντ το 1963, όταν η Κέιτ ήταν 6 ετών, «ήταν η μόνη που δεν είχε αυτά τα προβλήματα» παραδέχεται.

«Κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία, σε κάποιο βαθμό, τι είναι ο αλκοολισμός. Αλλά αυτό που πραγματικά κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι οι γονείς σου μπορούν να χωρίσουν και εσύ να είσαι εντάξει», λέει η Κέιτ στο βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Burton & Taylor (@burtonandtaylor)

Παντρεύτηκαν δύο φορές

Ο ρομαντικός δεσμός του Ρίτσαρντ με την Τέιλορ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διάσημες σχέσεις του Χόλιγουντ.

Γνώρισαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» το 1963, και στη συνέχεια παντρεύτηκαν δύο φορές -την πρώτη φορά από το 1964 έως το 1974 και τη δεύτερη από το 1975 έως το 1976.

Επανενώθηκαν το 1982 στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια της ηθοποιού.

Το τηλεφώνημα

Λίγες μέρες πριν πεθάνει ο Ρίτσαρντ το 1984, είχε τηλεφωνήσει στη φίλη της Τέιλορ, τη σχεδιάστρια μόδας Βίκι Τίελ (Vicky Tiel), η οποία είπε στο περιοδικό People ότι ο ηθοποιός της εξέφρασε την αγάπη του για την Τέιλορ.

«Πριν πεθάνει ο Ρίτσαρντ, νομίζω δύο μέρες πριν, μου τηλεφώνησε. Μου είπε: “Δεν νομίζω ότι θα ζήσω για πολύ ακόμα, και ήθελα απλώς εσύ και ο Ρον [ο τότε σύζυγος της Τίελ, ο μακιγιέρ Ρον Μπέρκλεϊ] να πείτε στην Ελίζαμπεθ ότι θα την αγαπώ πάντα περισσότερο από όλους. Την αγαπώ για πάντα. Και μου λείπει και την αγαπώ με όλη μου την καρδιά”».

Η Κέιτ Μπέρτον, σε παλιότερη συνέντευξή της, το 2022, δήλωσε ότι η μητριά της την έκανε πάντα να νιώθει «σαν στο σπίτι της»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Burton & Taylor (@burtonandtaylor)

Μέλος της οικογένειας

Η Κέιτ Μπέρτον, σε παλιότερη συνέντευξή της, το 2022, δήλωσε ότι η μητριά της την έκανε πάντα να νιώθει «σαν στο σπίτι της».

«Νομίζω ότι με δέχτηκε πραγματικά με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη μέρα» λέει στο Page Six προσθέτοντας ότι όταν οι δύο παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 1964, η Τέιλορ είχε ήδη τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά την έκανε να νιώθει σαν να ήταν μέλος της οικογένειας.

«Θέλω να πω, αυτά ήταν τα αδέλφια μου» εξήγησε η ηθοποιός της σειράς «Inventing Anna». «Εξακολουθούν να είναι τα αδέλφια μου, είμαστε ακόμα πολύ, πολύ κοντά. Οπότε, γενικά, με δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Με έκανε να νιώθω τόσο σαν στο σπίτι μου».

Ζωή

Όταν η Τέιλορ γνώρισε τον Ρίτσαρντ στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» το 1963, ήταν ήδη στον τέταρτο σύζυγό της, έχοντας προηγουμένως παντρευτεί τον Κόνραντ Χίλτον Τζούνιορ, τον Μάικλ Γουάιλντινγκ (με τον οποίο είχε τους γιους Κρίστοφερ και Μάικλ), τον Μάικ Τοντ (με τον οποίο είχε την κόρη Λίζα) και τον Έντι Φίσερ.

Η Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ, οι οποίοι υιοθέτησαν μια κόρη με το όνομα Μαρία κατά τη διάρκεια του γάμου τους, παντρεύτηκαν το 1964, όταν η Κέιτ ήταν περίπου 7 ετών, χώρισαν για πρώτη φορά το 1974, ξαναπαντρεύτηκαν το 1975 και χώρισαν οριστικά το 1976.

Η πραγματική μητέρα της Κέιτ, η ηθοποιός Σίμπιλ Γουίλιαμς, είχε επίσης μια κόρη με τον Ρίτσαρντ, την Τζέσικα, η οποία νοσηλεύτηκε σε ηλικία 6 ετών με σχιζοφρένεια και αυτισμό.

Χαρά

Η Κέιτ περιέγραψε την Τέιλορ ως «πολύ διασκεδαστική και ζεστή, με ένα κοφτερό, ξεκαρδιστικό χιούμορ, που πάντα αναζητούσε τη χαρά. Εννοώ, ήταν πραγματικά ένα χαρούμενο άτομο».

Χαρακτήρισε τη μεταμόρφωση της Τέιλορ σε ακτιβίστρια για το AIDS «αξιοθαύμαστη» και «εκπληκτική», πριν σημειώσει ότι τόσο η ίδια όσο και τα 10 εγγόνια της συμμετέχουν ενεργά στο Ίδρυμα Ελίζαμπεθ Τέιλορ για το AIDS.

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει ότι συχνά κάνεις την καλύτερη δουλειά όταν είσαι κουρασμένος, γιατί η ενέργειά σου είναι περιορισμένη και πρέπει να την εστιάσεις με μεγάλη ένταση. Έλεγε: “Χρησιμοποίησε την κούρασή σου”»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Burton & Taylor (@burtonandtaylor)

Στα βήματα του πατέρα της

Και ενώ η προσωπική ζωή της Κέιτ δεν καταλήγει στα εξώφυλλα των κουτσομπολίστικων περιοδικών όπως αυτή του πατέρα της, η επαγγελματική της καριέρα είναι εντυπωσιακή από μόνη της.

Αρχικά, η Μπάρτον δεν ήθελε ποτέ να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός, καθώς σκεφτόταν να ασχοληθεί με τη διεθνή διπλωματία. Η κλίση προς την υποκριτική ήρθε στα είκοσί της, κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω, χαράζοντας τη δική της πορεία, ξεχωριστή από τη φήμη της οικογένειάς της.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο, αλλά πολλοί θαυμαστές την γνωρίζουν από τους μακροχρόνιους ρόλους της στις επιτυχημένες σειρές της Σόντα Ράιμς, Grey’s Anatomy και Scandal (έπαιξε την Δρ. Έλις Γκρέι και την Αντιπρόεδρο Σάλι Λάνγκστον, αντίστοιχα).

Το καλοκαίρι του 2019, η Μπάρτον -η οποία έχει προταθεί τρεις φορές για τα βραβεία Tony και Emmy- επέστρεψε στις κλασικές της ρίζες, πρωταγωνιστώντας στην παραγωγή «Coriolanus» του «Shakespeare in the Park» του Public Theater, μια από τις λιγότερο γνωστές τραγωδίες του Σαίξπηρ.

Η Μπάρτον υποδύθηκε τη Βολουμνία, την αυταρχική μητέρα που ενθαρρύνει τον γιο της να επιτύχει τη μεγαλοσύνη -και να βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο.

Ποια συμβουλή έδωσε σε αυτήν ο διάσημος πατέρας της;

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει ότι συχνά κάνεις την καλύτερη δουλειά όταν είσαι κουρασμένος, γιατί η ενέργειά σου είναι περιορισμένη και πρέπει να την εστιάσεις με μεγάλη ένταση. Έλεγε: “Χρησιμοποίησε την κούρασή σου”.

»Ο μπαμπάς μου έχει φύγει, αλλά ακόμα με συμβουλεύει μέσα στο μυαλό μου. Και άκουσα κάποτε τον Μάικ Νίκολς να λέει στη Γκλεν Κλόουζ: “Φέρε μαζί σου την ημέρα σου. Ό,τι κι αν σε απασχολεί”».