magazin
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 09:28
Μέσα Μεταφοράς: Πώς κινούνται σήμερα μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ και Τραμ
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η κόρη του Ρίτσαρντ Μπάρτον, το διαζύγιο των γονιών της και η σχέση της με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Fizz 14 Απριλίου 2026, 12:10

Η κόρη του Ρίτσαρντ Μπάρτον, το διαζύγιο των γονιών της και η σχέση της με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Ο Ρίτσαρντ Μπάρτον χώρισε από τη μητέρα της Κέιτ, τη Σίμπιλ Γουίλιαμς, όταν αυτή ήταν 6 ετών και παντρεύτηκε την Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Για εμάς που ζούμε τόσο μακριά από τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, η παιδική ηλικία της Κέιτ Μπάρτον μοιάζει απίστευτα μυθική. Η μητέρα της ήταν η Σίμπιλ Ουίλιαμς, μια Ουαλή ηθοποιός που ίδρυσε το δημοφιλές νυχτερινό κλαμπ «Arthur» στη Νέα Υόρκη, και ο πατέρας της ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ένας από τους πιο διάσημους άνδρες στον κόσμο και κορυφαίος ηθοποιός της εποχής του.

Δεν ήταν εύκολο να μεγαλώνει με διάσημους γονείς, αλλά η Κέιτ Μπάρτον έχει μόνο θερμά λόγια να πει για την παιδική της ηλικία. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Scandal» εμφανίζεται στο επεισόδιο της εκπομπής «Finding Your Roots» της Τρίτης, 14 Απριλίου, και σε ένα αποκλειστικό βίντεο του περιοδικού People, αναπολεί τα μαθήματα ζωής που έμαθε από τον πατέρα της.

Μπάρτον

Ρίτσαρντ, Κέιτ και Σίμπιλ Μπάρτον / Wikimedia Commons

Συμπόνια και πολυπλοκότητα

Ο Ρίτσαρντ, ο οποίος πέθανε το 1984, παντρεύτηκε τη μητέρα της Κέιτ, Σίμπιλ Γουίλιαμς, το 1949, και καλωσόρισε την Κέιτ το 1957. Όπως αφηγείται ο παρουσιαστής Χένρι Λούις Γκέιτς Τζούνιορ, «Παντρεύτηκαν νέοι, και όταν γεννήθηκε η Κέιτ, ο πατέρας της ήταν διεθνής σταρ».

«Σύντομα θα ερωτευόταν μια άλλη σταρ, την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, αναγκάζοντας την Κέιτ να παρακολουθήσει τη διάλυση του γάμου των γονιών της με πολύ δημόσιο τρόπο», συνεχίζει ο Γκέιτς.

«Ωστόσο, η Κέιτ όχι μόνο άντεξε το χάος -αλλά βγήκε πιο σοφή από αυτό, με θαυμασμό για τη μεγαλοφυΐα του πατέρα της και συμπόνια για την πολυπλοκότητά του».

«Κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία, σε κάποιο βαθμό, τι είναι ο αλκοολισμός. Αλλά αυτό που πραγματικά κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι οι γονείς σου μπορούν να χωρίσουν και εσύ να είσαι εντάξει»

YouTube thumbnail

Σκοτεινές στιγμές

Η Κέιτ λέει ότι ο πατέρας της ήταν «υπέροχος, τρυφερός», αλλά επίσης πάλευε με τον αλκοολισμό «όλη του τη ζωή» και περνούσε περιόδους όπου «ήταν εντάξει για λίγο». Αλλά υπήρχαν και «σκοτεινές στιγμές».

«Μπορεί να είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το ξεπεράσεις αυτό» θυμάται η 68χρονη σήμερα Κέιτ. «Η μητριά μου είχε επίσης προβλήματα, αν και ελαφρώς διαφορετικά. Και ο πατριός μου είχε προβλήματα. Έτσι, όπου κι αν πήγαινα, έπρεπε να τα αντιμετωπίζω».

Τι είναι ο αλκοολισμός

Η μητέρα της, η οποία χώρισε από τον Ρίτσαρντ το 1963, όταν η Κέιτ ήταν 6 ετών, «ήταν η μόνη που δεν είχε αυτά τα προβλήματα» παραδέχεται.

«Κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία, σε κάποιο βαθμό, τι είναι ο αλκοολισμός. Αλλά αυτό που πραγματικά κατάλαβα από πολύ μικρή ηλικία είναι ότι οι γονείς σου μπορούν να χωρίσουν και εσύ να είσαι εντάξει», λέει η Κέιτ στο βίντεο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Burton & Taylor (@burtonandtaylor)

Παντρεύτηκαν δύο φορές

Ο ρομαντικός δεσμός του Ρίτσαρντ με την Τέιλορ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο διάσημες σχέσεις του Χόλιγουντ.

Γνώρισαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» το 1963, και στη συνέχεια παντρεύτηκαν δύο φορές -την πρώτη φορά από το 1964 έως το 1974 και τη δεύτερη από το 1975 έως το 1976.

Επανενώθηκαν το 1982 στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια της ηθοποιού.

Το τηλεφώνημα

Λίγες μέρες πριν πεθάνει ο Ρίτσαρντ το 1984, είχε τηλεφωνήσει στη φίλη της Τέιλορ, τη σχεδιάστρια μόδας Βίκι Τίελ (Vicky Tiel), η οποία είπε στο περιοδικό People ότι ο ηθοποιός της εξέφρασε την αγάπη του για την Τέιλορ.

«Πριν πεθάνει ο Ρίτσαρντ, νομίζω δύο μέρες πριν, μου τηλεφώνησε. Μου είπε: “Δεν νομίζω ότι θα ζήσω για πολύ ακόμα, και ήθελα απλώς εσύ και ο Ρον [ο τότε σύζυγος της Τίελ, ο μακιγιέρ Ρον Μπέρκλεϊ] να πείτε στην Ελίζαμπεθ ότι θα την αγαπώ πάντα περισσότερο από όλους. Την αγαπώ για πάντα. Και μου λείπει και την αγαπώ με όλη μου την καρδιά”».

Η Κέιτ Μπέρτον, σε παλιότερη συνέντευξή της, το 2022, δήλωσε ότι η μητριά της την έκανε πάντα να νιώθει «σαν στο σπίτι της»

Μέλος της οικογένειας

Η Κέιτ Μπέρτον, σε παλιότερη συνέντευξή της, το 2022, δήλωσε ότι η μητριά της την έκανε πάντα να νιώθει «σαν στο σπίτι της».

«Νομίζω ότι με δέχτηκε πραγματικά με ανοιχτές αγκάλες από την πρώτη μέρα» λέει στο Page Six προσθέτοντας ότι όταν οι δύο παντρεύτηκαν για πρώτη φορά το 1964, η Τέιλορ είχε ήδη τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, αλλά παρόλα αυτά την έκανε να νιώθει σαν να ήταν μέλος της οικογένειας.

«Θέλω να πω, αυτά ήταν τα αδέλφια μου» εξήγησε η ηθοποιός της σειράς «Inventing Anna». «Εξακολουθούν να είναι τα αδέλφια μου, είμαστε ακόμα πολύ, πολύ κοντά. Οπότε, γενικά, με δέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες. Με έκανε να νιώθω τόσο σαν στο σπίτι μου».

Ζωή

Όταν η Τέιλορ γνώρισε τον Ρίτσαρντ στα γυρίσματα της ταινίας «Κλεοπάτρα» το 1963, ήταν ήδη στον τέταρτο σύζυγό της, έχοντας προηγουμένως παντρευτεί τον Κόνραντ Χίλτον Τζούνιορ, τον Μάικλ Γουάιλντινγκ (με τον οποίο είχε τους γιους Κρίστοφερ και Μάικλ), τον Μάικ Τοντ (με τον οποίο είχε την κόρη Λίζα) και τον Έντι Φίσερ.

Η Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ, οι οποίοι υιοθέτησαν μια κόρη με το όνομα Μαρία κατά τη διάρκεια του γάμου τους, παντρεύτηκαν το 1964, όταν η Κέιτ ήταν περίπου 7 ετών, χώρισαν για πρώτη φορά το 1974, ξαναπαντρεύτηκαν το 1975 και χώρισαν οριστικά το 1976.

Η πραγματική μητέρα της Κέιτ, η ηθοποιός Σίμπιλ Γουίλιαμς, είχε επίσης μια κόρη με τον Ρίτσαρντ, την Τζέσικα, η οποία νοσηλεύτηκε σε ηλικία 6 ετών με σχιζοφρένεια και αυτισμό.

Χαρά

Η Κέιτ περιέγραψε την Τέιλορ ως «πολύ διασκεδαστική και ζεστή, με ένα κοφτερό, ξεκαρδιστικό χιούμορ, που πάντα αναζητούσε τη χαρά. Εννοώ, ήταν πραγματικά ένα χαρούμενο άτομο».

Χαρακτήρισε τη μεταμόρφωση της Τέιλορ σε ακτιβίστρια για το AIDS «αξιοθαύμαστη» και «εκπληκτική», πριν σημειώσει ότι τόσο η ίδια όσο και τα 10 εγγόνια της συμμετέχουν ενεργά στο Ίδρυμα Ελίζαμπεθ Τέιλορ για το AIDS.

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει ότι συχνά κάνεις την καλύτερη δουλειά όταν είσαι κουρασμένος, γιατί η ενέργειά σου είναι περιορισμένη και πρέπει να την εστιάσεις με μεγάλη ένταση. Έλεγε: “Χρησιμοποίησε την κούρασή σου”»

Στα βήματα του πατέρα της

Και ενώ η προσωπική ζωή της Κέιτ δεν καταλήγει στα εξώφυλλα των κουτσομπολίστικων περιοδικών όπως αυτή του πατέρα της, η επαγγελματική της καριέρα είναι εντυπωσιακή από μόνη της.

Αρχικά, η Μπάρτον δεν ήθελε ποτέ να γίνει επαγγελματίας ηθοποιός, καθώς σκεφτόταν να ασχοληθεί με τη διεθνή διπλωματία. Η κλίση προς την υποκριτική ήρθε στα είκοσί της, κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω, χαράζοντας τη δική της πορεία, ξεχωριστή από τη φήμη της οικογένειάς της.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο, αλλά πολλοί θαυμαστές την γνωρίζουν από τους μακροχρόνιους ρόλους της στις επιτυχημένες σειρές της Σόντα Ράιμς, Grey’s Anatomy και Scandal (έπαιξε την Δρ. Έλις Γκρέι και την Αντιπρόεδρο Σάλι Λάνγκστον, αντίστοιχα).

Το καλοκαίρι του 2019, η Μπάρτον -η οποία έχει προταθεί τρεις φορές για τα βραβεία Tony και Emmy- επέστρεψε στις κλασικές της ρίζες, πρωταγωνιστώντας στην παραγωγή «Coriolanus» του «Shakespeare in the Park» του Public Theater, μια από τις λιγότερο γνωστές τραγωδίες του Σαίξπηρ.

Η Μπάρτον υποδύθηκε τη Βολουμνία, την αυταρχική μητέρα που ενθαρρύνει τον γιο της να επιτύχει τη μεγαλοσύνη -και να βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο.

Ποια συμβουλή έδωσε σε αυτήν ο διάσημος πατέρας της;

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει ότι συχνά κάνεις την καλύτερη δουλειά όταν είσαι κουρασμένος, γιατί η ενέργειά σου είναι περιορισμένη και πρέπει να την εστιάσεις με μεγάλη ένταση. Έλεγε: “Χρησιμοποίησε την κούρασή σου”.

»Ο μπαμπάς μου έχει φύγει, αλλά ακόμα με συμβουλεύει μέσα στο μυαλό μου. Και άκουσα κάποτε τον Μάικ Νίκολς να λέει στη Γκλεν Κλόουζ: “Φέρε μαζί σου την ημέρα σου. Ό,τι κι αν σε απασχολεί”».

Headlines:
Τουρισμός
Tουρισμός: Η εκεχειρία έφερε κρατήσεις αλλά η αβεβαιότητα επανήλθε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πολιτική
Αναφορές για νέες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν αυτή την εβδομάδα – Κίνα: Επικίνδυνος ο αμερικανικός αποκλεισμός του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ο Λούκα Γκουαντανίνο στηρίζει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
«Νέος και ευαίσθητος» 13.04.26

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από έναν μήνα από τότε που το Τιμοτέ Σαλαμέ τα «έβαλε» με την όπερα και το μπαλέτο, ωστόσο τα σχόλιά του συζητιούνται ακόμα

Φροίξος Φυντανίδης
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση
Γονίδια 13.04.26

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Έφη Αλεβίζου
«Είναι μια φωλιά από φίδια»: O Στιβ Κροφτ, η δημοσιογραφία και το 60 Minutes
Δουλειά 24/7 13.04.26

«Οι βομβητές χτυπούν, μπαίνεις σε αεροπλάνα, επιστρέφεις και περνάς τρεις ή τέσσερις μέρες γράφοντας το σενάριο, μετά στις προβολές και ύστερα ξανά από την αρχή», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Στιβ Κροφτ

Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σακελλαρίδης: Άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Λαζαρίδη από την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Σήμερα στην συνέντευξή του προκλητικός Μ. Λαζαρίδης δεν δίστασε να πει δημόσια ψέματα ότι δήθεν προσελήφθη ως μετακλητός, ενώ το ΦΕΚ του διορισμού του αναφέρει ρητώς ότι προσλαμβάνεται ως «ειδικός επιστήμονας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου» τόνισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις να προσληφθεί – Να τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

«Πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ στη σκιά όσων επικαλέστηκε σήμερα ο Μακάριος Λαζαρίδης σε συνέντευξή του

Σύνταξη
Λαζαρίδης: Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου αλλά… δεν χρειαζόταν – «Το Μαξίμου δεν μου ζήτησε εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Το άσπρο μαύρο προσπάθησε να κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης καθώς παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν χρειάζονταν παρά τις προβλέψεις του νόμου

Σύνταξη
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εφ’όλης της ύλης: Η δουλειά, οι κρίσεις πανικού και η «τελεία» στη σχέση-ρουτίνα
Βίντεο 14.04.26

«Δε θα πω ότι ένιωθα καταπιεσμένη όσο ότι ένιωθα ότι ρουτινιάζω και δεν έβγαινα από αυτήν την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Αφηγήσεις Δημοσιογραφίας 14.04.26

Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Σύνταξη
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία – Αρνείται τις κατηγορίες
Ελλάδα 14.04.26

Η σορός του 64χρονου στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε το Μ. Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία - Ο 42χρονος άλλαξε την προανακριτική κατάθεση και δηλώνει αθώος, ωστόσο δεν έπεισε τις ανακριτικές αρχές

Σύνταξη
Διαμαρτυρία της Μπαρτσελόνα πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο για το… χορτάρι του «Μετροπολιτάνο» (vid)
Champions League 14.04.26

Η Μπαρτσελόνα έκανε την τελευταία της προπόνηση πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και οι άνθρωποι του συλλόγου πήγαν... απευθείας σε αυτούς της UEFA για να διαμαρτυρηθούν για το χορτάρι του γηπέδου.

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι καλύπτει τον Μακάριο Λαζαρίδη τον οποίο έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies