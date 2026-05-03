Κυριακή 03 Μαϊου 2026
02.05.2026 | 17:05
Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
Κόσμος 03 Μαΐου 2026, 18:00

Μπορούν ποτέ να δουλέψουν τα πιο ισχυρά σύνορα;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι ηγέτες έχουν υψώσει τείχη και φράγματα – αλλά τα αποτελέσματά τους είναι απρόβλεπτα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Πριν από περίπου τέσσερις χιλιετίες, ένας βασιλιάς των Σουμερίων αποφάσισε να προστατεύσει την επικράτειά του από τις επιδρομές νομαδικών φυλών που εγκατέλειπαν τις ξηρασίες των δικών τους εδαφών.

Έτσι, διέταξε την κατασκευή του πρώτου γνωστού συνοριακού τείχους στην ιστορία: ενός φράγματος μήκους 177 χιλιομέτρων ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη. Ήταν μια πρώιμη προσπάθεια να οριστούν τα όρια της εξουσίας μέσα από πέτρα και γη.

Από τότε, κάθε μεγάλη αυτοκρατορία και κάθε οργανωμένο κράτος χρησιμοποίησε τείχη, τάφρους και φράχτες για να προστατεύσει τα εδάφη του.

Τα σύνορα δεν ήταν μόνο αμυντικά έργα, αλλά και σύμβολα δύναμης και ελέγχου.

Ωστόσο, όπως γράφει ο Guardian, η ιστορία δείχνει ότι αυτά τα τείχη σπάνια άντεξαν στον χρόνο.

Το πρώτο μεγάλο συνοριακό τείχος των Σουμερίων έχει εξαφανιστεί κάτω από την έρημο του Ιράκ.

Το Τείχος του Αδριανού στη Ρωμαϊκή Βρετανία εγκαταλείφθηκε εδώ και αιώνες.

Ακόμη και το λεγόμενο «Σιδηρούν Παραπέτασμα» της Ευρώπης κατέρρευσε στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Παρόλα αυτά, η τάση για την κατασκευή νέων συνόρων δεν σταμάτησε ποτέ.

Τείχος του Βερολίνου, Έτος 1990

Από το τείχος του Βερολίνου στη σύγχρονη εποχή

Το Τείχος του Βερολίνου υπήρξε ίσως το πιο ισχυρό σύμβολο διαχωρισμού στον 20ό αιώνα.

Για 28 χρόνια χώριζε την Ανατολική από τη Δυτική Γερμανία, αντιπροσωπεύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στον κομμουνισμό και τον καπιταλισμό. Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, περίπου 140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να το διασχίσουν.

Η πτώση του το 1989 σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής και γέννησε την ελπίδα για έναν πιο ενωμένο κόσμο.

Ωστόσο, αυτή η ελπίδα δεν μεταφράστηκε σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα. Αντίθετα, τα επόμενα χρόνια παρατηρήθηκε μια παγκόσμια αύξηση στην κατασκευή συνοριακών φραγμών.

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, ενώ στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου υπήρχαν περίπου 12 μεγάλα τείχη συνόρων, σήμερα ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τα 70.

Από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και την Αμερική, τα κράτη επενδύουν όλο και περισσότερο σε φράχτες, συρματοπλέγματα και τείχη.

Το κόστος των «σκληρών» συνόρων

Η κατασκευή τέτοιων υποδομών είναι εξαιρετικά δαπανηρή.

Για παράδειγμα, το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού έχει εκτιμηθεί ότι κοστίζει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια ανά μίλι.

Παρόμοια έργα σε άλλες περιοχές του κόσμου απαιτούν τεράστιους δημόσιους πόρους, συχνά εις βάρος κοινωνικών υπηρεσιών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διοργάνωσε προεκλογική συγκέντρωση στο Ελ Πάσο, το 2019.

Το ανθρώπινο κόστος όμως είναι ακόμη πιο βαρύ.

Τα τελευταία χρόνια, οι θάνατοι μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα έχουν αυξηθεί δραματικά.

Χιλιάδες άνθρωποι πνίγονται, σκοτώνονται ή εξαφανίζονται κάθε χρόνο προσπαθώντας να αποφύγουν φράχτες, περιπολίες και επικίνδυνες διαδρομές.

Παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται και αλλού: στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε ευρωπαϊκές συνοριακές περιοχές, όπου οι προσπάθειες ενίσχυσης των συνόρων δεν σταματούν τη μετανάστευση, αλλά συχνά την καθιστούν πιο επικίνδυνη.

Μπορούν τα τείχη να σταματήσουν τη μετανάστευση;

Και παρά την επιμονή σε αυτά, η εμπειρία δείχνει πως τα τείχη δεν σταματούν τη μετανάστευση.

Τα αυστηρότερα σύνορα σπάνια αποτρέπουν ανθρώπους που φεύγουν από πολέμους, φτώχεια ή κλιματικές καταστροφές.

Απλά, τους ωθούν να αναζητήσουν πιο επικίνδυνες διαδρομές.

Στην ισπανική ενκλάβη της Θέουτα στην Αφρική, για παράδειγμα, μετανάστες από την ήπειρο επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα κολυμπώντας, αποφεύγοντας συρματοπλέγματα και στρατιωτική επιτήρηση.

Στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού, έχουν ανακαλυφθεί εκτεταμένα υπόγεια τούνελ που κατασκευάζονται από παράνομα δίκτυα.

Επιπλέον, υπάρχει και μια παράδοξη συνέπεια: όσο πιο δύσκολο γίνεται το πέρασμα, τόσο περισσότεροι μετανάστες επιλέγουν να παραμείνουν μόνιμα στη χώρα προορισμού, αντί να επιστρέψουν.

Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι τα σκληρά σύνορα δεν μειώνουν απαραίτητα τη μετανάστευση, αλλά αλλάζουν τη μορφή της.

Ένας μετανάστης πετάει μια πέτρα, ενώ άλλοι σκαρφαλώνουν σε ένα φράχτη στα σύνορα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με την ελληνική αστυνομία στα σύνορα της Τουρκίας στο Πάζαρκουλε και της Ελλάδας στις Καστανιές, κοντά στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, στις 6 Μαρτίου 2020.

Το παράδειγμα της Ιρλανδίας

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της πολυπλοκότητας των συνόρων είναι η Ιρλανδία. Η διαίρεση του νησιού πριν από έναν αιώνα δημιούργησε ένα πολιτικό σύνορο που επηρέασε βαθιά τις τοπικές κοινότητες.

Κατά μήκος των ιρλανδικών συνόρων, οικογένειες, χωράφια και χωριά χωρίστηκαν απότομα. Κατά την περίοδο των «Ταραχών», το σύνορο έγινε σημείο έντασης και βίας. Αν και σήμερα τα φυσικά εμπόδια έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις παραμένουν.

Μετά το Brexit, η πιθανότητα επαναφοράς ενός «σκληρού» συνόρου προκάλεσε έντονες ανησυχίες. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής θεωρούν πλέον ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μεγαλύτερη ενοποίηση, όχι διαχωρισμό.

Κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται κατά του βρετανικού στρατού, καθισμένοι πάνω στα οδοφράγματα τους στην οδό Cupar, στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, στις 10 Σεπτεμβρίου 1969.
Γιατί οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να χτίζουν τείχη;

Παρά τα ιστορικά παραδείγματα αποτυχίας, οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να επενδύουν σε τείχη και φράχτες. Ο λόγος δεν είναι μόνο πρακτικός, αλλά και πολιτικός.

Τα σύνορα λειτουργούν ως ισχυρά σύμβολα, κυρίως για λαϊκίστική δεξιά που θέτει το αντι-μεταναστευτικό ως βασικό ζήτημα της ατζέντας της.

Ένα τείχος δείχνει αποφασιστικότητα. Δίνει την εντύπωση ελέγχου σε ένα σύνθετο και συχνά χαοτικό παγκόσμιο περιβάλλον.

Επιπλέον, απευθύνεται σε βαθιές ανθρώπινες ανάγκες για ασφάλεια, ταυτότητα και προστασία.

Ωστόσο, αυτή η συμβολική δύναμη συχνά υπερισχύει της πραγματικής αποτελεσματικότητας.

Τα τείχη προσφέρουν μια επιδερμική απάντηση σε πολύπλοκα προβλήματα, όπως η μετανάστευση, η οικονομική ανισότητα ή η πολιτική αστάθεια.

Υπάρχει εναλλακτική λύση;

Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούν να υπάρξουν σύνορα, αλλά τι είδους σύνορα χρειαζόμαστε, υποστηρίζει ο Guardian.

Οι απόλυτα κλειστές και στρατιωτικοποιημένες γραμμές φαίνεται πως δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους χωρίς μεγάλο ανθρώπινο κόστος.

Ίσως μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση να είναι η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση: οι πολεμικές συγκρούσεις, η φτώχεια, η πολιτική αστάθεια και η κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, τα σύνορα μπορούν να λειτουργούν όχι μόνο ως εμπόδια, αλλά και ως σημεία συνεργασίας και ανταλλαγής. Η οικονομική και πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών χωρών συχνά αποδεικνύεται πιο σταθερή από οποιοδήποτε τείχος.

H ψευδαίσθηση της ασφάλειας

Η ιστορία των τειχών δείχνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: κατασκευάζονται με την ελπίδα της ασφάλειας, αλλά τελικά παρακάμπτονται, καταρρέουν ή γίνονται προϊόν πολιτικής εκμετάλλευσης.

Τα σύνορα είναι πιθανό να παραμείνουν μέρος του κόσμου μας.

Όμως η πίστη ότι όσο πιο ψηλά είναι τα τείχη τόσο πιο ασφαλείς είμαστε, φαίνεται να είναι μια ψευδαίσθηση.

Ίσως το πραγματικό στοίχημα δεν είναι να χτίζουμε πιο ισχυρά σύνορα, αλλά να χτίζουμε πιο σταθερές κοινωνίες που δεν θα χρειάζονται να κρύβονται πίσω από αυτά.

Ενέργεια
Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα: Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο - Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία
Ακόμα χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις ο Τραμπ – Χάνει έδαφος ακόμα και στα δυνατά του σημεία

Έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα αντιμετωπίζει ένα επιδεινούμενο πολιτικό κλίμα χάρη στις ακραίες πολιτικές της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά – «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»
Πυροβόλησε τη νύφη της δύο φορές στο κεφάλι έπειτα από καυγά - «Την σκότωσα, καθάρισα την τιμή μου»

Το άγριο έγκλημα συγκλόνισε την Τουρκία - Η 58χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι η νύφη της απατούσε τον γιο της - «Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό; τη ρώτησα, μου είπε 'θα το κάνω' και άνοιξα πυρ»

Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας
Ισραηλινό δικαστήριο παρατείνει την κράτηση των δύο ακτιβιστών του Global Sumud Flotila – Ξεκίνησαν απεργία πείνας

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι ο Keshek και ο Avila συνδέονται με τη Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού (PCPA), η οποία έχει κατηγορηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ότι «ενεργεί κρυφά για λογαριασμό» της Χαμάς.

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο
Το σούπερ-γιοτ που αγνόησε τον πόλεμο

Η διέλευση του Nord από τα Στενά του Ορμούζ εν μέσω γεωπολιτικής έντασης αποκαλύπτει τα όρια της διεθνούς πίεσης και τη δύναμη των παγκόσμιων ελίτ

Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»
Η Ευρώπη στο περιθώριο των «mega deals»

Πώς οι ΗΠΑ χτίζουν τους νέους οικονομικούς κολοσσούς - Οι συγχωνεύσεις-μαμούθ αναδιαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να αναζητά νέα στρατηγική ανάμεσα σε ρύθμιση και ανταγωνιστικότητα

Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών
Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας, πάντως, ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά

Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές. 

Αναστασία Σταματοπούλου
Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία μια ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ και διακομίστηκε σε νοσοομείο

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων.Τζαβέλλα ο Παν.Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

LIVE: ΟΦΗ – Άρης
LIVE: ΟΦΗ – Άρης

LIVE: ΟΦΗ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Άρης για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Πώς στήθηκε η ενέδρα στον 36χρονο – Συνελήφθη η εν διαστάσει σύζυγός του

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;

H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας για την 35η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν
LIVE: Σασουόλο – Μίλαν

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Μίλαν για την 35η αγωνιστική της Serie A.

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα: Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο - Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

