newspaper
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:15

Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα

Παρά τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται για την επιτήρηση και την καταστολή, οι ευρωπαϊκές πολιτικές αποτυγχάνουν, με αποτέλεσμα οι θάνατοι των μεταναστών στη Μεσόγειο να αυξάνονται συνεχώς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Spotlight

Την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επενδύσει σημαντικά στην στρατιωτικοποίηση των θαλάσσιων συνόρων τους και στην εξωτερική ανάθεση των αρμοδιοτήτων ελέγχου των μεταναστών σε εταίρους στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, παρά την εκθετική αύξηση των προϋπολογισμών για τα σύνορα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να καταφεύγουν στη θάλασσα για να φτάσουν στο έδαφος της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας τη βία και τον θάνατο.

Όπως γράφει η Luna Vives, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Μετανάστευσης, Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, σε άρθρο της στο The Conversation, είναι καιρός να παραδεχτούμε ότι αυτή η κατασταλτική στρατηγική έχει αποτύχει και να αναρωτηθούμε τι πρέπει να ακολουθήσει.

Στα τέλη του 2013, λίγο μετά τα ναυάγια της Λαμπεντούζα στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους, η ιταλική κυβέρνηση ανέπτυξε την επιχείρηση Mare Nostrum στην κεντρική Μεσόγειο. Πάνω από 150.000 άνθρωποι διασώθηκαν τους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, με μηνιαίο κόστος 9 εκατομμυρίων ευρώ, η επιχείρηση κρίθηκε οικονομικά μη βιώσιμη.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2015, η Frontex (η Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και Ακτοφυλακής της ΕΕ) ανέλαβε την επιχείρηση Triton για να αντικαταστήσει την Mare Nostrum.

Η αλλαγή ονόματος αντανακλούσε μια παράλληλη αλλαγή στη λογική. Η Mare Nostrum («η θάλασσά μας» στα λατινικά, μια αναφορά στο ρόλο της στη διατήρηση της ζωής και στη σύνδεση των ανθρώπων) είχε σχεδιαστεί ως αποστολή έρευνας και διάσωσης.

Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση Triton (που πήρε το όνομά της από τον ισχυρό θεό) επικεντρώθηκε στην εξάρθρωση των δικτύων λαθρεμπορίου.

[1/4]Μετανάστες στέκονται πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, μετά από μια επιχείρηση διάσωσης στα ανοικτά της Κρήτης, Ελλάδα, 22 Νοεμβρίου 2022. REUTERS/Stringer/File Photo Αγορά δικαιωμάτων χρήσης

Σημείο καμπής

Η επιχείρηση σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης στη θάλασσα. Η νομιμότητα, η εντολή και οι πόροι της Frontex επεκτάθηκαν δραματικά μετά το 2015.

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενέτειναν τη στρατιωτικοποίηση και επιτάχυναν την ανάθεση του ελέγχου των συνόρων στις χώρες αναχώρησης.

Στην κεντρική Μεσόγειο, η Ιταλία μεταβίβασε 270 εκατομμύρια ευρώ στις κυβερνώντες ελίτ της Λιβύης έως το 2021, κυρίως για να ενισχύσει την ικανότητα της χώρας να αναχαιτίζει σκάφη μεταναστών — τα οποία συχνά εντοπίζονται από τα drones της Frontex που επιβλέπουν την αμφισβητούμενη ζώνη διάσωσης της Λιβύης.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ διέθεσε 465 εκατομμύρια ευρώ από το Επείγον Ταμείο για την Αφρική (που επίσης δημιουργήθηκε το 2015) για να ενισχύσει τις προσπάθειες της λιβυκής κυβέρνησης στον τομέα της μετανάστευσης και του ελέγχου των συνόρων.

Μέχρι σήμερα, όσοι «διασώζονται» από τις λιβυκές δυνάμεις τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπου έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις κακοποίησης .

Αφήνοντας τους μετανάστες στην τύχη τους

Στα ανατολικά, η ΕΕ συμφώνησε να καταβάλει στην Τουρκία εννέα δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2016 και 2023, προκειμένου να αποτρέψει τους ανθρώπους από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες που μαστίζονται από πολέμους να περάσουν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια.

Σκάφη γεμάτα με ολόκληρες οικογένειες επαναπροωθήθηκαν — και εξακολουθούν να απωθούνται μέχρι σήμερα — στην Τουρκία ή αφέθηκαν να περιπλανιούνται κάτω από τα μάτια της Frontex.

Η ίδια τακτική σύντομα εξαπλώθηκε προς τα δυτικά. Το 2019, η Ισπανία και η ΕΕ μεταβίβασαν περισσότερα από 460 εκατομμύρια ευρώ στο Μαρόκο, καθώς και πρόσθετα κεφάλαια για εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Μεγάλο μέρος αυτών των μεταφορών προοριζόταν, και πάλι, για την ανάπτυξη της ικανότητας της χώρας να περιπολεί τις θάλασσες και να αναχαιτίζει τα σκάφη των μεταναστών. Πιο πρόσφατα, η ΕΕ και η Ισπανία συνήψαν παρόμοιες συμφωνίες με τη Μαυριτανία αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες έχουν γίνει συνήθης πρακτική στην ΕΕ, ωστόσο οι κυβερνήσεις δεν διστάζουν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για την επιτήρηση των συνόρων. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός της Frontex για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ένα άγνωστο ποσό διατίθεται για συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν τεχνολογία για τα σύνορα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να τριπλασιαστεί αυτό το επίπεδο επενδύσεων για την πρωτοβουλία της για τη μετανάστευση, τα σύνορα και την ασφάλεια για την περίοδο 2028-2034, με συνολική επένδυση 81 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αύξηση των θανάτων μεταναστών στη θάλασσα

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι επενδύσεις κατά την τελευταία δεκαετία δεν κατάφεραν να οδηγήσουν ούτε σε ασφαλείς θάλασσες, ούτε σε ασφαλέστερα σύνορα.

Ο κύριος στόχος της πολιτικής για τα θαλάσσια σύνορα μετά το 2015 ήταν η εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και η πρόληψη των πνιγμών.

Αντ’ αυτού, έχει ωθήσει τους ανθρώπους στα χέρια επαγγελματιών λαθρεμπόρων, οι οποίοι έχουν δει τα κέρδη τους να εκτοξεύονται καθώς εκμεταλλεύονται την ανάγκη των μεταναστών.

Εν τέλει, οι θάνατοι έχουν αυξηθεί ως άμεσο αποτέλεσμα της εξωτερικής ανάθεσης.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη διαχείριση της θαλάσσιας μετανάστευσης αποσκοπούσαν επίσης στην παύση των παράνομων διαβάσεων των συνόρων. Ωστόσο, οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί προς την ΕΕ παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να φύγουν από τις χώρες τους και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διεθνή προστασία, καθώς και οι εργαζόμενοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της γηράσκουσας Ευρώπης σε εργατικό δυναμικό, συνεχίζουν να αναζητούν μια ελπίδα που μόνο η θάλασσα μπορεί να προσφέρει.

Οι θάνατοι στη θάλασσα, η βία κατά των μεταναστών και οι κυβερνητικές επενδύσεις αυξάνονται ταυτόχρονα κατά μήκος των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Μεσόγειος έχει γίνει όχι μόνο νεκροταφείο, αλλά και ένα απύθμενο πηγάδι χρημάτων.

Το ναυάγιο της Πύλου

Ένα τραγικό παράδειγμα από τη χώρα μας είναι το ναυάγιο της Πύλου.

Το ναυάγιο στην Πύλο, που σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2023, αποτελεί μία από τις πιο φονικές ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία της Μεσογείου.

Το υπερφορτωμένο αλιευτικό σκάφος «Adriana», το οποίο είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία, βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα, περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σκάφος μετέφερε μεταξύ 500 και 750 επιβατών, κυρίως από το Πακιστάν, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν.

Από τους επιβαίνοντες, διασώθηκαν 104 άτομα, όλοι άνδρες ηλικίας μεταξύ 16 και 40 ετών.

Το πλοίο Adriana πριν βυθιστεί

Αντίθετα, ανασύρθηκαν 82 σοροί, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες, περιλαμβανομένων περίπου 100 παιδιών που σύμφωνα με μαρτυρίες βρίσκονταν στο αμπάρι του σκάφους, παραμένουν αγνοούμενοι και θεωρούνται πλέον νεκροί. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 500.

Η τραγωδία της Πύλου αναδεικνύει την ανάγκη για επαναξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης, με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Κοιτώντας μπροστά

Ποιες είναι οι επιλογές;

Υπάρχει χώρος για φιλόδοξα προγράμματα, υποστηρίζει η Vives: μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ θα τάσσονταν υπέρ της μεγάλης κλίμακας νομιμοποίησης των ατόμων χωρίς καθεστώς ασυλίας που βρίσκονται ήδη στο έδαφος.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, που έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη συνεργασία σε θέματα παγκόσμιας μετανάστευσης, προσφέρει έναν ακόμη πιο τολμηρό οδικό χάρτη για μια στρατηγική που αξιοποιεί το δυναμικό της κινητικότητας που διαχειρίζεται η κυβέρνηση.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Όποια και αν είναι η επιλογή, ένα πράγμα είναι σαφές: η στρατιωτικοποίηση και η εξωτερική ανάθεση του ελέγχου των συνόρων δεν είναι μόνο δαπανηρές, αλλά και αναποτελεσματικές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

Ευτυχία: Είναι τελικά στο χέρι μας;

World
Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

Nvidia: Eπενδύει 100 δισ. δολ. στην OpenAI

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Υπουργείο Εξωτερικών 22.09.25

Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
Αποκλειστικό Reuters: Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Αποκλειστικό Reuters 22.09.25

Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις, ήδη από αυτή την εβδομάδα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου
Διπλωματική σύγκρουση 22.09.25

ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου

Ξεπερνούν τις 150 οι χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, ενώ στον ΟΗΕ το Μεσανατολικό θα κυριαρχήσει. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που στηρίζει την πολιτική Νετανιάχου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εσθονία: «Μην μας ξαναπείτε ψέματα» είπε στην Ρωσία – «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία
Βγήκαν τα γάντια 22.09.25

H Εσθονία λέει στην Ρωσία, «μην μας ξαναπείτε ψέματα» - «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία

Νέα τροπή στην ένταση στη Βαλτική, καθώς ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την Εσθονία μέσω του ΥΠΕΞ να δείχνει στιγμιότυπο από ραντάρ με τις φερόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ – Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν
Ουκρανία 22.09.25

Σφοδρές μάχες στο Κουπιάνσκ - Γιατί είναι στρατηγικής σημασίας για τον Πούτιν

Η ανακατάληψη του «βασικού αυτού ουκρανικού οχυρού» αποτελεί κύριο στόχο της Μόσχα στην περιφέρεια του Χάρκοβο - Νέα προώθηση του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας
Υβριδική επίθεση 22.09.25

Κυβερνοεπίθεση ransomware στα αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να εφαρμοστεί η οδηγία κυβερνοασφάλειας

Για υβριδική επίθεση μιλάει η Κομισιόν. Τα προβλήματα από την κυβερνοεπίθεση παραμένουν σε ορισμένα αεροδρόμια. Επιβεβαιώθηκε ότι οι χάκερ έπληξαν το σύστημα check-in ζητώντας λύτρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη – Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια
Νέα εγκληματολογία 22.09.25

Το μυστήριο των διδύμων αντρών που παρέλυσε τη Δικαιοσύνη - Πώς ένας βιασμός λύθηκε μετά από 38 χρόνια

Μια υπόθεση βιασμού στις ΗΠΑ που έμεινε ανεξιχνίαστη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες βρήκε τελικά τη λύση της χάρη σε μια πρωτοποριακή τεχνική DNA

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νότια Καρολίνα: 35χρονος κρατούσε κλειδωμένους 4 «ευάλωτους ενήλικες» και ζούσε με τα χρήματά τους
Δέκα χρόνια 22.09.25

Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα των θυμάτων του για δικό του όφελος, ενώ τους κρατούσε αιχμάλωτους στο υπόγειο του σπιτιού του για 10 ολόκληρα χρόνια

Σύνταξη
Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;
Περιφερειακή κυριαρχία 22.09.25

Η Συρία, η Κύπρος και το «Μεγάλο Ισραήλ»: Είναι η Τουρκία ο επόμενος ισραηλινός στόχος στη Μέση Ανατολή;

Η Τουρκία και το Ισραήλ βρίσκονται σε μια περίοδο αυξανόμενης καχυποψίας και στρατηγικής αντιπαράθεσης, με τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο των εντάσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουσκ: «Η Πολωνία δεν θα διστάσει να καταρρίψει αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της»
Κόσμος 22.09.25

Προειδοποίηση Τουσκ: Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας

«Θα λάβουμε την απόφαση να καταρρίψουμε ιπτάμενα αντικείμενα που παραβιάζουν το έδαφός μας και πετούν επάνω από την Πολωνία - επ' αυτού δεν υπάρχει συζήτηση», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Σύνταξη
Ιταλία: Απεργιακός ξεσηκωμός ενάντια στη σφαγή στη Γάζα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Stop στη γενοκτονία» 22.09.25

Απεργιακός ξεσηκωμός στην Ιταλία ενάντια στη σφαγή στη Γάζα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

«Blocchiamo tutto», δηλαδή «Σταματάμε τα πάντα» φώναξαν οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν στην απεργία στην Ιταλία ενάντια στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα - Μαζικές και δυναμικές διαδηλώσεις

Σύνταξη
Παλαιστίνη: Η αναγνώρισή της από μια σειρά χωρών βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα – Η στάση των ΗΠΑ
Πιεσμένος ο Νετανιάχου 22.09.25

Βαθαίνει τα παγκόσμια διπλωματικά ρήγματα η αναγνώριση της Παλαιστίνης από μια σειρά χωρών - Η στάση των ΗΠΑ

Το Ισραήλ απειλεί να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίποινα στην αναγνώριση της Παλαιστίνης - Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά από το Τελ Αβίβ να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; - Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε
Υπουργείο Εξωτερικών 22.09.25

Ισραήλ: O στολίσκος Global Sumud Flotilla δεν θα φτάσει ποτέ στη Γάζα, δεν θα το επιτρέψουμε

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που αποτελείται από δεκάδες σκάφη, σκοπεύει να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει τρόφιμα και ανθρωπιστικά εφόδια στον θύλακα

Σύνταξη
Αποκλειστικό Reuters: Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Αποκλειστικό Reuters 22.09.25

Πλησιάζουν οι κυρώσεις Τραμπ ενάντια στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις, ήδη από αυτή την εβδομάδα, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»
Δηλητήριο 22.09.25

Σάρα Φέργκιουσον: Αντιδράσεις και καθαίρεση από τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν – «Σπουδαίος φίλος»

Η Σάρα Φέργκιουσον, δούκισσα του Γιορκ και πρώην συζύγος του πρίγκιπα Άντριου έχει προκαλέσει σάλο στη Βρετανία μετά τις αποκαλύψεις των email της στον Τζέφρι Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Έκαναν graffiti τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Λισαβόνα (pic)

Οπαδοί της Μπενφίκα θέλοντας να δείξουν την εκτίμησή τους προς τον Ζοσέ Μουρίνιο έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό «graffiti», λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στον πάγκο της Μπενφίκα μετά από 25 χρόνια.

Σύνταξη
ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου
Διπλωματική σύγκρουση 22.09.25

ΟΗΕ: ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον όλων, ενώ η Παλαιστίνη γίνεται το κέντρο του κόσμου

Ξεπερνούν τις 150 οι χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, ενώ στον ΟΗΕ το Μεσανατολικό θα κυριαρχήσει. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη μεγάλη δύναμη που στηρίζει την πολιτική Νετανιάχου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εσθονία: «Μην μας ξαναπείτε ψέματα» είπε στην Ρωσία – «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία
Βγήκαν τα γάντια 22.09.25

H Εσθονία λέει στην Ρωσία, «μην μας ξαναπείτε ψέματα» - «Μην κλαίγεστε αν σας καταρρίψουμε» λέει η Πολωνία

Νέα τροπή στην ένταση στη Βαλτική, καθώς ανέβηκαν οι τόνοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την Εσθονία μέσω του ΥΠΕΞ να δείχνει στιγμιότυπο από ραντάρ με τις φερόμενες παραβιάσεις της Ρωσίας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊντχόφεν: Χωρίς τον Φαν Μπόμελ κόντρα στον Ολυμπιακό – Τραυματίστηκε σοβαρά και χάνει τη σεζόν

Ο γιος του Μαρκ Φαν Μπόμελ τραυματίστηκε σοβαρά στο ντέρμπι της PSV με τον Άγιαξ και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, φυσικά και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο