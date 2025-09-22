Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα

Την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επενδύσει σημαντικά στην στρατιωτικοποίηση των θαλάσσιων συνόρων τους και στην εξωτερική ανάθεση των αρμοδιοτήτων ελέγχου των μεταναστών σε εταίρους στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, παρά την εκθετική αύξηση των προϋπολογισμών για τα σύνορα, οι άνθρωποι συνεχίζουν να καταφεύγουν στη θάλασσα για να φτάσουν στο έδαφος της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας τη βία και τον θάνατο.

Όπως γράφει η Luna Vives, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Μετανάστευσης, Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, σε άρθρο της στο The Conversation, είναι καιρός να παραδεχτούμε ότι αυτή η κατασταλτική στρατηγική έχει αποτύχει και να αναρωτηθούμε τι πρέπει να ακολουθήσει.

Στα τέλη του 2013, λίγο μετά τα ναυάγια της Λαμπεντούζα στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας, που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 400 ανθρώπους, η ιταλική κυβέρνηση ανέπτυξε την επιχείρηση Mare Nostrum στην κεντρική Μεσόγειο. Πάνω από 150.000 άνθρωποι διασώθηκαν τους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, με μηνιαίο κόστος 9 εκατομμυρίων ευρώ, η επιχείρηση κρίθηκε οικονομικά μη βιώσιμη.

Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2015, η Frontex (η Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και Ακτοφυλακής της ΕΕ) ανέλαβε την επιχείρηση Triton για να αντικαταστήσει την Mare Nostrum.

Η αλλαγή ονόματος αντανακλούσε μια παράλληλη αλλαγή στη λογική. Η Mare Nostrum («η θάλασσά μας» στα λατινικά, μια αναφορά στο ρόλο της στη διατήρηση της ζωής και στη σύνδεση των ανθρώπων) είχε σχεδιαστεί ως αποστολή έρευνας και διάσωσης.

Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση Triton (που πήρε το όνομά της από τον ισχυρό θεό) επικεντρώθηκε στην εξάρθρωση των δικτύων λαθρεμπορίου.

Σημείο καμπής

Η επιχείρηση σηματοδότησε ένα σημείο καμπής στην προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης στη θάλασσα. Η νομιμότητα, η εντολή και οι πόροι της Frontex επεκτάθηκαν δραματικά μετά το 2015.

Ταυτόχρονα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενέτειναν τη στρατιωτικοποίηση και επιτάχυναν την ανάθεση του ελέγχου των συνόρων στις χώρες αναχώρησης.

Στην κεντρική Μεσόγειο, η Ιταλία μεταβίβασε 270 εκατομμύρια ευρώ στις κυβερνώντες ελίτ της Λιβύης έως το 2021, κυρίως για να ενισχύσει την ικανότητα της χώρας να αναχαιτίζει σκάφη μεταναστών — τα οποία συχνά εντοπίζονται από τα drones της Frontex που επιβλέπουν την αμφισβητούμενη ζώνη διάσωσης της Λιβύης.

Εν τω μεταξύ, η ΕΕ διέθεσε 465 εκατομμύρια ευρώ από το Επείγον Ταμείο για την Αφρική (που επίσης δημιουργήθηκε το 2015) για να ενισχύσει τις προσπάθειες της λιβυκής κυβέρνησης στον τομέα της μετανάστευσης και του ελέγχου των συνόρων.

Μέχρι σήμερα, όσοι «διασώζονται» από τις λιβυκές δυνάμεις τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπου έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις κακοποίησης .

Αφήνοντας τους μετανάστες στην τύχη τους

Στα ανατολικά, η ΕΕ συμφώνησε να καταβάλει στην Τουρκία εννέα δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2016 και 2023, προκειμένου να αποτρέψει τους ανθρώπους από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες που μαστίζονται από πολέμους να περάσουν στην Ελλάδα αναζητώντας ασφάλεια.

Σκάφη γεμάτα με ολόκληρες οικογένειες επαναπροωθήθηκαν — και εξακολουθούν να απωθούνται μέχρι σήμερα — στην Τουρκία ή αφέθηκαν να περιπλανιούνται κάτω από τα μάτια της Frontex.

Η ίδια τακτική σύντομα εξαπλώθηκε προς τα δυτικά. Το 2019, η Ισπανία και η ΕΕ μεταβίβασαν περισσότερα από 460 εκατομμύρια ευρώ στο Μαρόκο, καθώς και πρόσθετα κεφάλαια για εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Μεγάλο μέρος αυτών των μεταφορών προοριζόταν, και πάλι, για την ανάπτυξη της ικανότητας της χώρας να περιπολεί τις θάλασσες και να αναχαιτίζει τα σκάφη των μεταναστών. Πιο πρόσφατα, η ΕΕ και η Ισπανία συνήψαν παρόμοιες συμφωνίες με τη Μαυριτανία αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες έχουν γίνει συνήθης πρακτική στην ΕΕ, ωστόσο οι κυβερνήσεις δεν διστάζουν να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για την επιτήρηση των συνόρων. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός της Frontex για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ένα άγνωστο ποσό διατίθεται για συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν τεχνολογία για τα σύνορα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να τριπλασιαστεί αυτό το επίπεδο επενδύσεων για την πρωτοβουλία της για τη μετανάστευση, τα σύνορα και την ασφάλεια για την περίοδο 2028-2034, με συνολική επένδυση 81 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αύξηση των θανάτων μεταναστών στη θάλασσα

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι επενδύσεις κατά την τελευταία δεκαετία δεν κατάφεραν να οδηγήσουν ούτε σε ασφαλείς θάλασσες, ούτε σε ασφαλέστερα σύνορα.

Ο κύριος στόχος της πολιτικής για τα θαλάσσια σύνορα μετά το 2015 ήταν η εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και η πρόληψη των πνιγμών.

Αντ’ αυτού, έχει ωθήσει τους ανθρώπους στα χέρια επαγγελματιών λαθρεμπόρων, οι οποίοι έχουν δει τα κέρδη τους να εκτοξεύονται καθώς εκμεταλλεύονται την ανάγκη των μεταναστών.

Εν τέλει, οι θάνατοι έχουν αυξηθεί ως άμεσο αποτέλεσμα της εξωτερικής ανάθεσης.

Οι προσπάθειες της ΕΕ για τη διαχείριση της θαλάσσιας μετανάστευσης αποσκοπούσαν επίσης στην παύση των παράνομων διαβάσεων των συνόρων. Ωστόσο, οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί προς την ΕΕ παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες.

Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να φύγουν από τις χώρες τους και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν διεθνή προστασία, καθώς και οι εργαζόμενοι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της γηράσκουσας Ευρώπης σε εργατικό δυναμικό, συνεχίζουν να αναζητούν μια ελπίδα που μόνο η θάλασσα μπορεί να προσφέρει.

Οι θάνατοι στη θάλασσα, η βία κατά των μεταναστών και οι κυβερνητικές επενδύσεις αυξάνονται ταυτόχρονα κατά μήκος των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Μεσόγειος έχει γίνει όχι μόνο νεκροταφείο, αλλά και ένα απύθμενο πηγάδι χρημάτων.

Το ναυάγιο της Πύλου

Ένα τραγικό παράδειγμα από τη χώρα μας είναι το ναυάγιο της Πύλου.

Το ναυάγιο στην Πύλο, που σημειώθηκε στις 13 Ιουνίου 2023, αποτελεί μία από τις πιο φονικές ναυτικές τραγωδίες στην ιστορία της Μεσογείου.

Το υπερφορτωμένο αλιευτικό σκάφος «Adriana», το οποίο είχε αναχωρήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ιταλία, βυθίστηκε σε διεθνή ύδατα, περίπου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σκάφος μετέφερε μεταξύ 500 και 750 επιβατών, κυρίως από το Πακιστάν, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και το Αφγανιστάν.

Από τους επιβαίνοντες, διασώθηκαν 104 άτομα, όλοι άνδρες ηλικίας μεταξύ 16 και 40 ετών.

Αντίθετα, ανασύρθηκαν 82 σοροί, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες, περιλαμβανομένων περίπου 100 παιδιών που σύμφωνα με μαρτυρίες βρίσκονταν στο αμπάρι του σκάφους, παραμένουν αγνοούμενοι και θεωρούνται πλέον νεκροί. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους 500.

Η τραγωδία της Πύλου αναδεικνύει την ανάγκη για επαναξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης, με στόχο την ανάπτυξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

Κοιτώντας μπροστά

Ποιες είναι οι επιλογές;

Υπάρχει χώρος για φιλόδοξα προγράμματα, υποστηρίζει η Vives: μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στην ΕΕ θα τάσσονταν υπέρ της μεγάλης κλίμακας νομιμοποίησης των ατόμων χωρίς καθεστώς ασυλίας που βρίσκονται ήδη στο έδαφος.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, που έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη συνεργασία σε θέματα παγκόσμιας μετανάστευσης, προσφέρει έναν ακόμη πιο τολμηρό οδικό χάρτη για μια στρατηγική που αξιοποιεί το δυναμικό της κινητικότητας που διαχειρίζεται η κυβέρνηση.

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Όποια και αν είναι η επιλογή, ένα πράγμα είναι σαφές: η στρατιωτικοποίηση και η εξωτερική ανάθεση του ελέγχου των συνόρων δεν είναι μόνο δαπανηρές, αλλά και αναποτελεσματικές.