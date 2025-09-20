Βρετανία-Γαλλία: Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες διέσχισαν τη Μάγχη μέσα σε μία μέρα
Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη, κατευθυνόμενοι προς τις βρετανικές ακτές, ενώ η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προχωρούσε στην επιστροφή ενός ακόμη μετανάστη στη Γαλλία
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας, 1.072 άτομα πραγματοποίησαν τον επικίνδυνο διάπλου από τη Γαλλία με 13 σκάφη χθες, Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. Συνολικά, από την αρχή του 2025 έως σήμερα, ο αριθμός των διελεύσεων έχει φτάσει τις 32.103, αριθμός-ρεκόρ για την εποχή.
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η συμφωνία με τη Γαλλία, που προβλέπει την αρχή «ένας μέσα, ένας έξω», θα λειτουργήσει αποτρεπτικά.
Με βάση αυτήν, όσοι φτάνουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να επιστρέφονται στη Γαλλία, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπεται η είσοδος ισάριθμων ανθρώπων που αιτούνται άσυλο μέσω νόμιμων διαδικασιών. Ωστόσο, οι χθεσινές αφίξεις δείχνουν ότι μέχρι στιγμής η πολιτική έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα.
Απελάσεις και επιστροφές
Την Παρασκευή, επαναπροωθήθηκε ένας Ιρανός μετανάστης, ο τρίτος συνολικά που στάλθηκε πίσω στο πλαίσιο της συμφωνίας. Προηγήθηκαν η απέλαση ενός Ερυθραίου, του οποίου η δικαστική προσφυγή απορρίφθηκε, και ενός Ινδού υπηκόου.
Οι πρώτες πτήσεις που θα μεταφέρουν αιτούντες άσυλο από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ η κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον αριθμό των επιστροφών τους επόμενους μήνες.
Η αντιπολίτευση πάντως ασκεί σκληρή κριτική. Ο σκιώδης υπουργός Εσωτερικών των Συντηρητικών, Κρις Φίλιπ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «αναποτελεσματική» και τον αριθμό των επιστροφών «θλιβερό», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία αποτρεπτική δύναμη.
Κυβερνητικές πηγές, από την άλλη, τονίζουν ότι πρόκειται για αναγκαστικές επιστροφές και συγκρίνουν το νέο σύστημα με το προηγούμενο σχέδιο συνεργασίας με τη Ρουάντα, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε, αφού σε δύο χρόνια μόλις τέσσερις εθελοντές μετανάστες είχαν δεχθεί να μεταβούν εκεί.
