Μια νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Μάγχη, καθώς δύο μετανάστες -μια μητέρα και το παιδί της- έχασαν τη ζωή τους την περασμένη νύχτα, ανοιχτά του Καλαί στη βόρεια Γαλλία, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τον πορθμό.

Με τον θάνατό τους, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μάγχη στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Βρετανία το τελευταίο δεκαήμερο ανέρχεται πλέον σε πέντε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού παρενέβη ύστερα από αίτημα επιβαινόντων σε υπερφορτωμένη λέμβο με περίπου 85 επίδοξους μετανάστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των λιμενικών αρχών της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας (Prémar).

Δέκα άτομα ζήτησαν ιατρική φροντίδα, ενώ δύο ακόμη μια γυναίκα και ένα παιδί- εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στη λέμβο. Η Prémar ανέφερε επίσης ότι το πλεούμενο συνέχισε τελικά την πορεία του προς τη Βρετανία.

Two migrants die after falling unconscious during crossing of English Channelhttps://t.co/VGXQMDA5Po

— LBC News (@LBCNews) May 21, 2025