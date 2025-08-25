Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να αναγκάζεσαι να αφήσεις το σπίτι σου και την πατρίδα σου και να μεταναστεύεις; Κι όμως υπάρχει! Να αφήνεις πίσω την οικογένειά σου, χωρίς να ξέρεις πότε θα μπορέσεις να τους ξαναδείς.

Και αντί οι Κυβερνήσεις των χωρών να βοηθούν τους ανθρώπους να επανενώνονται με τις οικογένειές τους, το κάνουν πολύ πιο δύσκολο, θεσπίζοντας αυστηρότερους νόμους οι οποίοι τραυματίζουν τους μετανάστες και ωθούν τους ανθρώπους προς τους διακινητές, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Λίγες ημέρες πριν τρεις αδερφές, ανήλικες όλες πνίγηκαν όταν το υπερφορτωμένο σκάφος στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε.

Ο μετανάστης που περιμένει χρόνια να δει τον γιο του

Στεκόμενος έξω από το γερμανικό κοινοβούλιο τον Ιούνιο, ο Ahmad Shikh Ali προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του καθώς κρατούσε μια θολή φωτογραφία του τρίχρονου γιου του. Από τότε που έφυγε από το Χαλέπι πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, ο Shikh Ali είχε κάνει ό,τι μπορούσε για να εξασφαλίσει στον γιο του ένα ασφαλές μέλλον: μετακόμισε στο Ανόβερο, βρήκε πλήρη απασχόληση και ξεσκαρτάρισε σε ατελείωτη γραφειοκρατία, ώστε η σύζυγός του και ο γιος του να μπορέσουν να τον συναντήσουν.

Ήταν κοντά στην επανένωση με την οικογένειά του, με μόνο δύο υποθέσεις να εκκρεμούν. Αυτό συνέβη μέχρι που η κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου ψήφισε νομοσχέδιο τον Ιούνιο για την αναστολή των οικογενειακών επανενώσεων μεταναστών όπως αυτός για τουλάχιστον δύο χρόνια.

«Από τότε που έμαθα για αυτή την απόφαση, δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου», δήλωσε ο Σιχ Άλι στους δημοσιογράφους καθώς ξέσπασε σε κλάματα. «Ο γιος μου σέρνονταν όταν τον άφησα. Τώρα περπατάει».

Αυτό δείχνει ότι οι ζωές των ανθρώπων έχουν αναδιαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες, καθώς μια χούφτα κυβερνήσεων στην ΕΕ κινούνται προς τον περιορισμό της οικογενειακής επανένωσης. Ενώ οι ακτιβιστές έχουν εντάξει τα μέτρα στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας των πολιτικών να θεωρηθούν αυστηροί απέναντι στη μετανάστευση, λένε ότι η εστίαση στην οικογενειακή επανένωση είναι λανθασμένη.

«Πραγματικά δεν βγάζει νόημα»

«Πραγματικά δεν βγάζει νόημα», δήλωσε στον Guardian, η Φεντερίκα Τοσκάνο της οργάνωσης Save the Children Europe . «Έχουμε πολιτικούς που ισχυρίζονται με υπερηφάνεια ότι θέλουν να κάνουν τη μετανάστευση πολύ πιο διαχειρίσιμη, δίκαιη, οργανωμένη και σχεδιασμένη – και η οικογενειακή επανένωση είναι ένας από τους πιο σχεδιασμένους, νομικά ασφαλείς και προάγοντας την ένταξη τρόπους υποδοχής ανθρώπων που αναζητούν προστασία».

Τον Μάρτιο, η Αυστρία έγινε η πρώτη στην ΕΕ που ανέστειλε προσωρινά την επανένωση οικογενειών για τους πρόσφυγες, επικαλούμενη την υπερβολική επιβάρυνση των κοινωνικών υπηρεσιών. Σύντομα ακολούθησαν πολιτικοί στη Γερμανία, την Πορτογαλία , τη Φινλανδία και το Βέλγιο.

Αρκετές κυβερνήσεις έχουν προσπαθήσει να επικαλεστούν ένα αίσθημα έκτακτης ανάγκης για να προωθήσουν τα μέτρα, τα οποία συγκρούονται με το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή που κατοχυρώνεται σε συνθήκες όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. «Η οικογενειακή ενότητα αποτελεί αξία στην κοινωνία μας», δήλωσε ο Τοσκάνο. «Όμως, όταν πρόκειται για ξένες οικογένειες, φαίνεται ότι αυτό γίνεται λιγότερο σημαντικό, λιγότερο πολύτιμο».

Τρομακτική μελέτη

Μια πρόσφατη μελέτη της οργάνωσης Save the Children στη Φινλανδία διαπίστωσε ότι η μέση διαδικασία επανένωσης διαρκούσε έξιμισι χρόνια, με ορισμένες οικογένειες να περνούν ακόμη και 10 χρόνια σε αβεβαιότητα.

Οι περιορισμοί στην επανένωση οικογενειών αντικρούουν το γεγονός ότι ο αριθμός των ατόμων που φτάνουν μέσω αυτών των προγραμμάτων παραμένει σχετικά μικρός. Στην Αυστρία , για παράδειγμα, περίπου 18.000 άτομα έφτασαν το 2023 και το 2024 μέσω προγραμμάτων επανένωσης οικογενειών. Περίπου 13.000 ήταν παιδιά. Πολλά είχαν ζήσει «μακρά, επώδυνα» χρόνια χωρισμού από τον γονέα, δήλωσε ο Τοσκάνο. «Όσο περισσότερο διαρκεί η διαδικασία, τόσο περισσότερο τραύμα προσθέτεις σε αυτά τα παιδιά».

Τα μέτρα θα μπορούσαν επίσης να γυρίσουν μπούμερανγκ, ενισχύοντας τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία η ΕΕ ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι καταπολεμά, δήλωσε ο Thomas Willekens της Refugee Action Flanders. Αντιμέτωποι με λίγες άλλες επιλογές, οι άνθρωποι μπορεί «να αποφασίσουν να ακολουθήσουν την παράνομη διαδρομή και ίσως να χρησιμοποιήσουν λαθρεμπόρους ανθρώπων», είπε.

«Οικογένειες καταστρέφονται»

Οι αρνητικές επιπτώσεις του χωρισμού οικογενειών έχουν καταγραφεί εδώ και καιρό, από την κακή ψυχική υγεία έως τα συναισθήματα απομόνωσης . Η Wiebke Judith, της γερμανικής ομάδας υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων Pro Asyl, δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ και ανησυχούν καθημερινά για τα παιδιά τους, τους συζύγους τους, να επικεντρωθούν στην εκμάθηση γερμανικών, στην εύρεση εργασίας ή στο να κάνουν φυσιολογικά, καθημερινά πράγματα. Είναι ένα τεράστιο ψυχικό βάρος που μπορεί να οδηγήσει σε σημάδια κατάθλιψης και απογοήτευσης».

Η διαδικασία συχνά έχει αντίκτυπο σε όλους τους εμπλεκόμενους. «Πραγματικά καταστρέφει οικογένειες. Η έλλειψη γνωριμίας, η έλλειψη συνύπαρξης, αλλά και οι απογοητεύσεις από τους μεγάλους χρόνους αναμονής», είπε. «Είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να πληγώσει τους ανθρώπους, να βρίσκονται τόσο πολύ στο έλεος των αρχών μόνο και μόνο για να δουν την πιο κοντινή τους οικογένεια»

Διακινδυνεύουν

Στην Αυστρία, όπου το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (OVP) έχει από καιρό λάβει σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση, η κυβέρνηση είχε ήδη μπλοκάρει άλλες ασφαλείς, νόμιμες οδούς για τους αιτούντες άσυλο, δήλωσε η Aimée Stuflesser της Διεθνούς Αμνηστίας Αυστρίας.

«Τώρα, χωρίς την επανένωση οικογενειών, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές που θα θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και τη ζωή τους, επομένως το βλέπουμε πραγματικά ως απειλητικό για τη ζωή», είπε.

Οι γυναίκες και τα παιδιά, ειδικότερα, πιθανότατα θα τεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τα μέτρα, είπε. «Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατάσταση όταν ακολουθούν παράτυπες διαδρομές», είπε, επισημαίνοντας κινδύνους όπως η εκμετάλλευση, η κακοποίηση και η εμπορία ανθρώπων.

«Η μετανάστευση δεν θα σταματήσει. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι με τις οικογένειές τους και δεν μπορούν να μείνουν στις χώρες καταγωγής τους. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να είναι μαζί».