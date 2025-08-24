Τρεις αδελφές πνίγηκαν όταν ένα υπερφορτωμένο σκάφος με μετανάστες που κατευθυνόταν προς την Ιταλία ανατράπηκε.

Τα πτώματα των αδελφών, ηλικίας 9, 11 και 17 ετών, βρέθηκαν μέσα στο σκάφος.

Οι μετανάστες που προέρχονταν από τη Λιβύη.

Η φιλανθρωπική οργάνωση μεταναστών RESQSHIP δήλωσε ότι το σκάφος ήταν «επικίνδυνα υπερφορτωμένο» και είχε χτυπηθεί από κύματα ύψους έως και 1,5 μέτρου πριν φτάσει στο σημείο ένα σκάφος διάσωσης.

Τρεις έγκυες γυναίκες και ένα μωρό ανάμεσα στους διασωθέντες

Μεταξύ των 65 ανθρώπων που διασώθηκαν από το σκάφος Nadir της φιλανθρωπικής οργάνωσης ήταν τρεις έγκυες γυναίκες, παιδιά και ένα μωρό 7 μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες από την Sun.

Το Nadir προσέγγισε τη φουσκωτή βάρκα, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα της Λιβύης τη νύχτα της Παρασκευής, αφού ειδοποιήθηκε από την τηλεφωνική γραμμή διάσωσης Alarm Phone, ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση.

Το Nadir έφτασε αργότερα μέσα στην ημέρα με τους εναπομείναντες επιζώντες και τα σώματα των τριών κοριτσιών.

Τη ίδια ώρα στα νησιά της Ισπανίας υπάρχουν καθημερινές αφίξεις μεταναστών από μικρά σκάφη, λένε αξιωματούχοι.

Μετανάστες, κυρίως από την Αφρική , ξεβράζονται στις Βαλεαρίδες Νήσους και τα Κανάρια Νησιά σχεδόν καθημερινά – με 4.700 να φτάνουν στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα αυτό το καλοκαίρι.

Μια ξύλινη βάρκα, που μετέφερε 38 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών, έφτασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στην πόλη Βίλα ντο Μπίσπο, ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές αρχές.

Αγνοούνται 12 μετανάστες

Επίσης 12 μετανάστες από χώρες του Μαγρέμπ αγνοούνται αφού πήδηξαν στη θάλασσα την Παρασκευή, από ένα πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές αυτού του ισπανικού αρχιπελάγους.

Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.

Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται αύξηση 77%.

Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.