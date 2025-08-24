newspaper
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιταλία: Τρεις ανήλικες αδερφές, πνίγηκαν σε ένα «επικίνδυνα υπερφορτωμένο» σκάφος με μετανάστες
Κόσμος 24 Αυγούστου 2025 | 14:30

Ιταλία: Τρεις ανήλικες αδερφές, πνίγηκαν σε ένα «επικίνδυνα υπερφορτωμένο» σκάφος με μετανάστες

Μεταξύ των 65 μεταναστών που διασώθηκαν ήταν τρεις έγκυες γυναίκες, παιδιά και ένα μωρό 7 μηνών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Spotlight

Τρεις αδελφές πνίγηκαν όταν ένα υπερφορτωμένο σκάφος με μετανάστες που κατευθυνόταν προς την Ιταλία ανατράπηκε.

Τα πτώματα των αδελφών, ηλικίας 9, 11 και 17 ετών, βρέθηκαν μέσα στο σκάφος.

Οι μετανάστες που προέρχονταν από τη Λιβύη.

Η φιλανθρωπική οργάνωση μεταναστών RESQSHIP δήλωσε ότι το σκάφος ήταν «επικίνδυνα υπερφορτωμένο» και είχε χτυπηθεί από κύματα ύψους έως και 1,5 μέτρου πριν φτάσει στο σημείο ένα σκάφος διάσωσης.

Τρεις έγκυες γυναίκες και ένα μωρό ανάμεσα στους διασωθέντες

Μεταξύ των 65 ανθρώπων που διασώθηκαν από το σκάφος Nadir της φιλανθρωπικής οργάνωσης ήταν τρεις έγκυες γυναίκες, παιδιά και ένα μωρό 7 μηνών, σύμφωνα με πληροφορίες από την Sun.

Το Nadir προσέγγισε τη φουσκωτή βάρκα, η οποία είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα της Λιβύης τη νύχτα της Παρασκευής, αφού ειδοποιήθηκε από την τηλεφωνική γραμμή διάσωσης Alarm Phone, ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση.

Το Nadir έφτασε αργότερα μέσα στην ημέρα με τους εναπομείναντες επιζώντες και τα σώματα των τριών κοριτσιών.

Τη ίδια ώρα στα νησιά της Ισπανίας υπάρχουν καθημερινές αφίξεις μεταναστών από μικρά σκάφη, λένε αξιωματούχοι.

Μετανάστες, κυρίως από την Αφρική , ξεβράζονται στις Βαλεαρίδες Νήσους και τα Κανάρια Νησιά σχεδόν καθημερινά – με 4.700 να φτάνουν στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα αυτό το καλοκαίρι.

Μια ξύλινη βάρκα, που μετέφερε 38 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών, έφτασε το βράδυ της Παρασκευής κοντά στην πόλη Βίλα ντο Μπίσπο, ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές αρχές.

Αγνοούνται 12 μετανάστες

Επίσης 12 μετανάστες από χώρες του Μαγρέμπ αγνοούνται αφού πήδηξαν στη θάλασσα την Παρασκευή, από ένα πλεούμενο που κατευθυνόταν στις Βαλεαρίδες Νήσους, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές αυτού του ισπανικού αρχιπελάγους.

Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.

Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται αύξηση 77%.

Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

Moody’s: Το «αόρατο» κόστος των κυμάτων καύσωνα στην Ευρώπη – Μεγάλες οι επιπτώσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Έρευνα: Ξέρετε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είστε;

Business
Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

Praktiker: Από τη Fairfax στην Paval με ζημιές – Το δίκτυο και η επόμενη μέρα

inWellness
Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;
Δίλημμα 24.08.25

Ιδού η απορία: Περπάτημα ή ποδήλατο;

Και το περπάτημα και το ποδήλατο μας κρατούν σε φόρμα και κάνουν καλό στην υγεία μας. Ποιο από τα δύο, όμως, μας ταιριάζει καλύτερα;

Σύνταξη
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»
Κόσμος 24.08.25

Η καυτή Ευρώπη παραδομένη στην «πανάκεια» του κλιματισμού – «Είναι πολλή η ζέστη για να επιβιώσουμε χωρίς αυτό»

Ο κλιματισμός αποτελεί στην Ευρώπη, ιδίως την ανατολική και τη νότια, τον καλύτερο σύμμαχο κατά των υψηλών θερμοκρασιών, παρά τον προβληματισμό που επικρατεί για την εκτεραμένη χρήση του

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».
«Εμμονή» 24.08.25

Σχέδια Αμερικανικού Πενταγώνου για να πατάξει το έγκλημα – «Θα το τακτοποιήσουμε, δεν είναι δύσκολο».

Ο Τραμπ εδώ και καιρό περιγράφει τις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ ως άνομες, αποτυχημένες, δείχνοντας μια εμμονή για να αντιμετωπίσει το έγκλημα ειδικά στο Σικάγο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από το Κίεβο για στόχους στη Ρωσία
Πόλεμος 24.08.25

Το Πεντάγωνο περιόρισε την χρήση αμερικανικών πυραύλων από την Ουκρανία για στόχους στη Ρωσία

Δεν είναι σαφές εάν η διαδικασία επανεξέτασης του αμερικανικού Πενταγώνου ισοδυναμεί με επίσημη αλλαγή πολιτικής. Ωστόσο, συνοδεύεται από αυξανόμενο έλεγχο των όπλων προς την Ουκρανία

Σύνταξη
Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»
New York Times 24.08.25

Λευκή επιταγή Τραμπ στο Ισραήλ για Γάζα – «Ο Νετανιάχου είναι σαφώς πιο άνετος»

Ενώ Γαλλία, Βρετανία, Αυστραλία και πάνω από 12 ακόμη χώρες καταδίκασαν άμεσα την επίθεση του Ισραήλ ως παράνομη η κυβέρνηση Τραμπ τήρησε ως επί το πλείστον σιωπή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»
Ουκρανία 24.08.25

Κωδικός «Ατσαλένιος Σκαντζόχοιρος»

Η Δύση θωρακίζει το Κίεβο: αεροπλάνα, πύραυλοι, drones και στρατιωτική δύναμη θα σταλούν στην Ουκρανία για να την προστατεύσουν από μια νέα ρωσική επίθεση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026
Εκλογομαγειρέματα 24.08.25

«Το κράτος είμαι εγώ» – Ο Ντόναλντ Τραμπ «οχυρώνεται» φοβούμενος τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026

Συνωμοσιολογία, αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις και επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη των ΗΠΑ: ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί αγωνιωδώς να διασφαλίσει την «ηγεμονία» του στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας
Κόσμος 24.08.25

Ο Ζελένσκι δεσμεύεται να συνεχίσει την προσπάθεια για ειρήνη, καθώς η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας

Ανήμερα του εορτασμού της ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη ειρήνης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει
Editorial 24.08.25

Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει

Ο δρόμος για να υπάρξει ισχυρή δημοκρατική παράταξη δεν θα είναι στρωτός και εύκολος. Και κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον προσφέρουν κακές υπηρεσίες υπονομεύοντας το εγχείρημα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Why Greeks Still Love Their Weekly Street Markets
English edition 24.08.25

Why Greeks Still Love Their Weekly Street Markets

Fresh produce, affordable prices and personal interaction keep Greece’s traditional street markets central to everyday life, though challenges remain for both shoppers and vendors

Σύνταξη
Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα
Πολιτική 24.08.25

Πυρά Χαρίτση κατά κυβέρνησης: Το χθες τελείωσε, το ίδιο και το «επιτελικό κράτος» που ξεχαρβάλωσε τη χώρα

«Δεν χρειάζεται πια κανείς να επιχειρηματολογεί για το καθεστώς Μητσοτάκη: όλοι και όλες ξέρουν τη διαφθορά, ζουν την προκλητική ακρίβεια και υποβάθμιση της ζωής, βλέπουν την υπονόμευση του μέλλοντος της χώρας» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους – Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά
Τείχη 900 χλμ. 24.08.25

Επιστροφή στην ιστορία από Ευρωπαίους - Μια νέα «Γραμμή Μαζινώ» στα ανατολικά

Τα οχυρωματικά έργα που έχουν ήδη ανακοινωθεί/προγραμματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη καλύπτουν περίπου 900 χιλιάμετρα συνολικά. Τέσσερα κράτη ποντάρουν σε σημαντικό βαθμό την άμυνά τους σε αυτό το τεράστιο «φίδι»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επέστρεψε με γκολ-νίκης στον Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του και το χάρηκε με την ψυχή του, όπως φαίνεται και από τη σειρά αναρτήσεών του στα social media.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»
Σπορ 24.08.25

H Kελίφ διαψεύδει ότι αποσύρεται από την πυγμαχία: «Παραμένω αφοσιωμένη στην αθλητική μου καριέρα»

Το γύρο του κόσμου έκανε η είδηση ότι η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας Ιμάνε Κελίφ αποσύρεται από την ενεργό δράση, αλλά η ίδια το διαψεύδει κατηγορηματικά.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ουκρανία: Μήνυμα στήριξης από τον βρετανό βασιλιά Κάρολο
Οι ευχαριστίες Ζελένσκι 24.08.25

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία από τον Κάρολο

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Κάρολο, λέγοντας ότι τα λόγια του αποτελούν «έμπνευση για τον λαό μας» - Εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για την υποστήριξή της στην Ουκρανία

Σύνταξη
Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»
Μπάσκετ 24.08.25

Πολονάρα: «Θα ξαναπαίξω μπάσκετ»

Ο Ακίλε Πολονάρα δήλωσε αισιόδοξος πως θα νικήσει πλήρως για δεύτερη φορά τον καρκίνο και θα επιστρέψει στα παρκέ.

Σύνταξη
Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»
Ποδόσφαιρο 24.08.25

Προπονητής Σλάβια για Ζαφείρη: «Δύσκολο να καλύψεις τέτοιο κενό»

Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το πόσο σημαντικός είναι ο Χρήστος Ζαφείρης για την ομάδα του και για την παραμονή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν θα μετακομίσει στην Τούμπα για τον ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης
Υγεία 24.08.25

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Τζια – Τι λέει ο Μαγιορκίνης

Σύμφωνα με τον κ. Μαγιορκίνη ο συνήθης υπαίτιος είναι ο νοροϊός. Μεταδίδεται εύκολα και προκαλεί μεγάλες επιδημίες, που κατά καιρούς τις βλέπουμε όχι μόνο σε ένα νησάκι όπως η Τζια αλλά και σε πόλεις

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Απόρρητο