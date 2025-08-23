Δώδεκα μετανάστες από χώρες του Μαγρέμπ αγνοούνται αφού, την Παρασκευή, πήδηξαν στη θάλασσα από πλεούμενο που κατευθυνόταν προς τις Βαλεαρίδες Νήσους, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του ισπανικού αρχιπελάγους.

Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν από τη λέμβο που εντοπίστηκε σε απόσταση 58 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του νησιού Καμπρέρα. Σύμφωνα με τους διασωθέντες, δώδεκα μετανάστες πήδηξαν στο νερό και τα ίχνη τους χάθηκαν.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων.

Από τις αρχές του έτους έχουν αυξηθεί οι αφίξεις μεταναστών από τη Βόρεια Αφρική στις Βαλεαρίδες, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας. Μέχρι τις 15 Αυγούστου είχαν φτάσει στο αρχιπέλαγος 4.323 άνθρωποι, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι οι αφίξεις ήταν μόνο 2.443, κάτι που σημαίνει ότι καταγράφεται αύξηση 77%.

Αντιθέτως, οι αφίξεις μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μειώθηκαν κατά 46%.

Εξαρθρώθηκε δίκτυο που προωθούσε λαθραία μετανάστες

Εν τω μεταξύ, τις προηγούμενες ημέρες πράκτορες της Εθνικής Αστυνομίας της Ισπανίας, σε συνεργασία με την Europol, εξάρθρωσαν διεθνή εγκληματική οργάνωση που είχε ως στόχο την παράνομη διακίνηση μεταναστών από την Υεμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια και πλαστά έγγραφα.

Η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα 11 συλλήψεις και τρεις έρευνες στις πόλεις της Μαδρίτης, της Σαντόνια και της Τορελαβέγκα, όπου κατασχέθηκαν δέκα κινητά τηλέφωνα, ένα πλαστό διαβατήριο και διάφορα έγγραφα που αφορούσαν κρατήσεις για ταξίδια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το δίκτυο είχε διευκολύνει τουλάχιστον 40 απόπειρες παράνομης μετανάστευσης, αποκομίζοντας κέρδος έως και 3.000 ευρώ ανά άτομο.