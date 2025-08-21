Λιμενικό: Διάσωση 52 μεταναστών ανοιχτά των Κυθήρων – Θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Γύθειο
Στο λιμάνι του Γυθείου μεταφέρθηκαν 52 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια δυτικά των Κυθήρων.
Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τις αρχές, δέκα άτομα περισυνελλέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι υπόλοιποι 42 επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο με σημαία Ιταλίας που βρισκόταν στην περιοχή και συνέδραμε στην επιχείρηση.
Οι μετανάστες σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο στάδιο του Γυθείου.
