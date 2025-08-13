Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ανατράπηκε το σκάφος που τους μετέφερε στα ανοιχτά της νήσου Λαμπεντούζα στη νότια Ιταλία.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και τοπικά μέσα ενημέρωσης, το σκάφος φαίνεται ότι μετέφερε περίπου 100 μετανάστες και πρόσφυγες. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τα πτώματα 20 επιβαινόντων ενώ εκτιμάται ότι έχουν διασωθεί περίπου 70 ή 80. Επίσης υπάρχουν αγνοούμενοι, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται από 12 έως 20 άτομα, ανάλογα με τις εκτιμήσεις.

Ο Φίλιπο Ουνγκαρό, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), εξέφρασε «βαθιά αγωνία» για το ναυάγιο. Περισσότεροι άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα, πρόσθεσε.

«Βαθιά αγωνία για το πολλοστό ναυάγιο στα ανοιχτά των ακτών της Λαμπεντούζα, όπου η UNHCR βοηθά τώρα τους επιζώντες. Φαίνεται ότι βρέθηκαν 20 πτώματα και άλλοι τόσοι αγνοούνται», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Radio Radicale ανέφερε ότι το σκάφος μετέφερε 97 άτομα όταν ανατράπηκε 14 μίλια νοτιοδυτικά της Λαμπεντούζα.

Οι λεπτομέρειες για το ναυάγιο παραμένουν ασαφείς. Ωστόσο, η ΜΚΟ Save the Children Italy ανέφερε ότι ένα κοριτσάκι, ηλικίας ενάμισι έτους, φαίνεται να έχει χαθεί μετά το περιστατικό.

Το κρατικό ραδιόφωνο Rai Radio 1 ανέφερε ότι αγνοούνται 12 έως 17 άτομα και ανέφερε ότι 60 επιζώντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος του νησιού.

Το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες, το οποίο είχε ήδη ανατραπεί, εντοπίστηκε από αέρος από αεροπλάνο της οικονομικής αστυνομίας της Ιταλίας, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό.

Η επικίνδυνη διαδρομή

Οι μετανάστες που κατευθύνονται προς την Ιταλία από τη βόρεια Αφρική συχνά διασχίζουν τη Μεσόγειο με πλοιάρια που είτε είναι υπερπλήρη είτε παρουσιάζουν προβλήματα.

Η κεντρική διαδρομή της Μεσογείου προς την Ευρώπη, που επιλέγουν, είναι μια από τις πιο θανατηφόρες στον κόσμο. Προορισμός τους είναι η Λαμπεντούζα.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 675 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου μέχρι στιγμής φέτος.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου, 38.263 μετανάστες έχουν φτάσει στις ακτές της Ιταλίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.