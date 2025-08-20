Μαύρο θα βαφτεί το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού για να γίνει απροσπέλαστο

Το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού πρόκειται να βαφτεί μαύρο για να γίνει πιο θερμό και απροσπέλαστο, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, αποδίδοντας την ιδέα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ οι προφυλακίσεις και οι απελάσεις έχουν αποτελέσει το επίκεντρο της τρέχουσας καταστολής της μετανάστευσης, το νομοσχέδιο του Τραμπ που ψηφίστηκε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι διέθεσε επίσης 46 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή επιπλέον τείχους.

Μαύρο το τείχος σε όλη του την έκταση

Σύμφωνα με τη Νόεμ, κάθε μέρα χτίζεται περίπου 0,8 χλμ. τείχους κατά μήκος των σχεδόν 3.218 χλμ. συνόρων.

Ο αριθμός των ανθρώπων που περνάνε τα σύνορα έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες και η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για την παράνομη μετανάστευση, αναφέρει το BBC.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά μήκος ενός τμήματος των συνόρων στο Νέο Μεξικό, η Νόεμ δήλωσε την Τρίτη ότι η μαύρη βαφή ήταν «ειδικά κατόπιν αιτήματος του προέδρου».

«[Αυτός] κατανοεί ότι στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ, όταν κάτι είναι βαμμένο μαύρο, γίνεται ακόμα πιο ζεστό και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να το σκαρφαλώσουν», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της Συνοριακής Φρουράς αναφέρουν επίσης ότι η μαύρη βαφή θα βοηθήσει στην πρόληψη της σκουριάς του τείχους.

Επιπλέον, η Νόεμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκαταστήσει περισσότερες «πλωτές υποδομές» κατά μήκος του Ρίο Γκράντε, το οποίο αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Αν και η Νόεμ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα εν λόγω έργα, οι αρχές του Τέξας έχουν ήδη εγκαταστήσει πλωτά φράγματα – μεγάλες πορτοκαλί σημαδούρες – και ενισχυμένες περιφράξεις στις όχθες του ποταμού, οι οποίες φυλάσσονται από αστυνομικούς της πολιτειακής αστυνομίας, τοπικούς αστυνομικούς και την Εθνοφρουρά του Τέξας κατά μήκος τμημάτων του ποταμού.

Μειωμένες οι μεταναστεύσεις

Οι έλεγχοι και οι κρατήσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα έχουν μειωθεί από την επιστροφή του Τραμπ στο αξίωμα, με ρεκόρ χαμηλών επιπέδων περίπου 4.600 τον Ιούλιο και 6.000 τον Ιούνιο – μια μείωση 92% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπάιντεν, οι είσοδοι αυξήθηκαν μερικές φορές σε μέσους όρους 6.000 την ημέρα.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η Νόεμ δήλωσε ότι συνολικά 1,6 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες έχουν εγκαταλείψει τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων 200 ημερών της κυβέρνησης Τραμπ, αν και δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν απελαθεί και πόσοι έφυγαν με δική τους πρωτοβουλία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα τον Αύγουστο ότι συνολικά 300.000 παράνομοι μετανάστες είχαν συλληφθεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο.

Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να δηλώνει ότι δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν ποινικό μητρώο, οι υποστηρικτές της μετανάστευσης προειδοποιούν ότι πολλοί χωρίς ποινικές κατηγορίες ή με μόνο μικρές παραβάσεις έχουν πιαστεί στις συλλήψεις.