Μαύρο θα βαφτεί το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού για να γίνει απροσπέλαστο
Κόσμος 20 Αυγούστου 2025 | 20:20

Μαύρο θα βαφτεί το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού για να γίνει απροσπέλαστο

Το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού θα βαφτεί μαύρο με στόχο να εμποδιστεί η παράνομη μετανάστευση

Spotlight

Το τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού πρόκειται να βαφτεί μαύρο για να γίνει πιο θερμό και απροσπέλαστο, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, αποδίδοντας την ιδέα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ οι προφυλακίσεις και οι απελάσεις έχουν αποτελέσει το επίκεντρο της τρέχουσας καταστολής της μετανάστευσης, το νομοσχέδιο του Τραμπ που ψηφίστηκε νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι διέθεσε επίσης 46 εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή επιπλέον τείχους.

Μαύρο το τείχος σε όλη του την έκταση

Σύμφωνα με τη Νόεμ, κάθε μέρα χτίζεται περίπου 0,8 χλμ. τείχους κατά μήκος των σχεδόν 3.218 χλμ. συνόρων.

Ο αριθμός των ανθρώπων που περνάνε τα σύνορα έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες και η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι μαζικές συλλήψεις και κρατήσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για την παράνομη μετανάστευση, αναφέρει το BBC.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά μήκος ενός τμήματος των συνόρων στο Νέο Μεξικό, η Νόεμ δήλωσε την Τρίτη ότι η μαύρη βαφή ήταν «ειδικά κατόπιν αιτήματος του προέδρου».

«[Αυτός] κατανοεί ότι στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ, όταν κάτι είναι βαμμένο μαύρο, γίνεται ακόμα πιο ζεστό και θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να το σκαρφαλώσουν», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της Συνοριακής Φρουράς αναφέρουν επίσης ότι η μαύρη βαφή θα βοηθήσει στην πρόληψη της σκουριάς του τείχους.

Επιπλέον, η Νόεμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να εγκαταστήσει περισσότερες «πλωτές υποδομές» κατά μήκος του Ρίο Γκράντε, το οποίο αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών.

Αν και η Νόεμ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα εν λόγω έργα, οι αρχές του Τέξας έχουν ήδη εγκαταστήσει πλωτά φράγματα – μεγάλες πορτοκαλί σημαδούρες – και ενισχυμένες περιφράξεις στις όχθες του ποταμού, οι οποίες φυλάσσονται από αστυνομικούς της πολιτειακής αστυνομίας, τοπικούς αστυνομικούς και την Εθνοφρουρά του Τέξας κατά μήκος τμημάτων του ποταμού.

Μειωμένες οι μεταναστεύσεις

Οι έλεγχοι και οι κρατήσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα έχουν μειωθεί από την επιστροφή του Τραμπ στο αξίωμα, με ρεκόρ χαμηλών επιπέδων περίπου 4.600 τον Ιούλιο και 6.000 τον Ιούνιο – μια μείωση 92% σε ετήσια βάση.

Κατά τη διάρκεια της διοίκησης Μπάιντεν, οι είσοδοι αυξήθηκαν μερικές φορές σε μέσους όρους 6.000 την ημέρα.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η Νόεμ δήλωσε ότι συνολικά 1,6 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες έχουν εγκαταλείψει τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων 200 ημερών της κυβέρνησης Τραμπ, αν και δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν απελαθεί και πόσοι έφυγαν με δική τους πρωτοβουλία.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα τον Αύγουστο ότι συνολικά 300.000 παράνομοι μετανάστες είχαν συλληφθεί στο εσωτερικό των ΗΠΑ από τον Ιανουάριο.

Ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να δηλώνει ότι δίνει προτεραιότητα σε όσους έχουν ποινικό μητρώο, οι υποστηρικτές της μετανάστευσης προειδοποιούν ότι πολλοί χωρίς ποινικές κατηγορίες ή με μόνο μικρές παραβάσεις έχουν πιαστεί στις συλλήψεις.

World
Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Fed: Στάση αναμονής και αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα

Ακίνητα
inWellness
inTown
Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός
«Δεν περιμένουμε» 20.08.25

Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού. Δεκάδες χιλιάδες έφεδροι καλούνται να παρουσιαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου
Εκτιμήσεις 20.08.25

Προσχήματα και πραγματικότητες στην πορεία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Γιατί στρατηγικοί στόχοι της Ρωσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το εδαφικό ζήτημα και η ζώνη ασφάλειας ανάμεσα στις «προσαρτηθείσες» περιοχές και την υπόλοιπη Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά
«Ανήθικες προσπάθειες» 20.08.25

Μήνυμα Λαβρόφ στη Δύση: Συζητήσεις για την ασφάλεια στην Ουκρανία χωρίς τη Μόσχα δεν οδηγούν πουθενά

Ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «αδέξιες» τις προσπάθειες των Ευρωπαίων να αλλάξουν τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επιθυμούν «επιθετική κλιμάκωση στην Ουκρανία».

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Γάζα: Η κυβέρνηση του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψή της
Εξόντωση Παλαιστινίων 20.08.25

Κλιμακώνεται η σφαγή: Το Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Προχωρά το σχέδιο Νετανιάχου για εξόντωση των Παλαιστινίων - Ο υπ. Άμυνας του Ισραήλ έδωσε εντολή για επιστράτευση περίπου 60.000 εφέδρων για την κατάληψη της Γάζας

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν: Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα
Κόσμος 20.08.25

Φωτογραφίες του Λευκού Οίκου από την Αλάσκα - Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν σε 72 κλικ

Αρκετές από τις εικόνες δείχνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν να συνομιλούν στους διαδρόμους της τεράστιας στρατιωτικής εγκατάστασης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;
Πόλεμος και ειρήνη 20.08.25

Ουκρανία – Πόσο εφικτός είναι ο ουσιαστικός τερματισμός του πολέμου στην Ευρωπη;

Η ιστορία και οι σχεδόν 42 μήνες ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία δείχνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος και πολιτική βούληση, με μείζον ερώτημα την «έντιμη μεσολάβηση» και «κλειδί» τους συμβιβασμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία
Πώς έδρασε 20.08.25

Στρατιώτης, μέλος ακροδεξιάς οργάνωσης, καταδικάστηκε για απόπειρα κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Ο στρατιώτης κρίθηκε ένοχος καθώς επιχείρησε να δώσει ευαίσθητες πληροφορίες για στρατιωτικές βάσεις σε ξένο κράτος - Είναι η πρώτη υπόθεση κατασκοπείας στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Τραμπ: Ζητά τα εύσημα για την απελευθέρωση ομήρων και χαρακτηρίζει τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου»
Κόσμος 20.08.25

Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία

Ενώ Κατάρ και Αίγυπτος λένε ότι η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο του Ισραήλ για την εκεχειρία, αφού η Χαμάς αποδέχτηκε την νέα πρόταση, ο Ντόανλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να πιέσει το Τελ Αβίβ

Σύνταξη
«1000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
«Ξεχωριστό» 20.08.25

«1000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Σύνταξη
Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής με τη Λετονία στο πλαίσιο του «Ακρόπολις».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για το τέλος των μνημονίων: Από την Ιθάκη του Τσίπρα στη χώρα της διαφθοράς

«Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή: Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας», η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Το επίδομα «επικίνδυνης εργασίας» σε υπαλλήλους της Βουλής, η διάψευση και οι σφοδρές αντιδράσεις

Σάλος με το επίδομα «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» σε μερίδα υπαλλήλων της Βουλής. Οι αντιδράσεις από εποχικούς πυροσβέστες και στρατιωτικούς και τι είναι αυτό που ισχύει.

Σύνταξη
Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός
«Δεν περιμένουμε» 20.08.25

Γάζα: Την έναρξη της νέας επίθεσης ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της σχεδιαζόμενης επίθεσής του στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού. Δεκάδες χιλιάδες έφεδροι καλούνται να παρουσιαστούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»
Λάδι στη φωτιά 20.08.25

Κρις Πρατ: Υπερασπίζεται τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ – «Τον αγαπώ»

Ο Κρις Πρατ, για πολλούς «ο χειρότερος Κρις που έβγαλε ποτέ το Χόλιγουντ» σε νέα του συνέντευξη επιτίθεται σε όλους όσοι αμφισβητούν τις πολιτικές του Ρόμπερτ κένεντι Τζούνιορ και του Ντόναλντ Τραμπ. «Να είστε λογικοί» προτείνει στους εχθρούς τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Μάντζος: Η κρίση αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Ελλάδα απαιτεί δομικές μεταρρυθμίσεις, όχι επιδοματικές πολιτικές εξάρτησης

«Και μόνο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αισθάνεται την ανάγκη να πηγαίνει πίσω στα χρόνια της μεγάλης κρίσης των μνημονίων για να δείξει κάποια πρόοδο με τα δικά της πεπραγμένα, αποδεικνύει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Η Νορβηγία δωρίζει τα έσοδα του αγώνα με το Ισραήλ για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα

Νορβηγία και Ισραήλ αναμετρώνται στις 11 Οκτωβρίου και η γηπεδούχος χώρα προανάγγειλε κίνηση ανθρωπιάς. Το Ισραήλ απάντησε στις δηλώσεις της προέδρου της ΠΟ Νορβηγίας

Βάιος Μπαλάφας
Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Νέα Αριστερά: Ο Θ. Πλεύρης είναι σε λάθος υπουργείο και θα πρέπει να αντικατασταθεί πάραυτα

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι ο Θάνος Πλεύρης «συνεχίζει το ακροδεξιό και αντιμεταναστευτικό ντελίριο της κυβέρνησης που επέλεξε να ακολουθήσει, για να μεταστρέψει την κριτική από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

«Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Ασφαλιστικά μέτρα 20.08.25

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο

Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.

Σύνταξη
Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Πρόκριση στα πέναλτι για τον Ηρακλή – Πέρασαν στη League Phase οι Athens Kallithea, Μαρκό, Ελλάς Σύρου

Ολοκληρώθηκε η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Ηρακλή, την Athens Kallithea, τη Μαρκό και την Ελλάς Σύρου να είναι οι τελευταίες ομάδες που έκλεισαν το εισιτήριό τους για τη League Phase.

Σύνταξη
Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»
Κυριαρχία 20.08.25

Labubu υπερδύναμη δισεκατομμυρίων: H Pop Mart ροκάνισε Mattel και Barbie – «Αύξηση εσόδων 1.200% μέσα στο 2025»

Τα έσοδα της εταιρείας των Labubu, Pop Mart, πιθανόν να ξεπεράσουν φέτος τα 4 δισ. δολάρια με την επέλαση των λούτρινων τερατόμορφων ξωτικών να είναι θηριώδης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Λετονία – Ελλάδα
Τουρνουά Ακρόπολις 20.08.25

LIVE: Λετονία – Ελλάδα

LIVE: Λετονία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Λετονία – Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

