Φαριόλι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την Πόρτο: «Είμαστε ξανά μια σπουδαία ομάδα»

Ο Ιταλός προπονητής της Πόρτο, Φραντσέσκο Φαριόλι, απευθύνθηκε στα πορτογαλικά στους οπαδούς των «Δράκων» που έφτασαν στο Alameda das Antas- έναν από τους κεντρικότερους και πιο σύγχρονους οδικούς άξονες στο ανατολικό τμήμα του Πόρτο- για να πανηγυρίσουν τον 31ο τίτλο πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φαριόλι στο πάρτι της Πόρτο

«Καλησπέρα, οικογένεια Πόρτο! Όπως είπε ο Ζόρζε Κόστα, είμαστε ξανά μια ομάδα, μια σπουδαία ομάδα. Το πετύχαμε αυτό μαζί, αυτός ο τίτλος είναι δικός μας», είπε ο 37χρονος Φαριόλι, σε σπαστά πορτογαλικά, πριν ο αρχηγός Ντιόγκο Κόστα τονίσει τη σημασία των οπαδών.

«Πόσο μας έλειψε αυτό. Ήταν πολύ σημαντικοί για εμάς. Πίστευαν στις αξίες μας, στην ομάδα μας, και θα υπάρξουν περισσότεροι του χρόνου», είπε ο τερματοφύλακας της Πόρτο.

Η μακρά αναμονή για τις χιλιάδες οπαδούς της Πόρτο που συγκεντρώθηκαν στο Alameda do Dragão- εμβληματικός πεζόδρομος που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Estádio do Dragão-έληξε γύρω στη 3:30 π.μ (ώρα Ελλάδας)., όταν οι παίκτες άρχισαν να πανηγυρίζουν μαζί τους.