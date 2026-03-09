«Τρελάθηκε» ο Ζοσέ Μουρίνιο στο ντέρμπι με την Πόρτο (vid)
Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκλεψε και πάλι την παράσταση στο ντέρμπι της Μπενφίκα με την Πόρτο, αλλά για τους λάθους λόγους...
Ο Ζοσέ Μουρίνιο μιλώντας μετά το 2-2 της Μπενφίκα με την Πόρτο, στο πορτογαλικό ντέρμπι, μίλησε για τα όσα του είπε ο Λούτσο Γκονζάλες, βοηθός προπονητή της Πόρτο, την κόκκινη που δέχθηκε από τον διαιτητή, αλλά και το πέναλτι που ζήτησε ο Βαγγέλης Παυλίδης στις καθυστερήσεις.
«Με αποκάλεσε προδότη 50 φορές. Προδότη σε τι; Έδωσα τα πάντα στην Πόρτο. Μετά πήγα στην Τσέλσι και έδωσα τα πάντα και εκεί. Αυτό λέγεται επαγγελματισμός», ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε:
«Ο διαιτητής είπε ότι με απέβαλε επειδή κλώτσησα την μπάλα προς τον πάγκο της Πόρτο. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Το έχω κάνει πολλές φορές στο γήπεδο: όταν σκοράρουμε, κλωτσάω την μπάλα στις κερκίδες ως χειρονομία εορτασμού και τη χαρίζω σε έναν οπαδό. Ξέρω ότι δεν είμαι πολύ καλός τεχνικά, αλλά αυτή ήταν η πρόθεσή μου». Φάση που έφερε και το ξέσπασμά του…
Έξαλλος ο Μουρίνιο
Sim és um traidor
Sim és um filho da puta
Sim até no teu clube te odeiam
Sim nós odiamos-te, MOURinho, que seja um final de carreira tão triste como tu te tornaste, vou desfrutar de cada segundo
pic.twitter.com/H94YFvjonm
— Mister FCP (@misterFCP) March 8, 2026
Παράλληλα, για πιθανό πέναλτι πάνω στον Βαγγέλη Παυλίδη στις καθυστερήσεις ανέφερε πως «δεν το είδα. Δεν ήμουν πια στον πάγκο και δεν είχα την ευκαιρία να το ξαναδώ στην τηλεόραση. Δεν θέλω να επαναλάβω το λάθος της περασμένης εβδομάδας, όταν ζήτησα ένα πέναλτι που δεν έγινε».
