Η υπόκλιση του Μουρίνιο στον Παυλίδη: «Κάνει εξαιρετική δουλειά…»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έπλεξε το εγκώμιο του Βαγγέλη Παυλίδη μετά την επικράτηση της Μπενφίκα με 2-1 επί της Ζιλ Βιθέντε.

Ο Έλληνας φορ σκόραρε ξανά και πλέον, μετράει 29 γκολ σε 44 ματς τη φετινή σεζόν, με τον Μουρίνιο να τον αποθεώνει για το ταλέντο του και να υπογραμμίζει παράλληλα ότι ο Παυλίδης είναι ένας επιθετικός που μπορεί να κινηθεί στην πλάτη των αμυντικών και να προσφέρει λύσεις για την ομάδα του στο γήπεδο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μουρίνιο

«Ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική δουλειά. Γι’ αυτό λέω πως υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί ακόμη κι όταν δεν βρίσκουν δίχτυα. Νομίζω ότι ο Παυλίδης έκανε φανταστική δουλειά στο να ανοίγει το παιχνίδι, να «τραβάει» την άμυνα και να κινείται στην πλάτη των αμυντικών.