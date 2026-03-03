sports betsson
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.03.2026 | 08:37
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο
Σημαντική εξέλιξη:
03.03.2026 | 08:17
Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
Η υπόκλιση του Μουρίνιο στον Παυλίδη: «Κάνει εξαιρετική δουλειά…»
Ποδόσφαιρο 03 Μαρτίου 2026, 10:29

Η υπόκλιση του Μουρίνιο στον Παυλίδη: «Κάνει εξαιρετική δουλειά…»

Ο Ζοζέ Μουρίνιο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη, μετά τη νίκη της Μπενφίκα επί της Ζιλ Βιθέντε με 2-1.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Spotlight

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έπλεξε το εγκώμιο του Βαγγέλη Παυλίδη μετά την επικράτηση της Μπενφίκα με 2-1 επί της Ζιλ Βιθέντε.

Ο Έλληνας φορ σκόραρε ξανά και πλέον, μετράει 29 γκολ σε 44 ματς τη φετινή σεζόν, με τον Μουρίνιο να τον αποθεώνει για το ταλέντο του και να υπογραμμίζει παράλληλα ότι ο Παυλίδης είναι ένας επιθετικός που μπορεί να κινηθεί στην πλάτη των αμυντικών και να προσφέρει λύσεις για την ομάδα του στο γήπεδο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μουρίνιο

«Ο Παυλίδης έκανε εξαιρετική δουλειά. Γι’ αυτό λέω πως υπάρχουν επιθετικοί που είναι καλοί μόνο όταν σκοράρουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που είναι καλοί ακόμη κι όταν δεν βρίσκουν δίχτυα. Νομίζω ότι ο Παυλίδης έκανε φανταστική δουλειά στο να ανοίγει το παιχνίδι, να «τραβάει» την άμυνα και να κινείται στην πλάτη των αμυντικών.

Φυσικό αέριο
Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Ενεργειακή ασφάλεια: Συναγερμός για καύσιμα και αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Vita.gr
Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Εργασία: Ποιοι παθαίνουν πιο γρήγορα burnout;

Κόσμος
Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Χερσαίες επιδρομές του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο – Κλειστές οι αμερικανικές πρεσβείες

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»
Καλλιτεχνική κολύμβηση 02.03.26

Στην ΕΟΕ οι αδελφές Αλεξανδρή, συναντήθηκαν με τον Ισίδωρο Κούβελο: «Η επιστροφή σας μας έδωσε μεγάλη χαρά»

Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής Αλεξανδρή στην Ελλάδα είναι γεγονός καθώς οι τρίδυμες πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα αγωνίζονται πλέον με τα εθνικά χρώματα.

Σύνταξη
Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Ο Τζόκοβιτς στους Λέικερς! ΛεΜπρόν και Ντόντσιτς υποδέχθηκαν τον κορυφαίο τενίστα (vids)

Ο εκ των κορυφαίων τενιστών όλων των εποχών Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Κινγκς, όπου αποθεώθηκε, ενώ πέρασε χρόνο με τους Λούκα Ντόντσιτς και ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)
Μπάσκετ 02.03.26

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Σπουδαία νίκη με σούπερ Τολιόπουλο η Εθνική! (vids)

Χάρη σε έναν εξαιρετικό Βασίλη Τολιόπουλο στο Μαυροβούνιο που είχε 27 πόντους, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα πήρε εκτός έδρας νίκη με 79-65 κόντρα στο Μαυροβούνιο και πέρασε ξανά στην κορυφή!

Σύνταξη
Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι
On Field 02.03.26

Μπάρτσα και Ρεάλ τα δίνουν όλα για Ρόδρι

Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει πως «μπλαουγκράνα» και «μερένχες» κάνουν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς μέσου της Σίτι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά
Μπάσκετ 02.03.26

Αντρέα Τρινκιέρι κι επίσημα στον ΠΑΟΚ – Πότε πιάνει δουλειά

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψη του έμπειρου Ιταλού τεχνικού, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα πρώτου προπονητή από το καλοκαίρι. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι για τρία χρόνια

Σύνταξη
Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Premier League: Κόκκινη κάρτα στο VAR για κόρνερ, προβληματισμός για την «αδιαφορία» των διαιτητών

Η Premier League θα εξαιρεθεί από μια νέα προτεινόμενη αλλαγή κανονισμού που επιτρέπει στο VAR να εξετάζει αν πρέπει να καταλογιστεί κόρνερ. Για ποια …επιδημία «αδιαφορούν» οι διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου
Ελλάδα 03.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Μαρτίου. Τα ονόματα που έχουν γιορτή και το εορτολόγιο της ημέρας με τους Αγίους που τιμά η Εκκλησία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τζακ Σλόσμπεργκ – Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της
«Είναι σκληρό» 03.03.26

Τζακ Σλόσμπεργκ - Τα τελευταία λόγια που του είπε η αδελφή του Τατιάνα πριν από τον τραγικό θάνατό της

Ο Τζακ Σλόσμπεργκ αποκάλυψε ότι οι τελευταίες λέξεις που του είπε η αδελφή του Τατιάνα Σλόσμπεργκ αφορούσαν την προεκλογική του εκστρατεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
Ελλάδα 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.

Εισηγήσεις για κάλπες το Φθινόπωρο δέχεται ο Κυρ. Μητσοτάκης ήδη από πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα σενάρια και το σκεπτικό εκείνων που τάσσονται υπέρ των πρόωρων εκλογών, αλλά και όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
