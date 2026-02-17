Μπενφίκα: Βασικός ο Παυλίδης κόντρα στη Ρεάλ (pic)
Ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεκινά βασικός στο μεγάλο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τα πλέι οφ του Champions League.
Μετά τη League Phase όπου η Μπενφίκα επικράτησε με 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης, οι δύο ομάδες κοντράρονται και στα πλέι οφ της διοργάνωσης.
Οι Πορτογάλοι υποδέχονται τους Μαδριλένους στο πρώτο ματς, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να ξεκινά βασικό τον Βαγγέλη Παυλίδη για τους «Αετούς».
Μπενφίκα: Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Σιέλντερουπ, Όρνες, Μπαρέιρο, Πρεστιάνι, Ράφα Σίλβα, Παυλίδης
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Άρνολντ, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Καρέρας, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Βινίσιους, Εμπαπέ.
Το γράφημα της UEFA:
