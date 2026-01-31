Τι είπε το ball boy της Μπενφίκα για την αγκαλιά με τον Μουρίνιο: «Την επόμενη μέρα έγινε χαμός στο σχολείο» (pics)

Ο Φρανσίσκο Κούνια είναι μόλις 13 ετών και μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (28/01) ήταν απλά ένα από τα ball boy της Μπενφίκα, όμως, μέσα στην «τρέλα» από το γκολ του Τρούμπιν και το 4-2 των «αετών», ο Ζοσέ Μουρίνιο τον αγκάλιασε στον επικό πανηγυρισμό, με αποτέλεσμα να γίνει viral.

Ο νεαρός μίλησε στην «A Bola» για το περιστατικό, με τον 13χρονο μαθητή από την Λισαβόνα να τονίζει: «Το μόνο που θυμάμαι είναι τον Μουρίνιο να μου λέει: “Πάμε, μικρέ!”».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο νεαρός ball boy είναι στην Μπενφίκα από τότε που ήταν κάτω των 7 ετών και τώρα, παρότι είναι κάτω των 14, αγωνίζεται με ομάδες Κ15.

Αναλυτικά όσα είπε το ball boy της Μπενφίκα για την αγκαλιά με τον Μουρίνιο

«Ξεκινήσαμε να παίζουμε από τεσσάρων ετών στην ακαδημία της Μπενφίκα, στο γήπεδο, σε εκείνες τις προπονήσεις παιχνιδιού. Κάποια στιγμή με κάλεσαν για δοκιμή στο Σεϊσάλ. Έκανα το δοκιμαστικό και πήγα στην Μπενφίκα, ενώ ο αδελφός μου συνέχισε να προπονείται στην ακαδημία του γηπέδου.

Εγώ έμεινα στην Μπενφίκα μέχρι σήμερα, ο αδελφός μου πήγε στην ακαδημία της Μπενφίκα στο Οέιρας ως τερματοφύλακας, μετά έπαιξε στους Μαρίστας και τελικά πήγε στη Ρεάλ», εξήγησε.

Επιστρέφοντας στον αγώνα της Τετάρτης και στη στιγμή της αγκαλιάς με τον Μουρίνιο, ανέφερε: «Ήμουν δίπλα στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ήξερα ότι η Μπενφίκα χρειαζόταν γκολ. Όλο το γήπεδο φώναζε, ήταν η τελευταία φάση. Το έβλεπα αυτό και, όταν έγινε το γκολ, άρχισα να τρέχω, να τρέχω και είδα τον προπονητή Μουρίνιο και αγκαλιαστήκαμε! Έτρεχα και ήταν το πρώτο άτομο μπροστά μου! Και αγκαλιαστήκαμε! Ήμουν πραγματικά πολύ χαρούμενος για το γκολ της Μπενφίκα και για την πρόκριση, απλώς ήθελα να πανηγυρίσω!»

Η νύχτα του αγώνα και η επόμενη μέρα στο σχολείο ήταν υπέροχες στιγμές για τον 13χρονο. «Στο τέλος του αγώνα είχα πολλά μηνύματα από φίλους που με ρωτούσαν αν ήμουν εγώ που αγκάλιασα τον Μουρίνιο… η οικογένειά μου μου έστελνε βίντεο και φωτογραφίες», λέει, πριν θυμηθεί τα λίγα λόγια που άκουσε από τον προπονητή της Μπενφίκα: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι τη δεύτερη φορά που τον αγκάλιασα μου είπε: “Πάμε, μικρέ!”».

«Δεν είχα ξαναδεί τερματοφύλακα να σκοράρει, αλλά πάνω σε αυτό ήταν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εγώ στο γήπεδο… Μετά πανηγύρισα με τον προπονητή Μουρίνιο, κάτι που ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Ήταν όλα υπέροχα!», ολοκλήρωσε.