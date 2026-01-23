Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Σιγά μην καθόταν ήσυχος ο Ζοσέ Μουρίνιο, όταν ο τεχνικός της Μπενφίκα έχει μπροστά του εντός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, την Τετάρτη 28/1, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δεν έχει σημασία αν ο Πορτογάλος προπονητής παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες να προκριθεί η Μπένφίκα είναι πολύ μικρές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρόλο που είναι «πρακτικά σχεδόν αδύνατο». Θυμίζουμε ότι πριν μερικές μέρες διέψευσε σενάριο να αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης.

Κατά τα άλλα ο Μουρίνιο δεν είχε πρόβλημα να αφήσει αιχμές κατά του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, άσχετα αν ο τελευταίος τον χαρακτήρισε πρότυπο. «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα στην καριέρα τους προπονώντας μεγάλες ομάδες. Για μένα είναι μια έκπληξη όταν προπονητές με ελάχιστη εμπειρία και χωρίς ιστορία έχουν την ευκαιρία να διοικούν τις καλύτερες ομάδες του κόσμου», σχολίασε ο Μουρίνιο, μια δήλωση που είχε εμφανή αποδέκτη.

Μάλιστα, ο Μουρίνιο για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα επιχειρήματά του, προφανώς να μειώσει κι άλλο τον Αρμπελόα, έφερε και παραδείγματα προς μίμηση: «Με ξενίζει ότι οι καλύτεροι σύλλογοι στον κόσμο διοικούνται από προπονητές χωρίς ιστορία. Όταν σκέφτομαι τον Αλέγκρι στη Μίλαν, τον Γκασπερίνιi στη Ρόμα ή τον Σπαλέτι στη Γιουβέντους, ποτέ δεν με εκπλήσσει.»

Ακόμη, πρόσθεσε: «Παλιά πίστευαν ότι ο καλύτερος ήταν αυτός που κέρδιζε τα περισσότερα. Σήμερα, ο καλύτερος είναι αυτός που δημιουργεί τις καλύτερες αντιλήψεις. Υπάρχουν προπονητές που δοκιμάζουν πράγματα που δεν λειτουργούν και αποτυγχάνουν, και μετά λένε: “Πέθανα με την ιδέα μου.” Αν πεθάνεις με την ιδέα σου, είσαι βλάκας».

Ο Αρμπελόα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μουρίνιο σχετικά με τους προπονητές χωρίς εμπειρία που κάθονται σε πάγκους μεγάλων ομάδων, δεν θέλησε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Το αντίθετο! «Ξέρετε όλοι τι σημαίνει για μένα ο Μουρίνιο. Όταν ένας προπονητής σαν αυτόν μιλάει, ειδικά αυτός, εγώ πάντα προσπαθώ να ακούσω και να αναλύσω», σχολίασε, διπλωματικά, ο προπονητής της Ρεάλ.