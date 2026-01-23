Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης
- Βίντεο από το «ρεσάλτο» Γάλλων κομάντο σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μεσόγειο
- Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
- Εντοπίστηκε στην Κυψέλη 13χρονη που είχε εξαφανιστεί – Συνελήφθησαν 3 νεαροί από την Αίγυπτο
- «Ραγίζει καρδιές» ο πατέρας της 52χρονης που έχασε τη ζωή της στην κακοκαιρία – «Κάποιοι φταίνε»
Σιγά μην καθόταν ήσυχος ο Ζοσέ Μουρίνιο, όταν ο τεχνικός της Μπενφίκα έχει μπροστά του εντός έδρας παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης, την Τετάρτη 28/1, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League. Δεν έχει σημασία αν ο Πορτογάλος προπονητής παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες να προκριθεί η Μπένφίκα είναι πολύ μικρές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρόλο που είναι «πρακτικά σχεδόν αδύνατο». Θυμίζουμε ότι πριν μερικές μέρες διέψευσε σενάριο να αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης.
Κατά τα άλλα ο Μουρίνιο δεν είχε πρόβλημα να αφήσει αιχμές κατά του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, άσχετα αν ο τελευταίος τον χαρακτήρισε πρότυπο. «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα στην καριέρα τους προπονώντας μεγάλες ομάδες. Για μένα είναι μια έκπληξη όταν προπονητές με ελάχιστη εμπειρία και χωρίς ιστορία έχουν την ευκαιρία να διοικούν τις καλύτερες ομάδες του κόσμου», σχολίασε ο Μουρίνιο, μια δήλωση που είχε εμφανή αποδέκτη.
Μάλιστα, ο Μουρίνιο για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στα επιχειρήματά του, προφανώς να μειώσει κι άλλο τον Αρμπελόα, έφερε και παραδείγματα προς μίμηση: «Με ξενίζει ότι οι καλύτεροι σύλλογοι στον κόσμο διοικούνται από προπονητές χωρίς ιστορία. Όταν σκέφτομαι τον Αλέγκρι στη Μίλαν, τον Γκασπερίνιi στη Ρόμα ή τον Σπαλέτι στη Γιουβέντους, ποτέ δεν με εκπλήσσει.»
Ακόμη, πρόσθεσε: «Παλιά πίστευαν ότι ο καλύτερος ήταν αυτός που κέρδιζε τα περισσότερα. Σήμερα, ο καλύτερος είναι αυτός που δημιουργεί τις καλύτερες αντιλήψεις. Υπάρχουν προπονητές που δοκιμάζουν πράγματα που δεν λειτουργούν και αποτυγχάνουν, και μετά λένε: “Πέθανα με την ιδέα μου.” Αν πεθάνεις με την ιδέα σου, είσαι βλάκας».
Ο Αρμπελόα, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μουρίνιο σχετικά με τους προπονητές χωρίς εμπειρία που κάθονται σε πάγκους μεγάλων ομάδων, δεν θέλησε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Το αντίθετο! «Ξέρετε όλοι τι σημαίνει για μένα ο Μουρίνιο. Όταν ένας προπονητής σαν αυτόν μιλάει, ειδικά αυτός, εγώ πάντα προσπαθώ να ακούσω και να αναλύσω», σχολίασε, διπλωματικά, ο προπονητής της Ρεάλ.
- Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
- Εθνική πόλο Γυναικών: Η 15άδα για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πορτογαλίας
- ΠΣΑΠΠ: «Το ποδόσφαιρο γυναικών απεγκλωβίζεται από ανεπιθύμητες αγκυλώσεις»
- Βλάχος: «Από τα χειρότερα αμυντικά παιχνίδια που έχουμε κάνει – Να ανασυνταχθούμε για το χάλκινο» (vid)
- Ενίσχυση στα γκαρντ για τον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ (pic)
- Εθνική Ανδρών πόλο: Πότε είναι ο μικρός τελικός για το χάλκινο μετάλλιο
- Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική (vids)
- Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις