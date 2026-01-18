O Μουρίνιο έβαλε τέλος στις φήμες για Ρεάλ – «Δεν βλέπω σαπουνόπερες…»

Τα «σενάρια» αναφορικά με τον επόμενο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης δίνουν και παίρνουν καθώς όλοι στην ισπανική πρωτεύουσα θεωρούν προσωρινή λύση τον Άλβαρο Αρμπελόα.

Ένα από αυτά τα «σενάρια» θέλει τον πρόεδρο της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ να εξετάζει (και μάλιστα με ιδιαίτερη θέρμη) το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος προπονητής της Μπενφίκα ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε πορτογαλικό τηλεοπτικό σταθμό, αν ευσταθούν οι φήμες περί επιστροφής του στο Μπερναμπέου, αλλά ο Μουρίνιο δεν είχε όρεξη για… πολλά πολλά.

Η απάντηση που έδωσε ο τεχνικός των «αετών» της Λισαβώνας ήταν κατηγορηματική, θέλοντας προφανώς να βάλει κι ένα τέλος στην «σεναριολογία», η οποία επηρεάζει την δουλειά του στο Ντα Λουζ.

«Μην με υπολογίζετε για σαπουνόπερες. Υπάρχουν και καλές σαπουνόπερες αλλά κρατούν για πολλά χρόνια. Χάνεις ένα – δύο επεισόδια και μετά χάνεις την υπόθεση. Μην υπολογίζετε λοιπόν σε μένα γιατί δεν παρακολουθώ σαπουνόπερες».

Jose Mourinho responds to Real Madrid return links as former boss aims dig at club’s ‘soap opera’ amid mounting protests https://t.co/JWsbRpura1 — Daily Mail Sport (@MailSport) January 18, 2026

Ο Μουρίνιο θέλησε μ’ αυτόν τον τρόπο να βάλει τέλος στην φημολογία περί επιστροφής του στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας» και παράλληλα να δηλώσει την αφοσίωση του στην Μπενφίκα.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ήδη έχουν γραφτεί πολλά ονόματα προπονητών για τον πάγκο της ισπανικής ομάδας, καθώς όλοι εκτιμούν πως ο Αρμπελόα δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και την πίεση που υπάρχει, ειδικά αυτή την περίοδο, στην «βασίλισσα».

Οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρούν ότι η λύση Αρμπελόα πρέπει να είναι προσωρινή και επιμένουν για πρόσληψη άλλου προπονητή, ο οποίος θ’ αναλάβει το «χτίσιμο» μιας νέας ομάδας με αρκετές μάλιστα αλλαγές στο ρόστερ.

Αυτός πάντως δεν θα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς η απάντηση που έδωσε ο προπονητής της Μπενφίκα έβαλε τέλος στην φημολογία περί επιστροφής του Πορτογάλου στον Μπερναμπέου.

Απομένει τώρα να δούμε αν κάτι ανάλογο ισχύει και στην περίπτωση του Λουίς Ενρίκε καθώς και για τον προπονητή ακούγονται πολλά, αναφορικά με ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Θυμίζουμε ότι ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Παρί, αλλά αν η Ρεάλ θελήσει να πάρει τον Λουίς Ενρίκε το φετινό καλοκαίρι, τότε το ποσό που θα πάρει σαν αποζημίωση η Παρί δεν θα είναι μεγάλο.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι ο Ισπανός προπονητής δεν έχει πει το ναι στην πρόταση ανανέωσης που του έχει κάνει η διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης κι αυτό βάζει σε σκέψεις τους ιθύνοντες των Παριζιάνων.

Ο Λουίς Ενρίκε πάντως δεν έχει πει το παραμικρό για τα όσα γράφονται για την Ρεάλ Μαδρίτης.