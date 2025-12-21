Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Η Μπενφίκα, του Βαγγέλη Παυλίδη, ετοιμάζεται να προχωρήσει στην πρώτη της μεταγραφική κίνηση υπό την καθοδήγηση του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Σίντνι Καμπράλ να αποτελεί τον βασικό στόχο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ο 23χρονος διεθνής μπακ της Εστρέλα Αμαδόρα έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη του νέου προπονητή των Λουζιτανών, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα το αθλητικό του προφίλ, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να αγωνίζεται με την ίδια άνεση τόσο στη δεξιά όσο και στην αριστερή πλευρά.

Ο Καμπράλ αποκτήθηκε από την Εστρέλα το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από το γερμανικό ποδόσφαιρο και την Βικτόρια Κολωνίας της τρίτης κατηγορίας, όμως η προσαρμογή του στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ήταν άμεση και εντυπωσιακή. Σε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έχει ήδη καταγράψει πέντε γκολ και τρεις ασίστ, επιδόσεις εξαιρετικές για παίκτη της άμυνας, ενώ ξεχωρίζει και για την αποτελεσματικότητά του στις στατικές φάσεις, στοιχείο που ο Μουρίνιο θεωρεί κομβικής σημασίας στο αγωνιστικό του πλάνο.

Η διοίκηση της Εστρέλα Αμαδόρα εμφανίζεται ανυποχώρητη στις απαιτήσεις της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να συζητήσει πώληση με ποσό μικρότερο των έξι εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μεταγραφής, επιθυμεί να διατηρήσει ποσοστό των οικονομικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, αναγνωρίζοντας τη δυναμική περαιτέρω εξέλιξής του. Ο Καμπράλ θεωρείται βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αγοραστική του αξία.

Στην Μπενφίκα, η ανάγκη για ενίσχυση στα άκρα της άμυνας είναι εμφανής. Στη δεξιά πλευρά, ο Αμάρ Ντέντιτς αποτελεί τη βασική επιλογή, με τον Αλεξάντερ Μπα να επιστρέφει σταδιακά από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, γεγονός που έχει οδηγήσει τον Μουρίνιο σε λύσεις ανάγκης και προσαρμογές στόπερ στη θέση του μπακ. Στην αριστερή πλευρά, οι επιλογές δεν έχουν προσφέρει την απαιτούμενη σταθερότητα, παρά τη χρήση νεαρών παικτών από την ακαδημία, κάτι που καθιστά τον Καμπράλ ιδανική λύση άμεσης απόδοσης αλλά και επένδυσης με προοπτική.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η Μπενφίκα επιδιώκει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή εντός Ιανουαρίου, ώστε ο παίκτης να ενσωματωθεί άμεσα στο ρόστερ. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, ο Σίντνι Καμπράλ θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή της εποχής Μουρίνιο στο Ντα Λουζ, σηματοδοτώντας ξεκάθαρα τις αγωνιστικές προτεραιότητες του έμπειρου τεχνικού και το στίγμα που θέλει να δώσει στη νέα Μπενφίκα.