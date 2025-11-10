«Έξαλλος» ο Μουρίνιο πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή: «Το πέναλτι αυτό δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο» (vid)

H Μπενφίκα μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 στο «Ντα Λουζ» κόντρα στην Κάσα Πία, όμως οι φιλοξενούμενοι σκόραραν δύο φορές και κατάφεραν να φύγουν με έναν ανέλπιστο βαθμό, που προκάλεσε και την «έκρηξη» του Ζοσέ Μουρίνιο στο τέλος του ματς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μπενφίκα ήταν έξαλλος μετά το τέλος της αναμέτρησης και με το δίκιο του γιατί το πέναλτι που καταλογίστηκε για το 2-1 των φιλοξενούμενων ήταν ανακάλυψη του διαιτητή, αφού η μπάλα πηγαίνει από το σώμα στο χέρι του αμυνόμενου. Ο Μουρίνιο μπήκε στο γήπεδο και πήρε από πίσω τον ρέφερι του ματς για να του εκφράσει τα παράπονα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το ματς:

«Μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά είδατε όλοι τι έγινε. Είναι λάθος του διαιτητή που καταλόγισε ένα πέναλτι που σαφώς δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο. Και είμαι ευγενικός όταν λέω απλώς λάθος. Τεράστιο λάθος και του VAR. Και είναι δικό μας λάθος επειδή δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι. Κλείσαμε το σκορ στο 2-0, και μετά ο διαιτητής και το VAR άνοιξαν το παιχνίδι», τόνισε ο Πορτογάλος προπονητής, που με το τελευταίο σφύριγμα πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή.

«Είναι περίεργο… δύσκολο να καταλάβεις πώς αποφασίζει ο διαιτητής, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβεις γιατί το VAR δεν παρενέβη σε μια προφανή φάση, που η UEFA, η FIFA και τα πρωταθλήματα στην αρχή της σεζόν παρουσιάζουν ως σαφή παραδείγματα. Θέλω να είμαι ήπιος και ισορροπημένος και να πω ότι ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος. Αλλά όχι, όταν ο διαιτητής κάνει λάθος, το VAR βοηθάει. Άρα γιατί δεν βοήθησε; Είναι δύσκολο να το εξηγήσω γνωρίζοντας ότι αν μιλήσω θα τιμωρηθώ αργότερα. Χάσαμε δύο βαθμούς, οι άλλοι κέρδισαν δύο, κάπως έτσι χάνονται και κερδίζονται τα πρωταθλήματα», πρόσθεσε.