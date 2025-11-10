sports betsson
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 10:16
Χωρίς μετρό από σήμερα και για έναν μήνα η Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ποδόσφαιρο 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:49
Eνσωμάτωση

«Έξαλλος» ο Μουρίνιο πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή: «Το πέναλτι αυτό δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο» (vid)

Ο Ζοσέ Μουρίνιο «έβραζε» μετά το 2-2 της Μπενφίκα με την Κάσα Πία και τα έβαλε με τον διαιτητή του ματς…

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

H Μπενφίκα μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 στο «Ντα Λουζ» κόντρα στην Κάσα Πία, όμως οι φιλοξενούμενοι σκόραραν δύο φορές και κατάφεραν να φύγουν με έναν ανέλπιστο βαθμό, που προκάλεσε και την «έκρηξη» του Ζοσέ Μουρίνιο στο τέλος του ματς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Μπενφίκα ήταν έξαλλος μετά το τέλος της αναμέτρησης και με το δίκιο του γιατί το πέναλτι που καταλογίστηκε για το 2-1 των φιλοξενούμενων ήταν ανακάλυψη του διαιτητή, αφού η μπάλα πηγαίνει από το σώμα στο χέρι του αμυνόμενου. Ο Μουρίνιο μπήκε στο γήπεδο και πήρε από πίσω τον ρέφερι του ματς για να του εκφράσει τα παράπονα του.

YouTube thumbnail

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο μετά το ματς:

«Μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά είδατε όλοι τι έγινε. Είναι λάθος του διαιτητή που καταλόγισε ένα πέναλτι που σαφώς δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο. Και είμαι ευγενικός όταν λέω απλώς λάθος. Τεράστιο λάθος και του VAR. Και είναι δικό μας λάθος επειδή δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι. Κλείσαμε το σκορ στο 2-0, και μετά ο διαιτητής και το VAR άνοιξαν το παιχνίδι», τόνισε ο Πορτογάλος προπονητής, που με το τελευταίο σφύριγμα πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή.

«Είναι περίεργο… δύσκολο να καταλάβεις πώς αποφασίζει ο διαιτητής, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβεις γιατί το VAR δεν παρενέβη σε μια προφανή φάση, που η UEFA, η FIFA και τα πρωταθλήματα στην αρχή της σεζόν παρουσιάζουν ως σαφή παραδείγματα. Θέλω να είμαι ήπιος και ισορροπημένος και να πω ότι ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος. Αλλά όχι, όταν ο διαιτητής κάνει λάθος, το VAR βοηθάει. Άρα γιατί δεν βοήθησε; Είναι δύσκολο να το εξηγήσω γνωρίζοντας ότι αν μιλήσω θα τιμωρηθώ αργότερα. Χάσαμε δύο βαθμούς, οι άλλοι κέρδισαν δύο, κάπως έτσι χάνονται και κερδίζονται τα πρωταθλήματα», πρόσθεσε.

Headlines:
World
Γουόρεν Μπάφετ: Τέλος εποχής με την ανακοίνωση αποχώρησης του «Μάντη της Όμαχα»

Γουόρεν Μπάφετ: Τέλος εποχής με την ανακοίνωση αποχώρησης του «Μάντη της Όμαχα»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

inWellness
inTown
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών – Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες από την οικογένεια Καργάκη
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε δύο κατευθύνσεις οι έρευνες των Αρχών - Απολογούνται σήμερα οι Καργάκηδες

Μια εβδομάδα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς, ανοίγουν τα σχολεία στα Βορίζια - Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι πολύ πιθανό να τους «δείξει» τον βαρύ οπλισμό των δραστών

Σύνταξη
Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους
Ελλάδα 09.11.25

Εντυπωσιακό airshow για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – F-35, Rafale και «Ζευς» μάγεψαν μικρούς και μεγάλους

​Το βλέμμα των πολιτών τράβηξαν οι εντυπωσιακοί ελιγμοί των μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και οι διελεύσεις των ιστορικών και πολιτικών αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)
Άλλα Αθλήματα 09.11.25

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος κατέκτησε την πρώτη θέση στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! (vid)

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος ήταν αυτός που έφτασε πρώτος και διέσχισε τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας - Πρώτη στις γυναίκες η Νούλα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς
Κόσμος 08.11.25

«Προσευχόμουν στον Θεό να με σώσει» – Ισραηλινός όμηρος περιγράφει τα φρικτά βασανιστήρια της Χαμάς

Ο Μπράσλαβσκι βρισκόταν σε άδεια από την στρατιωτική του θητεία και εργαζόταν ως σεκιούριτι στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτωβρίου 2023.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας
Κόσμος 07.11.25

Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο: Λιποθύμησε σε live μετάδοση δίπλα στον Τραμπ στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της φαρμακευτικής Novo Nordisk, στεκόταν κοντά στον Τραμπ όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ξαφνικά λιποθύμησε.

Σύνταξη
Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες
InShorts 07.11.25

Νέα «λουκέτα» από τον δήμο Αθηναίων για τραπεζοκαθίσματα – Σφραγίζονται 13 καταστήματα για έως και δέκα ημέρες

H επιχείρηση «λουκέτο», που αφορά παραβάσεις όπως η υπέρβαση ή η παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, θα συνεχιστεί έως και τις 16 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φιλιππίνες: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από τον υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ, που κινείται προς Ταϊβάν
Μεγάλες καταστροφές 10.11.25

Στην Ταϊβάν κατευθύνεται ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στις Φιλιππίνες

Οι Αρχές στις Φιλιππίνες αποτιμούν τις καταστροφές από το πέρασμα του υπερτυφώνα - Από τον Φουνγκ-γουόνγκ έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και 1,4 εκατ. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Σύνταξη
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει
Fizz 10.11.25

Κατάσκοποι, σαμπάνιες και διάσημοι: Η Κρις Τζένερ γιόρτασε με «θόρυβο» τα 70ά της γενέθλια – και η αστυνομία δεν ήξερε τι να κάνει

Η τηλεπερσόνα Κρις Τζένερ έγινε 70 ετών και ήθελε να το μάθει όλος ο κόσμος. Μέχρι και οι Αρχές του Μπέβερλι Χιλς που δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» – Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη
Απόρριψη αποφυλάκισης 10.11.25

«Άλλο ένα αντιδικαστικό κρεσέντο» - Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τη δήλωση της δικηγόρου του Κασιδιάρη

Νομικά παιδαριώδεις οι ισχυρισμοί της δικηγόρου του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσως Πανταζή, και «ασύστολα ψέματα», αναφέρει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - «Αθέμιτες πιέσεις που θα πέσουν στο κενό»

Σύνταξη
Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί
Υψίστης σημασίας 10.11.25

Μεγάλο το διακύβευμα στην φετινή σύνοδο για το κλίμα του ΟΗΕ – Στο προσκήνιο της COP30 οι αυτόχθονες πληθυσμοί

Μεγάλη σημασία έχει η φετινή σύνοδος για το κλίμα του ΟΗΕ, η COP30, που θα δώσει βάρος στους αυτόχθονες πληθυσμούς, «κυνηγώντας», παράλληλα, απτές αλλαγές ενάντια στην καταστροφή του πλανήτη

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
Δημοσιονομική παράλυση 10.11.25

Τερματίζεται το shutdown στις ΗΠΑ; Χωρίς πρόβλεψη για την υγειονομική περίθαλψη η συμφωνία στη Γερουσία

Η συμφωνία για λήξη του shutdown πρέπει τώρα να εγκριθεί από τη Βουλή και να υπογραφεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που μπορεί να πάρει μέρες.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άνδρος: Οι Βρετανοί την ανέδειξαν σε κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025
Greek Travel Awards 10.11.25

Το ελληνικό νησί που ψηφίστηκε από τους Βρετανούς ως ο καλύτερος προορισμός για περιπατητές

Διεθνής διάκριση για την Άνδρο στα Greek Travel Awards - Πρώτη στην πεζοπορία για το 2025 - Το βραβείο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή του νησιού στη βρετανική αγορά

Σύνταξη
Ζελένσκι: «Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» – Τι είπε για την τελευταία τους συνάντηση – Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος
Guardian 10.11.25

«Δεν φοβάμαι τον Τραμπ» - Τι είπε ο Ζελένσκι για την τελευταία τους συνάντηση - Συνέντευξη με διακοπές ρεύματος

Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κακό κλίμα στην τελευταία του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο