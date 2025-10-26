Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Στο «Ντα Λουζ» βρέθηκε το Σάββατο ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την επιβλητική νίκη της Μπενφίκα με 5-0 επί της Αρούκα και το χατ-τρικ του Βαγγέλη Παυλίδη.

Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μήτρογλου φωτογραφήθηκε μαζί με τα παιδιά του, στο πλάι του Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Μήτρογλου έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο τη διετία 2015-17 με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχοντας απολογισμό 52 γκολ σε 88 εμφανίσεις.

Ο πρώην άσος της Μπενφίκα βρέθηκε σε μια ελληνική βραδιά στη Λισαβόνα, καθώς είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ μέσα σε 40 λεπτά. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός άνοιξε άνοιξε το σκορ μόλις στο 9ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ενώ στο 22′ διπλασίασε τα τέρματά του, ξανά από την άσπρη βούλα. Το χατ-τρικ ολοκληρώθηκε στο 50ο λεπτό, όταν με άψογο τελείωμα έκανε το 4-0.

Δείτε την αναμνηστική φωτογραφία του Μήτρογλου με τον Μουρίνιο