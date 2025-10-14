Πήρε θέση η Μπενφίκα: «Ο Παυλίδης δεν πωλείται, τον θέλει ο Μουρίνιο»
Παρά τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι προς πώληση, η Μπενφίκα έχει διαφορετική άποψη – Το πλάνο του Μουρίνιο για τον Έλληνα στράικερ.
Αρκετά δημοσιεύματα στην Πορτογαλία αναφέρουν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Μπενφίκα, αν κάποια ομάδα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν τα επιβεβαιώνουν. Αντιθέτως…
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Glorioso 1904», πηγές εντός της Μπενφίκα αναφέρουν πως προσφορές από οποιαδήποτε ομάδα, για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, θα απορριφθούν, ενώ μάλιστα τονίζουν πως ο Παυλίδης είναι «απαραίτητος για τον Ζοσέ Μουρίνιο».
«Δεν πωλείται ο Παυλίδης», λένε στην Πορτογαλία
«Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μερικών από των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, αλλά οι αξιωματούχοι της Μπενφίκα δεν ασχολούνται με την υπόθεση», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα του πορτογαλικού Μέσου.
Υπενθυμίζεται πως, ο Παυλίδης τη φετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα, έχοντας σκοράρει επτά γκολ και έχοντας μοιράσει δύο ασίστ, όντας ο βασικός επιθετικός των «αετών» της Λισαβόνας και μετά την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, στην τεχνική ηγεσία.
