Πήρε θέση η Μπενφίκα: «Ο Παυλίδης δεν πωλείται, τον θέλει ο Μουρίνιο»

Αρκετά δημοσιεύματα στην Πορτογαλία αναφέρουν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης θα μπορούσε να αποχωρήσει από την Μπενφίκα, αν κάποια ομάδα πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης των 100 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο οι ιθύνοντες του συλλόγου δεν τα επιβεβαιώνουν. Αντιθέτως…

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Glorioso 1904», πηγές εντός της Μπενφίκα αναφέρουν πως προσφορές από οποιαδήποτε ομάδα, για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, θα απορριφθούν, ενώ μάλιστα τονίζουν πως ο Παυλίδης είναι «απαραίτητος για τον Ζοσέ Μουρίνιο».

«Δεν πωλείται ο Παυλίδης», λένε στην Πορτογαλία

Exclusivo Glorioso 1904 📰 Vangelis Pavlidis tem despertado o interesse de alguns dos principais emblemas do futebol europeu, mas responsáveis do Benfica não estão para brincadeiras 😡 Confere o estado do processo na notícia no link nos comentários 👇 pic.twitter.com/ZhrW7gHw7Y — Glorioso 1904 (@glorioso1904pt) October 13, 2025

«Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μερικών από των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, αλλά οι αξιωματούχοι της Μπενφίκα δεν ασχολούνται με την υπόθεση», αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα του πορτογαλικού Μέσου.

Υπενθυμίζεται πως, ο Παυλίδης τη φετινή σεζόν έχει 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπενφίκα, έχοντας σκοράρει επτά γκολ και έχοντας μοιράσει δύο ασίστ, όντας ο βασικός επιθετικός των «αετών» της Λισαβόνας και μετά την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, στην τεχνική ηγεσία.